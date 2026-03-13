Khách đi hội ở Lạng Sơn than giá phòng tăng vọt, người dân mời ở miễn phí

Chị Quỳnh Thư (Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) dự kiến sẽ đi cùng nhóm bạn tới Lạng Sơn để tham dự lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ vào dịp cuối tuần này (14/3-15/3).

Tuy nhiên, khi liên hệ với nhiều khách sạn, nhà nghỉ, vị khách 22 tuổi thấy mức giá tăng cao hơn so với chi phí dự kiến. Thậm chí, có nơi báo giá xong, giục khách quyết định sớm vì quỹ phòng không còn nhiều.

Vị khách cho biết đã xem các video về lễ hội này và thấy rất hấp dẫn nên muốn được tận mắt trải nghiệm. Tuy nhiên, giá thuê phòng dịp lễ hội lại rơi vào thời điểm ngày cuối tuần nên mức tăng cao.

Chị Thư gọi điện tới một phòng nghỉ nằm tại trung tâm thành phố Lạng Sơn, được báo với giá hơn 1 triệu đồng/phòng. Bởi vậy, vị khách đang tính toán cân nhắc.

Cũng như chị Thư, những ngày qua trên các diễn đàn du lịch, thông tin hỏi tìm phòng ở Lạng Sơn để kịp dự hội là chủ đề nhiều du khách quan tâm. Tuy nhiên, giá phòng tăng cao khiến không ít người băn khoăn.

Anh Nguyễn Đức (đến từ Hải Phòng) cho biết, ngày 10/3, anh liên tục gọi điện tới các khách sạn ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, nơi báo hết chỗ, nơi đưa ra mức giá hơn 2 triệu đồng/phòng.

Người Lạng Sơn trải sẵn chăn đệm mời khách phương xa tới ở miễn phí (Ảnh: Hứa Thị Thơ).

Cuối cùng, vị khách Hải Phòng đăng tải thông tin tìm nơi lưu trú lên một diễn đàn ở Lạng Sơn. Bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Điều khiến anh Đức không nghĩ tới đó là rất nhiều người mời về ở nhà miễn phí.

"Tôi rất bất ngờ khi chia sẻ của mình nhận được sự quan tâm như thế. Nhiều người để lại số điện thoại và nói rằng có thể tới chỗ họ nghỉ ngơi mà không mất tiền. Nhờ đó, cuối tuần này gia đình tôi đã có nơi lưu trú, chỉ cách khu vực tổ chức lễ hội chừng 10 phút đi bộ", anh Đức nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Vũ Phương Uyên (trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Đông Kinh) cho biết, trong những ngày qua, thấy lượng khách muốn tới Lạng Sơn chơi hội tăng vọt, chị quyết định dọn dẹp những căn nhà có phòng trống để làm nơi lưu trú miễn phí.

Gia đình chị Uyên có căn nhà 2 tầng và một nhà diện tích hơn 60m2 có thể đón tiếp hơn 100 khách. Với các mặt sàn rộng, chị dự kiến sẽ trải chiếu để khách nghỉ ngơi.

Tính tới tối 12/3, lượng khách liên hệ với chị Uyên đã kín chỗ. Dự kiến sẽ có đoàn tới vào ngày 13/3 và các đoàn khách có mặt vào ngày 14/3. Chị Uyên tính toán, những đoàn đi đông người 8-12 người hoặc đoàn vài chục người, chị sắp xếp ở cùng nhà có mặt sàn lớn để tiện sinh hoạt.

Với nhà có người già, trẻ nhỏ, chị ưu tiên cho ở tại phòng ngủ của các con hiện đi học xa nhà. Do kinh doanh nên gia đình chị Uyên có kho luôn sẵn chăn chiếu sạch sẽ, chị đã quét dọn lau chùi các mặt sàn, đợi khách tới sẽ dọn giường, trải thêm chăn đệm.

Căn phòng của con đang đi học xa được chị Uyên tận dụng dành cho khách có con nhỏ hay người già tới ở vào dịp này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi ăn chay nên không thể nấu nướng phục vụ chu đáo, nhưng đã mua nước, mỳ tôm, ấm siêu tốc để mọi người ăn uống miễn phí. Mọi thứ đều xuất phát từ tâm vì tôi tin rằng khách thập phương tới đây sẽ cảm nhận tinh thần hiếu khách của người dân Lạng Sơn", chị bộc bạch.

Cũng như chị Uyên, gia đình chị Triệu Gia Hân (nhà gần ga Lê Lợi) đã chuẩn bị sẵn sàng khoảng 70 chỗ miễn phí để khách nghỉ ngơi. Nhà còn một căn hiện chưa sử dụng, có khả năng đón tiếp 40 khách và thêm một căn khác với sức chứa gần tương đương, chị dọn dẹp để lấy chỗ trống.

Cùng chung tâm trạng, chị Đinh Thị Hương (trú tại phường Kỳ Lừa) thấy sốt ruột vì nhiều ngày qua đọc các bài viết hỏi thuê phòng nghỉ của khách thập phương.

Sợ có người sát ngày lễ cuối tuần vẫn chưa có phòng, chị chia sẻ số điện thoại và địa chỉ lên các nền tảng với nội dung có nhà rộng chừng 60m2 là mặt sàn lớn với sức chứa tối đa vài chục người.

Chị Hương dọn sạch phòng, để thêm máy hút mùi, tinh dầu chống muỗi, sẵn sàng đón khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, hơn 20 người đã liên hệ với chị Hương để ngỏ ý muốn ngủ nhờ. Nhằm thuận tiện cho việc sinh hoạt, chị mua thêm 5 chiếc chiếu đôi, vài tấm chăn mỏng và thêm vài chục chiếc gối.

"Tôi đã lau dọn phòng sạch sẽ, cắm máy hút mùi, đặt thêm sáp thơm, cắm tinh dầu đuổi muỗi để sẵn sàng đón khách ghé thăm. Tất cả chỉ mong khách thập phương sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày hội lớn ở Lạng Sơn", chị Hương chia sẻ.