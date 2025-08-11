Khách sạn Hà Nội 2/9 tăng giá gấp đôi, khách TPHCM chấp nhận ở cách 10km

Giá phòng trung tâm tăng mạnh

Chỉ còn chưa đầy một tháng là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chị Thanh Diễm (TPHCM) cùng các anh chị em trong gia đình dự định ra Hà Nội, tận hưởng không khí rộn ràng của Thủ đô những ngày thu sang, cũng như hòa vào dòng người dạo phố, thưởng thức ẩm thực và khám phá các góc phố cổ.

Tuy nhiên, khi tham khảo vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội, chị Diễm mới thấy vé khứ hồi dành cho một người gần 6 triệu đồng. Không chỉ vậy, giá các khách sạn ở Hà Nội vào dịp 2/9 cũng tăng cao. Chính vì thế, chị Diễm có phần "chùn bước", cân nhắc lại kế hoạch du lịch mình đã đặt ra.

"Tôi tham khảo giá vé máy bay trong khung giờ rẻ nhất, tính luôn hành lý mua thêm thì đã trên dưới 6 triệu đồng/người. Chúng tôi đi 3 người thì đã gần 20 triệu đồng. Còn khách sạn, thông thường, tôi thấy các khách sạn ở gần trung tâm Hà Nội cũng chỉ vài trăm nghìn đồng/đêm, nhưng vào đợt 2/9 lại tăng vọt", chị Diễm cho hay.

Câu chuyện của chị Diễm không phải cá biệt. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, cộng thêm thời tiết Hà Nội đang ở thời điểm đẹp trong năm, khiến nhu cầu du lịch Thủ đô tăng cao.

Thủ đô Hà Nội thu hút khách du lịch dịp Quốc khánh 2/9 năm nay (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Nhiều người đã quen với việc vé máy bay khan hiếm và tăng giá, thực tế, chi phí lưu trú tại Hà Nội dịp này cũng tăng đáng kể, thậm chí khó tìm được phòng ở những vị trí trung tâm nếu đặt sát ngày.

Phóng viên Dân trí đã khảo sát trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, nhận thấy nhiều khách sạn 3-4 sao ở khu vực phố cổ, quanh hồ Gươm hoặc gần Quảng trường Ba Đình vào dịp 2/9 đã tăng giá 30-50% so với ngày thường.

Một khách sạn 3 sao trên phường Hoàn Kiếm, cách Quảng trường Ba Đình chưa đến 3km, có giá phòng cho 2 người thường ngày khoảng 700.000 đồng/đêm, thì dịp lễ 2/9 đã tăng lên 1,5 triệu đồng/đêm.

Nhiều khách sạn tại Hà Nội dịp 2/9 có giá tăng hơn 50% so với ngày thường (Ảnh: Mộc Khải).

Một khách sạn 4 sao khác tại phường này giá tầm 760.000 đồng/đêm cho các ngày giữa tháng 8, nhưng chạm mốc hơn 2 triệu đồng/đêm vào tối 1/9.

Các khách sạn thông thường, homestay (dịch vụ lưu trú nhà dân) được đánh giá cao về vị trí, thiết kế và dịch vụ, giá cả hợp lý khoảng dưới 450.000 đồng/đêm cũng gần như "cháy phòng", không còn quá nhiều chỗ cho cả 3 đêm nghỉ lễ.

Chủ động tìm giải pháp "né" giá cao

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, ngay từ tháng 5, lượng khách đặt phòng cho dịp lễ 2/9 đã tăng khoảng 30-40% so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt là các khách sạn và cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũ và Ba Đình cũ.

Tính đến thời điểm đầu tháng 8, đơn vị Vietravel Hà Nội đã ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường khi lượng khách quan tâm và đăng ký tour dịp lễ 2/9 liên tục tăng. Trong tổng số 1.500 chỗ được chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, đã có gần 40% số chỗ được lấp đầy.

Trước tình hình giá vé máy bay và khách sạn cùng tăng, không ít du khách chọn các phương án linh hoạt. Một số đặt phòng ở các quận lân cận, thậm chí xa trung tâm Hà Nội để có giá "mềm" hơn, vừa tránh được cảnh đông đúc ở khu trung tâm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thu Đào (phường Hạnh Thông, TPHCM) cho biết chị đang tham khảo các khách sạn cách Quảng trường Ba Đình khoảng 7-10km và cảm thấy giá cả rất hợp lý.

"Tôi thấy nhiều khách sạn giá dao động 300.000-400.000 đồng/đêm, trong cả 3 đêm nghỉ lễ. Hai người chi dưới 2 triệu đồng chi phí lưu trú cho chuyến đi tôi thấy cũng hợp lý. Để tiết kiệm chi phí, cố gắng dậy sớm, di chuyển đến các điểm vui chơi xa hơn một chút cũng không sao", chị Đào nhận xét.

Bên cạnh đó, không ít du khách còn có xu hướng kết hợp Hà Nội với các điểm lân cận như Ninh Bình, Quảng Ninh… để chia nhỏ thời gian lưu trú tại Thủ đô, giảm tổng chi phí.

Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, lượng khách đặt tour du lịch kết nối vùng như Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội - Mộc Châu… tăng đột biến từ đầu tháng 8, đặc biệt là trong giai đoạn từ 30/8 đến 2/9.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm đến ý nghĩa dịp 2/9, du khách có thể cân nhắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Có thể nói, tình trạng tăng giá dịp lễ là điều khó tránh khi nhu cầu của khách tăng cao, nhất là ở các khu vực trung tâm thành phố. Du khách có thể giữ chi phí hợp lý bằng cách đặt vé máy bay và phòng sớm, ưu tiên các phương án trọn gói vé máy bay và khách sạn hoặc cân nhắc vị trí đặt phòng ở xa trung tâm.

Ngoài ra, tại Hà Nội dịp 2/9, không chỉ có phố cổ hay hồ Gươm mới náo nhiệt mà nhiều điểm như Công viên Yên Sở, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hay các quán cà phê có tầm nhìn ra cầu Long Biên cũng đáng để trải nghiệm, giúp du khách giảm áp lực tài chính mà vẫn tận hưởng trọn vẹn không khí lễ.

Tăng giá nhưng vẫn "cháy phòng" cho thấy sức hút đặc biệt của Hà Nội trong dịp lễ Quốc khánh này. Còn với người yêu nét đẹp phố phường mùa thu, âm hưởng lịch sử và hương vị ẩm thực Bắc Bộ, Thủ đô xưa nay vẫn là điểm hẹn không thể bỏ qua.