Khách sạn biểu tượng của Dubai tạm đóng cửa

Đây là lần trùng tu toàn diện đầu tiên của Burj Al Arab kể từ khi công trình mở cửa năm 1999, diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch khu vực đang đối mặt nhiều biến động.

Theo Reuters ngày 15/4, đại diện khách sạn xác nhận kế hoạch tạm dừng hoạt động để phục vụ cải tạo. Trong khi đó, tập đoàn chủ quản Jumeirah Group cho biết dự án sẽ triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng 18 tháng, dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư nội thất người Pháp Tristan Auer.

Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ liệu khách sạn có đóng cửa hoàn toàn trong suốt thời gian thi công hay không.

Khách sạn Burj Al Arab (Ảnh: Jumeirah).

Một nhân viên tiết lộ, các khách đã đặt phòng trong giai đoạn này sẽ được sắp xếp lưu trú tại những khách sạn lân cận. Thời gian đóng cửa cụ thể có thể điều chỉnh tùy theo tiến độ thực tế.

Đáng chú ý, kế hoạch cải tạo được triển khai không lâu sau một sự cố an ninh trong khu vực. Theo chính quyền Dubai, hồi đầu tháng 3, hệ thống phòng không đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Mảnh vỡ từ vụ đánh chặn rơi xuống đã gây ra các đám cháy nhỏ tại một số vị trí, trong đó có phần mặt ngoài của khách sạn. Lực lượng phòng vệ dân sự sau đó nhanh chóng khống chế tình hình và xác nhận không có thương vong.

Dù vậy, phía khách sạn khẳng định kế hoạch nâng cấp đã được chuẩn bị từ trước và không liên quan trực tiếp đến sự cố này. Jumeirah Group cũng không đề cập đến yếu tố xung đột trong thông báo chính thức.

Đây là khách sạn xa xỉ bậc nhất ở Dubai, với nội thất dát vàng (Ảnh: Jumeirah).

Dù được lên kế hoạch từ trước, việc dự án triển khai đúng thời điểm du lịch Dubai có dấu hiệu chững lại vẫn khiến dư luận quan tâm. Căng thẳng liên quan đến xung đột Mỹ - Israel và Iran đã làm gián đoạn một số đường bay, kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế suy yếu. Trong bối cảnh đó, nhiều tập đoàn xa xỉ cũng bắt đầu cảnh báo về áp lực lợi nhuận khi lượng khách cao cấp sụt giảm.

Lấy ý tưởng từ cánh buồm căng gió trên vịnh Ả Rập, Burj Al Arab từ lâu được xem là biểu tượng của sự xa hoa và khát vọng vươn lên của Dubai, đồng thời góp mặt trong nhóm những khách sạn cao nhất thế giới.

Công trình cao khoảng 321m với 60 tầng, được xây dựng trên một đảo nhân tạo ngoài khơi và kết nối đất liền bằng cây cầu riêng.

Với kiến trúc đặc trưng, Burj Al Arab không chỉ là điểm nhấn nhận diện của Dubai mà còn là đại diện tiêu biểu cho phân khúc du lịch siêu sang, từng nhiều lần trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Không gian nội thất gây ấn tượng với mức độ xa xỉ hiếm thấy với khoảng 1.790m² lá vàng 24K được sử dụng trong trang trí, kết hợp cùng đá cẩm thạch cao cấp. Khu sảnh chính có khoảng thông tầng cao gần 180m, trong khi trên đỉnh là sân đỗ trực thăng.

Tất cả phòng tại khách sạn đều là phòng hạng sang (Ảnh: Jumeirah).

Burj Al Arab không có phòng tiêu chuẩn, tất cả đều là suite (phòng hạng sang) với dịch vụ cao cấp đi kèm. Mỗi suite đều có cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra đại dương và không gian rộng từ 170m², thiết kế kính bao quanh hướng ra biển.

Tham khảo trên website chính thức, mức phí lưu trú tại Burj Al Arab Jumeirah biến động đáng kể theo mùa cao điểm và thấp điểm, song nhìn chung khởi điểm khoảng 5.000 AED/đêm (tương đương 35,5 triệu đồng) cho hạng suite một phòng ngủ, chưa bao gồm bữa sáng.