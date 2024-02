"Tôi cảm thấy mình bị lừa"

Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), anh Lâm, một thành viên trong đoàn gồm 292 du khách, bày tỏ nguyện vọng muốn công ty lữ hành We Love Tour sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng về rất nhiều thiếu sót xảy ra ở chuyến đi Phú Quốc vừa qua. Được biết, We Love Tour vốn là công ty có trụ sở tại thành phố Đài Bắc.

Nhóm du khách Đài Loan hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên (Ảnh: Focus Taiwan).

Theo vị khách này, họ được đưa ra các lịch trình hứa hẹn trên đảo Phú Quốc, nhưng cuối cùng không được thực hiện. Anh cảm thấy như "bị lừa" vì một số chi phí đi lại và ăn ở lẽ ra do công ty du lịch chi trả, nhưng rồi khách phải tự bỏ tiền.

Chia sẻ thông tin với CNA, một vị khách giấu tên cho biết, anh đã trả tiền cho chuyến đi 5 ngày do We Love Tour Đài Loan sắp xếp. Nhưng tới ngày thứ 3, anh bị bỏ rơi suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có chỗ ở. Tới ngày thứ 4, vị khách phải tự bỏ tiền túi mua đồ ăn.

Cũng bày tỏ sự không hài lòng với We Love Tour, vị khách họ Tô cho rằng công ty này "không thành thật trong việc xử lý sai phạm".

Một vị khách cho biết sẽ yêu cầu bồi thường thông qua các kênh pháp lý (Ảnh: Chen Qiquan).

Theo anh Tô, công ty lữ hành của Đài Loan đã hứa với khách rất nhiều nhưng không thực hiện. Như trường hợp của mình, anh phải tự chi trả tiền taxi, trái với các điều khoản đã thỏa thuận trong chuyến tham quan.

"Toàn bộ vụ việc xuất phát từ tranh chấp giữa công ty We Love Tour và công ty Du lịch Quốc tế Winner của Việt Nam", anh Tô nhận định.

Trước đó ngày 15/2, ông Vương Quốc Tài, người đứng đầu Cơ quan Giao thông Đài Loan, cho biết công ty We Love Tour có thể bị đình chỉ kinh doanh 3 tháng do những sơ xuất, trích dẫn các quy định liên quan tới du lịch và bảo vệ người tiêu dùng.

Công ty Đài Loan bị nhiều đối tác Việt Nam tố cáo chưa trả nợ

Trao đổi thông tin với phóng viên của CNA, công ty Winner cho biết họ đã yêu cầu công ty We Love Tour thanh toán trước ngày 31/1 cho khoản chi phí nhóm du khách tới Phú Quốc từ ngày 10/2 đến 14/2.

Tuy nhiên, công ty We Love Tour liên tục tìm lý do để không thanh toán đúng hẹn. Thậm chí vị Tổng giám đốc Đài Loan hứa chuyển tiền vào ngày 9/2 và nói nhân viên We Love Tour sẽ giao tiền mặt.

Ông David Lin, Tổng giám đốc công ty We Love Tour hứa sẽ đền bù tổn thất cho du khách (Ảnh: Taipei Times).

Trong quá trình phục vụ đoàn khách, phía We Love Tour Đài Loan không thanh toán như thỏa thuận với công ty lữ hành ở Việt Nam. Điều này khiến tối ngày 11/2, Tổng giám đốc của công ty Winner đã tập hợp các du khách và cho biết mỗi người phải đóng thêm 720 USD để tiếp tục chuyến tham quan.

Theo cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, người đại diện cho biết cơ quan này đang tiến hành cuộc điều tra để xác định những hành vi sai trái từ các bên có liên quan. Trong khi đó, We Love Tour vẫn hứa sẽ bồi thường cho những hành khách bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tổn thất mà hành khách bị ảnh hưởng", ông David Lin, Tổng giám đốc We Love Tour nói.

Nhóm du khách Đài Loan được thông báo phải nộp thêm 720 USD/người (Ảnh: Focus Taiwan).

Ở một diễn biến khác, ZIONTOUR, một công ty du lịch Việt Nam đã hợp tác với We Love Tour 11 năm qua, cho biết công ty Đài Loan này liên tục trì hoãn thanh toán cho các đối tác. Công ty này nợ ít nhất 4 nhà điều hành địa phương.

Ông Phan Anh Trí, Tổng giám đốc ZIONTOUR, một công ty có trụ sở tại Đà Nẵng, cho biết, We Love Tour nợ công ty 80.000 USD (2 tỷ đồng) từ năm 2019, đến nay mới trả được 10.000 USD (250.000 đồng).

"Cạnh tranh trong ngành du lịch Việt Nam ngày càng gay gắt và khó sinh lời nếu chịu thêm áp lực đối tác không thanh toán", ông Trí nhấn mạnh.