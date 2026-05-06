Khách nhà giàu Ấn Độ thích đến Việt Nam, chi đậm tổ chức đám cưới triệu USD

Khách Ấn Độ tới Việt Nam tăng trưởng thần tốc

Anh Gaurav Patil không ngần ngại khuyên bạn bè ở Ấn Độ nên tới Việt Nam tổ chức đám cưới. Từng sống ở Việt Nam 10 năm, cuối cùng người đàn ông này quyết định tổ chức lễ cưới với cô gái người Việt tại một khu nghỉ dưỡng xa hoa ở thành phố biển Quy Nhơn.

"Về chi phí, đám cưới tổ chức tại các khu nghỉ dưỡng hay khách sạn ở Việt Nam rẻ hơn nhiều so với Ấn Độ. Các resort tại đây thực sự đáng tiền về chất lượng dịch vụ dành cho khách. Ở Phú Quốc hay các nơi tương tự, nhân viên đều nói tiếng Anh rất tốt, nên việc giao tiếp không phải là trở ngại", anh Patil nói.

Đám cưới của cặp đôi Ấn Độ tại Hạ Long (Ảnh: Reels & Frames).

Vị khách người Ấn Độ ước tính với quy mô đám cưới khoảng 300 khách, chi phí cho buổi lễ tương tự tại quê nhà sẽ gấp đôi so với tại Việt Nam.

Trên thực tế, Patil không phải là ngoại lệ.

Trong vài năm trở lại, thị trường khách Ấn Độ nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý của du lịch Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách Ấn Độ tới Việt Nam tăng trưởng vượt bậc từng năm. Nhìn ở bức tranh toàn cảnh, năm 2023, Việt Nam đón 392.000 lượt khách Ấn Độ, thì năm 2024 con số tăng vọt lên 507.000 lượt khách (tăng 29%).

Các chuyên gia du lịch nhận định, đây là giai đoạn bật dậy nhờ việc mở lại đường bay quốc tế, chính sách visa thuận lợi và nhu cầu du lịch của khách bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.

Khách Ấn Độ trải nghiệm đi cáp treo (Ảnh: Love Esha).

Tiếp đó tới năm 2025, số lượng khách Ấn Độ tăng tốc bùng nổ lên 750.000 lượt (tăng 49% so với cùng kỳ). Đây được đánh giá là bước nhảy vọt thực sự khi Ấn Độ lọt vào Top 6 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Như vậy, chỉ trong 2 năm, từ năm 2023 đến 2025, lượng khách Ấn Độ tăng tới 91%, đây là mức tăng trưởng cực hiếm trong ngành du lịch.

Bốn tháng đầu năm 2026, khách Ấn Độ đến Việt Nam vẫn tiếp tục khả quan. Ấn Độ xếp thứ 7 trong số các thị trường khách quốc tế tới Việt Nam, với mức tăng trưởng ấn tượng: 59,1%.

Không chỉ tăng trưởng ấn tượng lượng khách, mức chi tiêu và xu hướng trải nghiệm cao cấp của khách Ấn Độ cũng mở ra ngách đầy tiềm năng cho du lịch Việt. Trong đó, Việt Nam nổi lên là điểm đến được giới tỷ phú nước này lựa chọn tổ chức các đám cưới xa hoa.

Vì sao khách Ấn Độ thích Việt Nam?

Ông Anjani Dhanuka - Chủ tịch của Hiệp hội Đại lý du lịch Ấn Độ khu vực miền Đông - nhận định, Việt Nam không còn chỉ dành cho dân du lịch bụi.

Giới trẻ đi làm, nhóm bạn bè và những người lần đầu du lịch nước ngoài đang chọn Việt Nam vì nơi đây hội tụ biển, văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên trong một hành trình với chi phí rất hợp lý.

Những trải nghiệm được ưa chuộng gồm du thuyền qua đêm ở vịnh Hạ Long, lưu trú di sản tại Hội An, văn hóa cà phê và các tour ẩm thực ở Hà Nội cùng các chuyến đi thiên nhiên, phong cảnh ở miền Bắc Việt Nam. Tất cả đều có mức giá hợp lý so với nhiều điểm đến nước ngoài khác.

Đám cưới xa hoa của cô dâu Shreya và chú rể Ayush tại Đà Nẵng (Ảnh: Danang Fantasti City).

Theo nhận định của các chuyên gia, sự dịch chuyển của dòng khách Ấn Độ từ các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Trung Đông hay châu Âu sang Việt Nam không phải là ngẫu nhiên.

Kết quả các cuộc khảo sát từ truyền thông quốc tế cho thấy, Việt Nam được du khách châu Á xếp vào những đất nước có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất trong khu vực.

Trước kia, khách Ấn Độ qua Việt Nam phải nối chuyến tại Thái Lan, Malaysia hoặc Sinagpore, kéo dài 8-9 tiếng. Do đó, chỉ riêng việc bay đi và bay về đã tốn của khách Ấn Độ hai ngày, trong khi họ không phải nhóm có xu hướng nghỉ dài, thường 5-6 ngày (chưa tính thời gian di chuyển).

Tuy nhiên kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ có đường bay thẳng đã tạo ra cú hích mạnh mẽ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 5/2025, Vietnam Airlines đã mở rộng mạng bay tới 4 thành phố lớn của Ấn Độ gồm New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad, với 6 đường bay thẳng đang khai thác.

Mỗi đám cưới xa hoa tạo ra mức chi tiêu lớn (Ảnh: Danang Fantasti City).

Song song, chính sách e-visa áp dụng cho công dân toàn cầu từ tháng 8/2023, với thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày và miễn thị thực 30 ngày cho du khách bay thẳng đến Phú Quốc, khiến thủ tục nhập cảnh cho nhóm khách này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ chỉ ra rằng, 100% du khách Ấn Độ tham gia khảo sát đánh giá cao sự thân thiện của người Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng dành sự quan tâm đến thiên nhiên và cảnh quan (56%), hoạt động giải trí (44%) và ẩm thực đặc sắc (33%).

Cú hích từ những mỏ vàng đám cưới của giới siêu giàu

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2025, du khách Ấn Độ chi tiêu khoảng 45 tỷ USD cho du lịch nước ngoài. Con số này được đánh giá là mức chi tiêu "khủng" mà ngành du lịch nhiều quốc gia phải khao khát.

Trong khi đó, vài năm trở lại, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hàng đầu để tổ chức hôn lễ của giới siêu giàu Ấn Độ.

Trong văn hóa Ấn Độ, đám cưới không đơn thuần là sự kiện cá nhân, mà còn là dịp thể hiện đẳng cấp, mạng lưới quan hệ và vị thế gia tộc. Vì vậy, họ sẵn sàng chi tiêu lớn cho buổi tiệc tùng xa hoa, đảm bảo có không gian, dịch vụ và trải nghiệm độc đáo.

Làn sóng du lịch cưới của người Ấn Độ tại Việt Nam khởi đầu từ tháng 3/2019, khi cặp đôi tỉ phú Kaabia Grewal và Rushang Shah bao trọn một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc, tổ chức "siêu đám cưới" với 700 khách mời và hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn.

Từ đó, Việt Nam liên tục xuất hiện trên bản đồ tiệc cưới xa xỉ. Chỉ trong nửa đầu tháng 2 năm nay, vịnh Hạ Long đón liên tiếp 3 "siêu đám cưới" của giới tài phiệt Ấn Độ, mỗi sự kiện quy tụ từ 400 đến 500 khách, phần lớn là giới tài phiệt siêu giàu và chủ doanh nghiệp lớn tại quốc gia tỷ dân.

Phục vụ đoàn khách Ấn Độ là điều không dễ dàng đặc biệt là vấn đề ẩm thực (Ảnh: Thành Đông).

Tương tự tại Phú Quốc, một hôn lễ kéo dài 7 ngày gây choáng ngợp với hơn 1.100 khách. Cặp đôi thuê trọn khu resort 5 sao, sử dụng toàn bộ bãi biển riêng, trung tâm hội nghị và hồ bơi ngoài trời.

Đại diện Furama resort (Đà Nẵng) cho hay, đám cưới của các cặp đôi Ấn Độ thường đón trung bình 600 khách, lưu trú dài ngày. Mỗi đám cưới tổ chức ở đây đều tiêu tốn con số tiền tỷ.

Có thể thấy, làn sóng khách Ấn Độ đặc biệt là phân khúc siêu giàu, mang lại nguồn thu đáng kể cho du lịch Việt Nam, từ lưu trú, hàng không, tổ chức sự kiện đến dịch vụ phụ trợ. Một đám cưới kéo dài nhiều ngày có thể tạo ra doanh thu tương đương hàng nghìn khách lẻ.

Bên cạnh những "siêu đám cưới" tổ chức quy mô hoành tráng và mức độ chi tiêu cao, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của công ty du lịch Vietluxtour - nhận định, thị trường Ấn Độ là tệp khách rất tiềm năng bởi đây là thị trường đặc thù khi thường kết hợp nhiều mô hình đoàn khách lớn, MICE cũng như nhóm khách gia đình tự túc.

Theo bà Thu, sự gia tăng của khách Ấn độ mở ra cơ hội tăng thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu. Tuy nhiên thị trường này cũng đặt những yêu cầu cao về ẩm thực, nhân sự am hiểu văn hóa, năng lực vận hành các đoàn khách lớn.

Cùng chung nhận định, đại diện PYS Travel cho rằng, điều khó khăn nhất khi phục vụ tệp khách này là đặc thù tín ngưỡng, thói quen sinh hoạt rất khác biệt.

Đơn cử như, khách đưa ra yêu cầu về thực đơn món Ấn Độ, đồ ăn thuần chay, giờ ăn thường rất muộn. Ngoài ra, nhiều khách chỉ biết tiếng Hindu không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng là trở ngại với người làm dịch vụ.

Nếu biết chiều lòng tệp khách hàng này, du lịch Việt Nam sẽ có thêm nguồn khách tiềm năng lớn (Ảnh: Minh Hiền).

Có thể thấy, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để trở thành trung tâm du lịch cưới cao cấp tại châu Á. Tuy nhiên, để giữ chân và mở rộng tệp khách tỷ phú, triệu phú Ấn Độ, ngành du lịch cần nâng cấp đồng bộ từ dịch vụ, nhân lực đến khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn mang tính quốc tế.

Nếu làm tốt, những “siêu đám cưới” không chỉ là câu chuyện xa hoa nhất thời, mà có thể trở thành động lực dài hạn, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.