Khách Việt chi 40 triệu đồng, rong ruổi suốt hai tuần khám phá Pakistan

Anh Trần Giang Lê Vũ (SN 1979, sống ở TP. HCM) từng khám phá khoảng 60 quốc gia trên thế giới, có những nước từng ghé thăm nhiều lần như Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Na Uy, Italy, Hy Lạp, Hungary hay Nhật Bản,...

Năm nay, trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khoảng hai tuần, anh Vũ quyết định "xuất ngoại" bằng chuyến đi 15 ngày tới Pakistan. Đây là lần thứ 4 du lịch quốc gia này nên anh Vũ có cảm giác rất gần gũi và thấy hạnh phúc khi được trở lại vùng đất mà mình đặc biệt yêu thích. Trước đó, anh từng đến Pakistan hai lần vào mùa thu và một lần vào mùa xuân.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Vũ cho biết, Pakistan là đất nước hiếm hoi vẫn mở cửa du lịch trong suốt thời gian cả thế giới lao đao vì dịch Covid-19. Nếu nhập cảnh vào Pakistan, du khách không cần trình giấy xét nghiệm PCR. Ngoài ra, thủ tục xin visa tới quốc gia này cũng khá đơn giản. Bởi vậy, ngay khi hãng Thai Airways nối lại đường bay, anh Vũ quyết định lên đường ngay.

Anh Vũ dành tình cảm đặc biệt với đất nước Pakistan vì đây là một điểm đến hấp dẫn với thiên nhiên hùng vĩ và con người vô cùng thân thiện (Ảnh: Levu Tran).

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Pakistan nhìn từ trên cao (Ảnh: Levu Tran).

Đặt chân xuống sân bay quốc tế Islamabad, anh Vũ cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh diễn ra rất bình thường, dường như không có bóng dáng của dịch bệnh. Người dân thì đi lại thoải mái, hiếm khi cần đến khẩu trang.

"Những ai chưa từng đi Pakistan sẽ nghĩ đây là vùng đất hay xảy ra chiến sự nhưng thực tế, quốc gia này rất an toàn. Thỉnh thoảng có căng thẳng xảy ra ở vùng tranh chấp với Ấn Độ, tuy nhiên, đó là vùng cấm các hoạt động du lịch. Còn những khu vực khác của Pakistan luôn được tăng cường an ninh và đảm bảo an toàn nên du khách yên tâm khám phá, trải nghiệm", anh Vũ cho biết.

Thời điểm đẹp nhất khám phá Pakistan là vào mùa xuân và mùa thu (Ảnh: Levu Tran).

Mùa xuân, hoa nở bạt ngàn khắp các thung lũng. Nhiều nhất là hoa mơ rồi đến hoa cherry, đào, táo, hạnh nhân. Mùa thu thì lá cây chuyển sang sắc đỏ vàng, đặc biệt là những hàng bạch dương vàng óng (Ảnh: Levu Tran).

Cả hai mùa xuân và thu ở đất nước Nam Á này đều rất lạnh. Ban ngày trời nắng nóng nhưng ban đêm nhiệt độ giảm sâu, chênh lệch nhiệt độ rất lớn nên du khách cần chú ý đem theo đầy đủ áo quần giữ ấm, dưỡng ẩm da, miếng dán nhiệt (Ảnh: Levu Tran).

Thông thường, chi phí tới Pakistan theo tour dành cho nhóm 5-6 người chừng 700 đến 800 USD (khoảng 16 - 18 triệu đồng). Tuy nhiên, chuyến đi dài ngày này, anh Vũ lựa chọn khám phá tự túc nên các khoản tiền liên quan đến dịch vụ lưu trú và di chuyển tốn kém hơn.

"Mình tự thuê xe, tự tìm khách sạn và chỗ ăn uống. Nói chung, mình tự túc mọi thứ, chi phí hết khoảng 1.500 USD (gần 40 triệu đồng). Nếu tính bảo hiểm và vé máy bay nội địa thì chi phí cao hơn", anh Vũ tiết lộ.

Buổi sáng ở làng Khaplu (Ảnh: Levu Tran).

Lower Chunda (Ảnh: Levu Tran).

"Tour du lịch Pakistan rất phong phú về điểm tham quan, có nhiều nơi độc đáo cho du khách khám phá. Đặc biệt, nếu ghé thăm Pakistan vào mùa xuân, bạn có thể thấy hoa nở khắp nơi, tạo khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Bên cạnh đó, sự hiếu khách của người dân địa phương cũng là điểm cộng khiến mình càng thêm yêu quý quốc gia nằm ở Nam Á", du khách Việt nói thêm.

Ghé thăm Pakistan vào mùa xuân, anh Vũ may mắn được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp như cổ tích khi các loài hoa đua nhau nở như hoa mơ trắng, hoa hạnh đào, hoa táo hay hoa anh đào. Ở Pakistan, mùa hoa nở kéo dài từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 4.

Bản làng Ghulkin đẹp thơ mộng, được bao phủ bởi rừng hoa mơ với những cây có tuổi đời cả trăm năm (Ảnh: Levu Tran).

Anh Vũ cho hay, du khách có thể đi xe từ thủ đô Islamabad đến Hunza nhưng tốn nhiều thời gian, mất khoảng 2 ngày 1 đêm. Anh chọn di chuyển bằng máy bay, xuất phát từ sân bay Skardu để được nhìn thấy ngọn núi K2 cao thứ hai trên thế giới và cao nhất Pakistan (chiều cao đạt hơn 8.600m). Chuyến bay chỉ mất khoảng 45 phút là tới Skardu (Ảnh: Levu Tran).

Du khách Việt ghé thăm một số địa điểm chụp hoa nở mùa xuân như Skardu, thung lũng Hopar, làng Machulu, làng Khaplu, làng Ghulkin, Khyber, thung lũng Yasin hay làng Pasu (thuộc vùng tự trị Gilgit-Baltistan),...

Theo anh Vũ, mùa xuân ở Pakistan, thời tiết vẫn se lạnh. Ban ngày, trời nắng, nhiệt độ chênh lệch khá cao. Du khách tới đây cần lưu ý mang theo kem dưỡng vì độ ẩm thấp dễ làm da nứt nẻ, môi khô.

Ở Pakistan, vào mùa xuân, hoa nở phụ thuộc vào thời tiết. Những khu vực nắng ấm, nhiệt độ cao thì hoa nở trước, ví dụ như hoa sẽ nở đầu tiên ở Lower Hunza vào cuối tháng ba, tiếp theo đến Central Hunza và cuối cùng là Upper Hunza. Ngoài ra, nơi ở dưới thấp hoa cũng nở trước, sau đó nở dần theo khu vực có độ cao hơn.

Thung lũng hoa khoe sắc hồng rực rỡ, "ôm trọn" các ngôi làng nhỏ bé, xung quanh là những dãy núi tuyết cao từ 5.000m đến 7.000m, tạo thành chốn "bồng lai tiên cảnh" dưới mặt đất (Ảnh: Levu Tran).

Không chỉ ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bản làng "chìm đắm" trong sắc hoa mùa xuân, anh Vũ còn thấy lưu luyến vì sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân Pakistan (Ảnh: Levu Tran).

Những đứa trẻ ở làng Yasin - nơi tuy hẻo lánh nhưng luôn chú trọng về việc giáo dục. Ở đây, đa số người dân và trẻ em đều nói và giao tiếp được bằng tiếng Anh (Ảnh: Levu Tran).

Dù đã 4 lần đến Pakistan nhưng du khách tuổi 43 vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự hiếu khách của người bản địa. Ngày đầu đến đây, đặt chân xuống thủ đô Islamabad và về khách sạn lúc trời đã khuya, anh Vũ dành chút thời gian đi chợ đêm, dạo phố.

Khi đứng chờ mua bánh naan (loại bánh bằng bột mì nướng bằng cách dán vào thành lò rất độc đáo) và trà sữa, anh bất ngờ trước sự xuất hiện của một nhóm thanh niên. Họ nhiệt tình bắt chuyện và xin chụp hình chung, thậm chí còn nhất quyết trả tiền trà bánh cho vị khách vừa mới quen.

Lần khác, khi ghé thăm các bản làng, du khách Việt cũng nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ người dân địa phương khiến anh thấy quyến luyến và muốn quay trở lại đây nhiều lần nữa.

"Các món ăn ở đây tương đối dầu mỡ và khó ăn vì nhiều cà ri, khá khô khan. Sau vài lần đi Pakistan, mình đã quen và nghiền món cà ri cừu/dê - mutton karahi", anh nói (Ảnh: Levu Tran).

Theo anh Vũ, người dân Pakistan theo đạo Hồi Giáo, không ăn thịt heo và hiếm khi ăn cá, chủ yếu là cà ri, bánh naan, chapati (cũng bằng bột mì nhưng mỏng hơn), prata (giống như chapati nhưng chiên bằng dầu), soup lentils, gà chiên, khoai tây chiên, rau củ cũng hầm cà ri cùng gạo khô rất rời rạc.

"Du khách Việt sang đây nên mang theo ít đồ ăn như mì gói, nước tương,... và có thể yêu cầu khách sạn nấu theo ý của mình hoặc tự nấu ở bếp khách sạn. Các khu chợ ven đường thì bán rất nhiều rau củ và trái cây, khách có thể thoải mái thưởng thức. Tuy nhiên, người dân Pakistan nấu ăn rất chậm, tốn nhiều thời gian nên du khách cần đặt đồ ăn trước vài tiếng", anh nhấn mạnh.

Suốt chuyến đi, vị khách này còn được mời thưởng thức trà sữa đóng chai với giá siêu rẻ. Đây cũng là thức uống truyền thống của người Pakistan. Ngoài ra, còn có nhiều loại nước trái cây đóng hộp rất ngon như nước mơ, táo, lựu, xoài, đào, phù hợp để du khách nạp thêm năng lượng.