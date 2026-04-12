Khách Tây nhớ tiếng rao ở Việt Nam, về nước vẫn văng vẳng "ai bánh bao đây"

Tiếng rao trở thành “ký ức du lịch”

“Bằng một thế lực nào đó, anh bán bánh bao luôn tìm thấy tôi” - đó là cách anh Maxwell Banton (du khách Mỹ) chú thích cho video ghi lại trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Anh kể rằng suốt hai tuần đầu tiên, dù đi đâu, làm gì, anh vẫn liên tục nghe thấy tiếng rao quen thuộc: “Bánh bao. Bánh bao đây”.

Anh nói: “Trong 2 tuần đầu ở Việt Nam, anh bán bánh bao bằng cách nào đó luôn tìm thấy tôi, dù tôi ở đâu. Tôi vẫn chưa thử lần nào, nhưng lần này thì tôi đang đi leo núi, ở khá xa thành phố… và rồi, anh ấy lại xuất hiện.

Tôi nghĩ chắc đây là “điềm báo”, nên cuối cùng cũng quyết định thử. Chiếc bánh khá đơn giản, ấm nóng và thật sự là món ăn quá hoàn hảo cho một chuyến leo núi”.

Khách Tây "phát cuồng" vì tiếng rao bánh bao ở Việt Nam (Video: Alex Pear, Orion Grove, Maxtakesonworld, Ky in the Sky, Meat the Locals)

Không chỉ Maxwell, nhiều du khách khác cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự. Một du khách thậm chí đăng video rằng “không thể trốn khỏi anh bán bánh bao”, kể lại việc anh trốn trong phòng khách sạn đóng kín cửa, nhưng vẫn nghe tiếng rao quen thuộc và cho biết đây là một phần không thể thiếu trong những ngày anh ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, nhiều người Việt lại tiết lộ trong phần bình luận: “Gặp được anh bán bánh bao cũng cần đúng thời điểm, bởi lúc cần thì không thấy, lúc không cần lại xuất hiện, có khi thấy rồi mà đuổi theo không kịp, phải đủ duyên mới mua được”.

Trường hợp của du khách Alex Pear là một ví dụ điển hình. Anh cho biết đã nhiều lần nghe thấy tiếng rao và muốn thử, nhưng không lần nào kịp mua. Phải nhiều hôm sau, anh mới có cơ hội thưởng thức và quay lại video kỷ niệm.

Anh Alex Pear liên tục khen chiếc bánh bao quá rẻ so với giá 20.000 đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiếc bánh bao có giá khoảng 20.000 đồng được anh đánh giá là quá rẻ so với khẩu phần. “Bánh vẫn còn rất nóng, như bạn thấy đó, vừa được lấy ra khỏi lò. Phần nhân bánh đầy thật, tôi không ngờ luôn. Họ không hề tiết kiệm nhân chút nào. Bên trong có hai quả trứng cút, cùng thịt băm, cà rốt, hành tây… khẩu phần rất hào phóng”, anh chia sẻ.

Đáng chú ý, một số du khách khi kết thúc chuyến đi, còn quay video chào tạm biệt người bán bánh bao. Với họ, tiếng rao ấy không còn là âm thanh lạ lẫm, mà trở thành một phần ký ức gắn với hành trình tại Việt Nam.

Điều quen thuộc lại trở thành “trải nghiệm gây nghiện”

Trong những video chia sẻ về trải nghiệm gặp anh bán bánh bao ở Việt Nam, anh Orion Grove (người Mỹ gốc Việt đang sống tại TPHCM) gây ấn tượng bởi lối kể chuyện hài hước khi liên tục thể hiện sự “ám ảnh” với tiếng rao bánh bao.

“Lần đầu tiên tôi nghe tiếng rao là khi đang ở Đà Nẵng vào năm ngoái. Khoảng 6h sáng, tôi bị đánh thức bởi âm thanh này. Lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, anh kể.

Phải đến cuối ngày, khi nghe lại tiếng rao quen thuộc và được người địa phương giải thích, anh mới dần hiểu ra. Sáng hôm sau, anh quyết định “đi săn” cho bằng được và bị chinh phục ngay trong lần đầu tiên thử món ăn đường phố này.

Theo anh Orion, lý do khiến nhiều người nước ngoài ấn tượng mạnh với tiếng rao bánh bao nằm ở sự khác biệt văn hóa.

“Hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy, vừa đi vừa bán, thậm chí hấp bánh nóng ngay trên xe rất lạ. Ở Mỹ, chúng tôi không có kiểu bán hàng dùng loa như vậy. Và khi bạn đã thử bánh bao rồi, gần như bạn sẽ “dính” luôn”, anh Orion nói.

Anh Orion đánh giá ẩm thực đường phố làm nên sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cũng thừa nhận bánh bao đã trở thành một trong những món ăn yêu thích tại Việt Nam.

Tuy nhiên, anh cho rằng sức hút của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn đến từ sự lặp lại của tiếng rao quen thuộc trong đời sống thường ngày.

“Bạn mua bánh từ một người đang trực tiếp hấp nóng trên xe máy - điều đó khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn nhiều. Ở Mỹ cũng có những phiên bản tương tự, nhưng thường bán trong nhà hàng châu Á. Cảm giác mua từ một người bán hàng rong địa phương thì... ăn đứt rồi”, anh Orion chia sẻ.

Theo anh, tại nước ngoài, rất hiếm khi bắt gặp hình ảnh người bán hàng sử dụng loa để rao, trừ những dịp đặc biệt. Chính sự khác lạ này khiến nhiều du khách ban đầu tò mò, rồi dần dần trở nên thích thú và bị cuốn hút lúc nào không hay.

Không chỉ vậy, Orion cho biết mỗi lần nghe thấy tiếng loa từ xa, anh vẫn cảm thấy háo hức, dù chưa chắc đó là người bán bánh bao. “Nghe tiếng loa, tôi lại nghĩ biết đâu lại là anh ấy đang đến. Cảm giác đó khá thú vị”, anh nói.

Anh khẳng định những yếu tố như tiếng rao, ẩm thực đường phố đóng vai trò rất lớn trong trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

“Đây là điều mà nhiều du khách chưa từng thấy trước đó, nên mọi thứ trở nên rất đặc biệt. Và phải nói thật, tôi thích đồ ăn đường phố ở Việt Nam hơn cả những nhà hàng đạt sao Michelin”, anh chia sẻ.