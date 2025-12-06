Khách tử vong ở khách sạn, lễ tân nhận thuốc cấp cứu nhưng không giao

Thuốc cấp cứu cho bệnh nhân bị nhân viên lễ tân giữ suốt 5 tiếng

Nạn nhân trong vụ việc này là ông Hồ, 51 tuổi, được nhân viên dọn phòng phát hiện đã tử vong tại một căn phòng ở khách sạn có tên Nhã Tư Đặc thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Cái chết đột ngột của nam du khách khiến người bạn là Hàn Thuận rất bàng hoàng. Bởi chính ông là người trực tiếp mang thuốc cấp cứu tới cho bạn và gửi nhân viên lễ tân nhờ mang lên phòng vào buổi sáng của ngày xảy ra sự cố.

Theo truyền thông Trung Quốc, buổi tối trước ngày gặp nạn, ông Hàn Thuận đưa ông Hồ tới khách sạn Nhã Tư Đặc để đặt một phòng nghỉ ngơi. Ông Hồ là người tỉnh khác, tới Vũ Hán làm việc ngắn ngày.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc vị khách tử vong trong phòng (Ảnh: Sina).

Do buổi làm việc kết thúc khá muộn, ông Hồ nhờ ông Hàn Thuận tìm giúp phòng khách sạn để lưu trú một đêm.

Khoảng 9h hôm sau, ông Hồ gọi điện cho ông Hàn Thuận nói rằng thấy cơ thể không khỏe. Thuốc cấp cứu thường dùng được ông để trong tủ lạnh ở nhà một người bạn khác cũng trong thành phố.

Ngay lập tức, ông Hàn Thuận vội đi lấy thuốc về. Tới khách sạn lúc 9h40, ông giao thuốc cho nhân viên lễ tân.

"Tôi không nhớ chính xác họ tên của ông ấy nên không biết bạn ở phòng nào. Gọi điện thoại nhiều lần nhưng không thấy ông ấy bắt máy, tôi chỉ còn cách gửi thuốc cho nhân viên lễ tân, nhờ họ mang lên phòng cho khách", ông Hàn Thuận giải thích.

Vì có việc gấp nên vị khách dặn dò nhân viên lễ tân nhớ mang thuốc lên phòng cho bạn, rồi rời đi.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thời điểm ông Hồ dự kiến trả phòng, một nhân viên dọn dẹp đã mở cửa và phát hiện ông tử vong trên giường. Cảnh sát địa phương kiểm tra camera giám sát cho thấy, túi thuốc được để ở quầy lễ tân suốt 5 tiếng, không hề được chuyển lên cho người bệnh.

Bên trong túi thuốc gồm các loại thuốc điều trị bệnh cao huyết áp và đau thắt ngực. Đây là những thuốc cần uống trong trường hợp khẩn cấp nếu bệnh nhân có triệu chứng phát bệnh.

Camera giám sát ghi cảnh ông Hàn Thuận mang thuốc tới, nhờ nhân viên lễ tân đưa cho khách (Ảnh: News).

Gia đình ông Hồ cáo buộc khách sạn thiếu trách nhiệm khi biết khách cần thuốc, nhưng không giao đồ, không kiểm tra tình trạng phòng.

Hiện vụ việc gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. Trong đó phần lớn ý kiến cho rằng, khách sạn cần có trách nhiệm gọi khách xuống nhận thuốc và kiểm tra phòng nếu không liên hệ được.

Mới đây, đại diện khách sạn đã lên tiếng. Vị này cho biết, ông Hàn Thuận khi mang thuốc tới không nói rõ bệnh tình của nạn nhân. Nhân viên lễ tân không mở túi thuốc ra xem vì tôn trọng quyền riêng tư.

Ông Hàn Thuận xác nhận việc ông Hồ không nói rõ bệnh của mình. Ông cũng không biết bên trong túi thuốc có những loại gì, chữa bệnh nào.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Thương Thanh thuộc văn phòng luật sư Hồ Bắc cho biết, với tình huống này, ông Hàn Thuận mang thuốc tới cho bạn trên tinh thần thiện chí, nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trách nhiệm của khách sạn phụ thuộc vào việc liệu số thuốc không được đưa lên phòng có phải là nguyên nhân khiến ông Hồ tử vong hay không.

"Khách sạn không trốn tránh trách nhiệm. Hiện chúng tôi vẫn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ", đại diện khách sạn lên tiếng.