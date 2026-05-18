Khách Tây bịt mắt nếm ô mai Hà Nội, ăn xong xuống tiền mua mang về

Khách Tây mê ô mai Hà Nội sau trải nghiệm tương tác (Video: Lê Na - Nhật Hà).

Món ăn gây tò mò

Tìm đến không gian trải nghiệm ô mai qua lời giới thiệu của bạn bè, chị Udval (du khách Mông Cổ) ban đầu chỉ mang theo sự tò mò về một món ăn đặc trưng của thủ đô. Tuy nhiên, hành trình này đã mang đến cho chị một góc nhìn hoàn toàn khác về ô mai.

“Trước đây tôi chỉ đơn thuần biết đến ô mai. Nhưng khi hiểu rõ hơn về cách chế biến và ý nghĩa của món ăn này. Điều đó khiến tôi cảm thấy yêu thích hơn”, chị nói.

Về hương vị, chị Udval đặc biệt ấn tượng với sự hòa quyện nhiều vị đặc trưng của ô mai. “Ô mai có sự kết hợp giữa chua, ngọt, mặn và một chút vị đắng. Chính sự cân bằng này tạo nên nét rất riêng mà tôi khó tìm thấy ở những món ăn khác”, chị nhận xét.

Hoạt động mà chị Udval tham gia nằm trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm Ô Mai GOAT được tổ chức tại khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều loại ô mai với hương vị đa dạng (Ảnh: BTC).

Trong không gian trải nghiệm tương tác này, ô mai không đơn thuần là một thức quà ẩm thực mà còn là đại sứ truyền tải câu chuyện văn hóa.

Thông qua việc đánh thức các giác quan từ thị giác, khứu giác, vị giác đến xúc giác, du khách có cơ hội khám phá sâu hơn về quy trình chế biến kỳ công cũng như giá trị tinh thần của ô mai trong dòng chảy đời sống người Hà Nội.

Bùng nổ vị giác

Không chỉ chị Udval, nhiều du khách quốc tế tỏ ra bất ngờ với hương vị ô mai, đặc biệt là vị chua đặc trưng.

Anh Frappa (du khách Canada) cho biết trải nghiệm ban đầu của anh là khá bất ngờ khi thử một loại ô mai có vị chua mạnh.

“Cảm giác ban đầu hơi sốc, nhưng sau đó lại khiến tôi tò mò và muốn thử thêm các loại khác”, anh nói. Trong khi đó, bạn đồng hành của anh là chị Revekka (du khách Canada) lại ưa thích vị ngọt hơn, đặc biệt là loại có hương mơ gừng.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, ô mai còn trở nên hấp dẫn hơn với du khách quốc tế khi được đặt trong các trải nghiệm tương tác mới lạ.

Những hình thức khám phá như thử đoán vị, nhận diện nguyên liệu hay tham gia trò chơi cảm giác đã giúp người tham gia tiếp cận món ăn theo cách sinh động hơn, từ đó ghi nhớ hương vị một cách rõ nét.

Du khách nước ngoài hào hứng nếm thử nhiều vị ô mai, đặc biệt ấn tượng với vị chua đặc trưng (Ảnh: BTC).

Anh Brendan (du khách Mỹ) đánh giá cao cách kết hợp giữa ẩm thực và yếu tố tương tác, cho rằng điều này khiến trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn.

“Ban đầu, tôi khá lạ lẫm với hương vị, nhưng khi được thử trong nhiều bối cảnh khác nhau và hiểu thêm về cách thưởng thức, tôi cảm nhận rõ hơn sự thú vị của món này. Càng thử, tôi càng thấy ô mai có sức hút riêng”, anh chia sẻ.

Nhóm du khách Philippines gồm chị Niana, chị Angela, chị Belle và anh Daniel bày tỏ sự thích thú với những tình huống mang tính bất ngờ. “Những hoạt động nhỏ nhưng có yếu tố bất ngờ khiến trải nghiệm trở nên thú vị hơn, tôi rất thích trò bịt mắt đoán vị ô mai”, chị Angela chia sẻ.

Theo họ, chính yếu tố này khiến trải nghiệm trở nên sinh động hơn so với việc chỉ thưởng thức món ăn.

Du khách Mỹ thích thú tham gia trò chơi đoán vị ô mai, khám phá nhiều hương vị đa dạng (Ảnh: BTC).

Sau khi trải nghiệm, nhiều du khách nhận thấy ô mai vừa mang nét riêng, vừa có điểm gần gũi với văn hóa ẩm thực tại quốc gia của họ.

Anh Daniel cho biết ở Philippines, người dân cũng thường ăn trái cây chua chấm muối, nên phần nào cảm thấy quen thuộc. Tuy vậy, cách chế biến và gia vị của ô mai vẫn tạo nên sự khác biệt rõ rệt, thậm chí... bùng nổ về vị giác.

Chính sự đan xen giữa yếu tố quen thuộc và khác biệt này giúp ô mai trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách quốc tế. Thay vì cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, người trải nghiệm có một điểm tựa văn hóa, từ đó cởi mở hơn trong việc thử và đánh giá món ăn.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, nhiều du khách cho biết sẽ mua ô mai làm quà cho gia đình và bạn bè. Chị Udval khẳng định chắc chắn sẽ mang món ăn này về quê hương. “Tôi tin đây là món quà ý nghĩa vì không chỉ ngon mà còn thể hiện rõ nét văn hóa ẩm thực Việt Nam”, chị chia sẻ.

Quảng bá ẩm thực mới

Không chỉ thu hút du khách nước ngoài, ô mai còn cho thấy tiềm năng trở thành một điểm chạm văn hóa dễ tiếp cận đối với giới trẻ Việt Nam, những người đang tìm cách tiếp cận lại các giá trị truyền thống theo hướng mới mẻ hơn.

Chị Thảo Hiền (Hà Nội) cho biết chị vốn yêu thích các món ăn truyền thống, việc một sản phẩm như ô mai được xây dựng thành một trải nghiệm riêng với chị là điều hiếm gặp, từ đó khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn.

Theo chị Hiền, điểm khác biệt nằm ở cách tiếp cận. Ô mai vẫn giữ nguyên giá trị vốn có, nhưng được thể hiện dưới hình thức hiện đại hơn.

“Tôi cảm thấy tự hào khi một món ăn quen thuộc của Việt Nam được giới thiệu theo cách bài bản và sáng tạo. Đây là một bước tiến trong việc quảng bá ẩm thực Việt Nam”, chị nói.

Cùng tham gia hoạt động, một nhóm khách nhỏ tuổi cũng tỏ ra hào hứng khi lần đầu được thử nhiều loại ô mai với hương vị khác nhau, trong đó có những loại trước đây các em chưa từng biết đến. Trải nghiệm trực tiếp giúp các em dễ dàng ghi nhớ và phân biệt từng vị.

Một số em cho biết có thể sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về món ăn này với bạn bè nước ngoài. Theo các em, hương vị đặc trưng và sự khác biệt của ô mai là yếu tố dễ tạo ấn tượng với du khách quốc tế.

Ô mai không chỉ là một món ăn truyền thống mà còn trở thành phương tiện truyền tải câu chuyện văn hóa. Việc lồng ghép yếu tố trải nghiệm giúp món ăn này trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với du khách quốc tế, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá ẩm thực địa phương.

Nội dung: Nhật Hà - Lê Na