Cô dâu Mỹ đặt may váy cưới ở Việt Nam, tiết kiệm hơn 330 triệu đồng

Những cô dâu Mỹ đặt mua váy cưới ở Việt Nam

Cô dâu tương lai Ginny Deaza (35 tuổi), là một nhà sáng tạo nội dung, hiện sống tại bang Rhode Island (Mỹ). Cô quyết định không muốn chi quá nhiều ngân sách cho chiếc váy cưới trong lễ thành hôn dự kiến diễn ra vào tháng 10/2027.

Thay vì bay sang nước ngoài trực tiếp thử váy, cô lựa chọn làm việc hoàn toàn từ xa với các nhà thiết kế tại Việt Nam.

Chi phí đám cưới tại Mỹ có xu hướng ngày càng tăng (Ảnh: Ny Post).

Cô cho biết sẽ chỉ phải trả chưa tới 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng) cho một chiếc váy cưới đặt may riêng tại Việt Nam, trong khi nếu làm mẫu tương tự ở Mỹ, chi phí có thể vượt 15.000 USD (khoảng 395 triệu đồng).

Cô ước tính có thể tiết kiệm khoản tiền khoảng 330 triệu đồng.

“Giá váy cưới cao cấp ở Mỹ quá đắt. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, bỏ ra hàng nghìn USD cho chiếc váy chỉ mặc vài tiếng là điều không đáng”, cô chia sẻ.

Chọn mua váy cưới tại Việt Nam trở thành xu hướng được nhiều cô dâu nước ngoài yêu thích (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Theo Deaza, nhiều cô dâu trẻ hiện tận dụng AI và các nền tảng liên lạc xuyên quốc gia như WhatsApp để đặt may váy ở nước ngoài nhằm tiết kiệm chi phí. Đây được xem là xu hướng mới trong bối cảnh chi phí tổ chức đám cưới tại các thành phố lớn của Mỹ như New York hay Honolulu có thể vượt 70.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) bao gồm địa điểm, tiệc cưới và trang phục.

Chiếc váy của Deaza hiện được đặt tại một cửa tiệm ở TPHCM. Cô tìm thấy cửa hàng này qua mạng xã hội sau khi đính hôn hồi tháng 2 năm nay. Sau buổi tư vấn trực tuyến cuối tháng 3, Deaza đã đặt cọc khoảng 1.000 USD (26 triệu đồng).

“Bay sang Việt Nam sẽ làm đội thêm chi phí cưới nên tôi quyết định thực hiện toàn bộ quá trình trực tuyến bằng cách gọi video”, cô nói.

Chiếc váy cưới mà cô dâu người Mỹ Deaza đặt may tại một cửa tiệm ở TPHCM (Ảnh chụp từ màn hình).

Trong vài tuần tới, cô sẽ tham gia buổi thử váy trực tuyến qua nền tảng WhatsApp. Chiếc váy dự kiến hoàn thiện và gửi về Mỹ vào mùa thu năm nay với phí vận chuyển khoảng 100-300 USD (2,6-7,8 triệu đồng).

Với số tiền tiết kiệm, cô dâu có thêm ngân sách cho tuần trăng mật kéo dài hai tháng hoặc mua nhà nghỉ dưỡng ở Cộng hòa Dominica.

Một cô dâu khác là Tiffany Nguyen, sống tại Austin, bang Texas, cũng lựa chọn sang Việt Nam đặt may váy cưới.

Người phụ nữ 29 tuổi cho biết cô đã chi khoảng 2.100 USD (55 triệu đồng) cho chuyến đi 4 ngày tới Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, gồm 1.330 USD vé máy bay khứ hồi, 580 USD thuê Airbnb cao cấp và khoảng 200 USD tiền ăn uống. Đổi lại, Tiffany sở hữu chiếc váy cưới thiết kế riêng chỉ với giá 550 USD (hơn 14 triệu đồng).

“Nếu mua váy tại Mỹ, chi phí chắc chắn cao hơn rất nhiều”, cô nói. Cô gái trẻ dự tính số tiền tiết kiệm được khoảng 7.000 USD (184 triệu đồng) sẽ dùng cho kỳ trăng mật dài ngày ở nước ngoài.

Vi Luong, một nhà sáng tạo nội dung sống tại Los Angeles với hơn 1,4 triệu người theo dõi, cũng đồng tình với xu hướng này.

Một cô dâu nước ngoài trong bộ váy cưới đặt may tại Việt Nam (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Theo cô, những cô dâu trẻ gen Z không còn chuộng đám cưới xa hoa quá mức. Họ thích những buổi lễ thân mật và có chủ đích hơn và váy cưới cũng vậy.

Vì thế, cô đặt may một bộ váy cưới mang phong cách nữ thần La Mã từ thương hiệu của Việt Nam với giá chưa tới 3.000 USD (78 triệu đồng). Trong khi kiểu dáng tương tự tại Los Angeles có giá khoảng 15.000 USD (395 triệu đồng).

Số tiền tiết kiệm hơn 10.000 USD (263 triệu đồng) được cô dành cho địa điểm tổ chức hôn lễ tại Joshua Tree, bang California.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có trải nghiệm suôn sẻ. Ashley Monroe, một thợ làm tóc 36 tuổi ở Houston, bang Texas, từng đặt hai bộ váy cưới từ một cửa hàng tại Việt Nam cho lễ cưới tổ chức ở Guatemala năm 2025 với tổng giá khoảng 2.500 USD (65 triệu đồng).

Tuy nhiên khi nhận hàng, Monroe thất vọng vì chiếc váy đầu tiên không vừa và phần corset (áo nịt ngực) không thể kéo kín. Sau khi được bạn bè hỗ trợ chỉnh sửa, Monroe mới cảm thấy hài lòng và gọi chiếc váy là “giấc mơ trở thành sự thật”.

Việt Nam thành điểm đến nhờ mức chi phí hợp lý

Theo khảo sát năm nay của nền tảng Zola, các cặp đôi Mỹ thường chi từ 2.500-4.000 USD (65-105 triệu đồng) cho trang phục ngày cưới. Với những người có điều kiện, con số này có thể vượt 10.000 USD (260 triệu đồng) cho các thiết kế hàng hiệu.

Những chất liệu cao cấp như lụa nhập khẩu, ren thêu tay, hạt cườm hay chi tiết đính đá khiến giá váy cưới tăng vọt. Thiết kế càng cầu kỳ, giá càng đắt đỏ.

Mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý và nhân viên giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là những yếu tố thu hút khách lựa chọn váy cưới ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù Bắc Mỹ vẫn là thị trường váy cưới lớn nhất năm 2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam, hiện là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển mạnh của khu vực này đến từ mạng lưới nhà thiết kế địa phương đông đảo, khả năng tiếp cận nguyên liệu chất lượng cao cùng công nghệ hiện đại như máy in 3D để tạo ra các thiết kế cá nhân hóa.

Tại châu Á, Việt Nam nổi lên là một trong những điểm đến mua váy cưới được du khách yêu thích, trong đó có nhóm khách đến từ Mỹ.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên, hiện các mẫu váy cưới may trực tiếp tại cửa hàng được chia thành nhiều phân khúc khác nhau tùy vào mức độ mẫu thiết kế, chất vải. Tuy nhiên, mức giá ở phân khúc tầm trung từ 24 triệu đồng tới gần 40 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Pretty Little Shop trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) cho biết, may váy cưới cho khách nước ngoài đòi hỏi nhiều kỹ năng hoàn toàn khác so với khách nội địa. Trong đó, khả năng giao tiếp, trao đổi bằng tiếng Anh của đội ngũ nhân viên là yếu tố quan trọng.

Nhiều trường hợp nhân viên cần tư vấn trực tuyến, lấy số đo cơ thể từ xa. Những chiếc váy cần thực hiện đúng theo yêu cầu trước khi vận chuyển bởi việc chỉnh sửa tại nước sở tại của khách hàng thường rất tốn kém.

"Điểm khác biệt lớn nhất là cô dâu tại Việt Nam có thể tới thử váy trực tiếp, cảm nhận chất liệu. Trong khi các cô dâu nước ngoài phải làm việc online và đặt niềm tin vào sự tư vấn từ xa của đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, cho dù cô dâu ở bất cứ đâu, đều xứng đáng nhận được chiếc váy chỉn chu nhất trong ngày trọng đại của mình", vị đại diện chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện một cửa tiệm chuyên may váy cô dâu trên đường Lương Hữu Khánh (TPHCM) nhận thấy, lượng khách nước ngoài đặt may tại đây có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Khách Mỹ và châu Âu đặt may váy cưới online tại cửa tiệm chiếm 60% đến 70% trong tổng khách nước ngoài đặt hàng.

Các mẫu váy cưới thường có thời gian may ít nhất 4 tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cửa tiệm có sẵn các mẫu váy cô dâu được thiết kế để khách lựa chọn với giá thành từ 20,5 triệu đồng tới 32,5 triệu đồng, thời gian may khoảng 4 tháng.

Có thể thấy, không chỉ giúp các cô dâu nước ngoài tiết kiệm chi phí, xu hướng đặt may váy cưới tại Việt Nam còn mở ra tiềm năng mới cho ngành du lịch và dịch vụ trong nước.

Nhiều du khách sẵn sàng kết hợp chuyến đi thử váy với nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo nên mô hình “du lịch cưới” giàu giá trị.

Với lợi thế về tay nghề thủ công, chi phí cạnh tranh và sự phát triển của mạng xã hội, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ dịch vụ cưới toàn cầu, góp phần thu hút thêm nguồn khách quốc tế và gia tăng chi tiêu du lịch.