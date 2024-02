Vụ gần 300 khách Đài Loan bị bỏ ở Phú Quốc: Cục Du lịch yêu cầu làm rõ

Liên quan đến vụ việc gần 300 du khách Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc, ngày 15/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, sở đã nhận được chỉ đạo làm rõ cũng như yêu cầu của Cục Du lịch.

"Trước mắt sở sẽ ghi nhận lại sự việc, căn cứ vào hợp đồng đầy đủ của các bên để đối chiếu, tìm ra nguyên nhân xác đáng và đề ra hướng xử phạt nếu có vi phạm. Các đơn vị liên quan còn tranh luận nên chưa có kết luận về vấn đề xử phạt", Chánh thanh tra Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang thông tin.

Vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch Phú Quốc (Ảnh: Bảo Trân).

Trước đó, Cục Du lịch đã có văn bản yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang làm rõ vụ việc du khách Đài Loan bị bỏ rơi tại TP Phú Quốc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Sở cùng chính quyền địa phương TP Phú Quốc đã nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ du khách. Sở đánh giá cao các doanh nghiệp tích cực hỗ trợ đoàn khách về nước an toàn.

Theo thông tin ban đầu, Công ty We Love Tour (Đài Loan) là đối tác của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner tại Phú Quốc (Công ty Winner). Nhưng đến hạn, phía Công ty We Love Tour không thanh toán chi phí theo hợp đồng nên Công ty Winner hủy các tour và có thông báo bằng văn bản gửi Công ty We Love Tour.

Đến ngày 9/2, chuyến bay chở đoàn khách Đài Loan hạ cánh tại sân bay Phú Quốc và gần 300 người bỏ tại sân bay không có hướng dẫn viên, không có xe đón.

Ngay lúc này, Công ty We Love Tour đã liên hệ Công ty Winner nhờ hỗ trợ thuê xe đón khách. Phía Công ty Winner đã cho 4 xe đón đoàn khách và thuê giúp chỗ nghỉ.

Công ty Winner đã yêu cầu Công ty We Love Tour phải thanh toán trước ngày 11/2, nhưng phía Công ty We Love Tour vẫn không thực hiện. Lúc này, đoàn khách đã gọi về Cục Du lịch Đài Loan và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM.

Theo thông cáo báo chí của Sở Du lịch Kiên Giang, ông Derek Chou, Giám đốc Sở Du lịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Tổng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM, xác nhận công ty du lịch phía Đài Loan nợ công ty du lịch tại Phú Quốc chi phí land tour (gói dịch vụ không gồm vé máy bay khứ hồi; chi phí passport, visa và chi phí khác), dẫn đến công ty du lịch phía Việt Nam không tiếp nhận đoàn.

Ông Derek Chou đồng thời gửi lời cảm ơn đến các công ty du lịch trong đó có Công ty Winner đã hỗ trợ, giúp đỡ đoàn du khách trở về Đài Loan.