Quán mỳ bình dân mà tỷ phú Mỹ ghé ăn ở Trung Quốc có gì đặc biệt?

Tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ như Elon Musk, Tim Cook, David Solomon và Jensen Huang.

Bên lề chuyến thăm, tỷ phú Jensen Huang đã ghé phố cổ Nanluoguxiang ở Bắc Kinh để thưởng thức món mì Zhajiangmian - mì trộn sốt thịt băm và tương đậu nổi tiếng có nguồn gốc từ vùng Sơn Đông - tại quán 69 Fangzhuanchang.

Tỷ phú Jensen Huang thưởng thức tô mỳ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Jensen Huang đứng trước cửa quán, tay cầm tô mì và đũa, vừa thưởng thức vừa liên tục gật gù khen ngon.

Trong lúc ăn, vị tỷ phú công nghệ thoải mái trò chuyện cùng những người xung quanh. Sự xuất hiện của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều du khách, khiến không ít người dừng chân để chụp ảnh, quay video.

Fangzhuanchang là một quán ăn mang phong cách bình dân, nổi tiếng tại Bắc Kinh. Nhà hàng từng được trao giải Michelin Bib Gourmand - hạng mục dành cho những quán ăn phục vụ món ngon với mức giá phải chăng.

Khay các đồ ăn cho vào bát mỳ (Ảnh: Visit).

Quán chỉ phục vụ duy nhất món mì Zhajiangmian với mức giá từ 30 tệ trở lên (hơn 100.000 đồng/tô). Thực đơn không đa dạng, địa điểm này luôn đông khách từ sáng tới tối.

Năm 2025, phóng viên Dân trí từng có dịp thưởng thức món mì nổi tiếng này khi đến Bắc Kinh. Vào đúng khung giờ ăn trưa, hầu hết các bàn trong quán đều kín chỗ, khách phải xếp hàng chờ khoảng 10-15 phút mới có bàn trống.

Các sợi mì dài, dai thấm đẫm gia vị (Ảnh: Instagram).

Món ăn được phục vụ khá đơn giản với một tô mì cùng khay nhựa đựng các nguyên liệu ăn kèm. Trong khay có củ cải, rau cải, cải thảo, đậu nành, dưa chuột thái lát mỏng và giá đỗ, giữa là thịt lợn cùng nước sốt tương đậu nành đặc trưng.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cho toàn bộ nguyên liệu từ khay vào tô mì rồi trộn đều, thêm tương ớt tùy khẩu vị. Món ăn có hương vị đậm đà nhưng khá dễ ăn, sợi mì dai kết hợp với nước sốt béo thơm tạo cảm giác hấp dẫn.

Nanluoguxiang là một trong những phố cổ nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, dài khoảng 787m và rộng 8m, với 8 ngõ nhỏ tỏa ra hai bên. Con phố có lịch sử hơn 740 năm, nổi bật với hàng cây xanh rợp bóng cùng dãy nhà, cửa hàng thấp tầng mang phong cách kiến trúc truyền thống.

Ông Jensen Huang sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc), sau đó theo gia đình đến Thái Lan sinh sống rồi chuyển tới Mỹ để học.

Ông là nhà đồng sáng lập hãng sản xuất chip đồ họa Nvidia hồi năm 1993 và giữ chức vụ CEO - Chủ tịch tập đoàn kể từ thời điểm đó.

Hiện, ông sở hữu 3% cổ phần của Nvidia và có khối tài sản khoảng 195 tỷ USD.