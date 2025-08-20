JW Marriott Saigon ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu Nguyệt Lộc Viên

Bộ sưu tập Nguyệt Lộc Viên lấy cảm hứng từ khu vườn JW Garden (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Tái hiện truyền thống thưởng ngoạn ánh trăng trong khu vườn xưa

Lấy cảm hứng từ truyền thống Việt, nơi gia đình quây quần cùng nhau trong khu vườn, thưởng trà, ăn bánh và ngắm trăng, bộ sưu tập tái hiện lại nét đẹp ấy trong không gian thanh lịch của JW Garden tại JW Marriott Saigon. Khi trăng lên cao, Nguyệt Lộc Viên tượng trưng cho một khoảnh khắc lắng đọng, một lời thì thầm của ký ức, và một lời chúc an yên, thịnh vượng gửi trao dưới ánh trăng.

Bộ sưu tập bao gồm hai tùy chọn hộp quà: hộp cao cấp với hai phiên bản màu Mầm Trăng và Nguyệt Hoa và hộp quà giới hạn: Bội phúc kỳ viên.

Mầm sống tươi mới và sự rực rỡ của mùa bội thu: Mầm Trăng và Nguyệt Hoa

Khám phá điểm nhấn xanh mát của khu vườn JW Garden, hộp quà Mầm Trăng lấy cảm hứng từ sức sống tươi mới, rực rỡ: Khi cây cỏ gom đủ sức sống của mặt trời, nở ra mầm trăng.

Cùng với chất liệu cứng cáp đầy chất lượng, hộp bánh Trung Thu với tông màu nhẹ nhàng và tinh tế cất giấu 4 chiếc bánh trung thu cao cấp. Không chỉ là một hộp quà độc đáo, cùng sự cao cấp trong hoàn thiện, Mầm Trăng sẽ còn là điểm nhấn trang trí cho khách trong không gian của mình. Sự tươi mới và sức sống mãnh liệt, là một phần của bộ sưu tập Nguyệt Lộc Viên.

Hộp quà Mầm Trăng với màu xanh trang nhã (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Bên cạnh Mầm Trăng, mùa trung thu năm nay, JW Marriott Saigon còn một phiên bản màu sắc hoàn toàn khác, như chiếc mầm đã đâm chồi, phát triển và ra hoa trong khu vườn JW Garden độc đáo. Cũng cùng chất liệu cao cấp và nhã nhặn, Nguyệt Hoa chính là phiên bản thứ hai được giới thiệu như một bông hoa rực rỡ và đầy sức sống. Ẩn giấu điểm xuyết bên trong khu vườn, nơi mỗi chiếc bánh là một đóa hoa, mỗi đêm trăng là một khoảnh khắc nhiệm màu đáng nhớ.

Màu hồng sang trọng và dịu dàng của hộp quà biểu tượng của vẻ đẹp thanh tao và sự thịnh vượng nở rộ dưới ánh trăng, hứa hẹn sẽ là món quà ý nghĩa cho mùa trăng năm nay. Phiên bản hộp bánh trung thu Nguyệt Hoa cũng gồm 4 chiếc bánh trung thu cao cấp, một chiếc thiệp độc đáo để gửi gắm một cách đầy thấu đáo những lời chúc chân thành nhất trong dịp Tết trăng tròn.

Giá bán giới thiệu của hộp Mầm Trăng và Nguyệt Hoa từ 1,58 triệu đồng (chưa bao gồm thuế). Mỗi hộp quà gồm bốn chiếc bánh hảo hạng đựng trong hộp thiếc, thiệp, bộ dụng cụ cắt bánh và chiếc túi xách chắc chắn.

Hộp quà Nguyệt Hoa với màu hồng thanh tao (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Bội phúc kỳ viên: Lời chúc sung túc, viên mãn

Tâm điểm của Nguyệt Lộc Viên - Khu vườn của sự viên mãn, tài lộc và đoàn viên trong dịp Tết Trung Thu chính là một chiếc “Hộp Châu Báu” độc đáo. Mang diện mạo sang trọng, cùng chất liệu cao cấp, sản phẩm hộp bánh trung thu phiên bản giới hạn được khách sạn JW Marriott Saigon giới thiệu được mang tên “Bội phúc kỳ viên”.

Với hình ảnh như một chiếc hộp châu báu cao cấp, bên ngoài màu xanh tươi cùng hình ảnh của những mầm cây, thảo mộc được dập chìm trong khung cảnh của đêm trăng tròn, mở ra lại là những món quà thượng hạng tinh tuyển. Đây là một món quà với ý nghĩa tượng trưng cho những điều tốt đẹp như tài lộc, sức khỏe, tình thân… được vun trồng kỹ lưỡng, và khi ánh trăng tròn đầy nhất, cũng là lúc mọi hạt giống may mắn cùng bội thu thành quả, kết tinh thành viên mãn.

Hộp quà Bội Phúc Kỳ Viên với đường nét thiết kế tinh xảo, đậm chất truyền thống (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Sáu vị bánh bao gồm những hương vị truyền thống cùng sự kết hợp với các thành phần cao cấp được tuyển lựa kỹ càng cùng với đó là sáu hương vị trà quý được tuyển chọn mang đến sự kết hợp đặc biệt cho mùa trăng năm nay. Giá bán của hộp quà Bội phúc kỳ viên là 2,58 triệu đồng (chưa bao gồm thuế).

Hương vị tinh tuyển, kết hợp giữa hương vị truyền thống và hiện đại

Bên trong mỗi hộp quà cao cấp là những câu chuyện về hương vị, chất lượng cùng với tâm huyết của đầu bếp bánh năm sao. Sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng cùng giám tuyển về chất lượng, những hương vị bánh được JW Marriott Saigon giới thiệu đến khách hàng năm nay sẽ mang đến chất lượng của hương vị truyền thống, cùng những thành phần cao cấp.

Bốn hương vị được lựa chọn cho hộp bánh cao cấp Mầm Trăng và Nguyệt Hoa sẽ là: Cua bát bửu trứng muối, sò điệp than tre trứng muối, hạt sen lá dứa trứng muối và kim sa phô mai than tre. Mỗi chiếc bánh với định lượng 180gram.

Ở phiên bản giới hạn cao cấp hơn, Bội phúc kỳ viên sẽ có thêm hai vị bánh tinh tế: Yến sào thượng hạng và đậu xanh lá dứa. Kết hợp cùng 6 loại trà tinh tuyển cho hành trình thưởng ngoạn ánh trăng thêm trọn vẹn với: Trà Shan Tuyết, trà ướp sen, trà ướp nhài, trà Thái Nguyên, trà olong và hồng trà.

Ngoài vị bánh kim sa phô mai than tre với lớp trứng chảy hấp dẫn, tất cả các loại bánh còn lại đều có một trứng muối bên trong.

Bộ sưu tập bánh Trung thu Nguyệt Lộc Viên được trưng bày tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Bộ sưu tập bánh Trung thu Nguyệt Lộc Viên của JW Marriott Saigon sẽ được trưng bày cùng không gian trưng bày độc đáo ngay tại khách sạn trung tâm này, tại hai trung tâm thương mại Saigon Center và Vivo City. Khách hàng có thể đến thưởng thức và trải nghiệm miễn phí cùng với ưu đãi đặt trước từ ngày 6/8 - 21/9 sẽ là 10%. Đặc biệt, hội viên Marriott Bonvoy và Club Marriott Saigon cũng sẽ được tận hưởng 10% và 15% ưu đãi từ ngày 6/8 - 6/10.

Hotline: 0914 296 754

Email: jw.mooncake@marriott.com.