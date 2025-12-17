JW Marriott Hotel & Suites Saigon ra mắt loạt hoạt động nhân mùa lễ hội

Không gian cổ tích tinh tế ngay lòng TPHCM náo nhiệt

Điểm nhấn của mùa Giáng sinh năm nay, JW Marriott Saigon đã giới thiệu JW Christmas Chalet (Ngôi nhà gỗ JW) với phong cách đặc trưng Thuỵ Sĩ hoàn toàn bằng gỗ.

Tại JW Christmas Chalet, khách hàng có thể mua những vật phẩm trang trí Giáng sinh, những thức quà là bánh ngọt truyền thống của mùa lễ hội. Tại đây, khách hàng còn có thể thưởng thức cà phê hoặc ca cao nóng… lưu lại những khoảnh khắc cuối năm 2025.

Ngôi nhà gỗ - JW Christmas Chalet tại JW Marriott Saigon (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Mỗi ngày tại JW Christmas Chalet, đều sẽ có 1 khung giờ phun tuyết tạo trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Một trong những điểm nổi bật của ngôi nhà gỗ JW Christmas Chalet là không gian này được tái sử dụng từ những vật liệu trang trí của các không gian cũ trước đây, thể hiện rõ cam kết dài hạn đối với mô hình vận hành bền vững.

Năm nay tại JW Marriott Saigon, đầu bếp bánh Chayasit Ainaeam hứa hẹn làm mới trải nghiệm trà chiều cho khách hàng khi mang đến “nghệ thuật bánh ngọt”.

Trải nghiệm tiệc trà chiều sẽ được ra mắt tại JW Café trong tháng 12 với mức giá từ 1,2 triệu đồng/phần bao gồm các loại bánh, cùng lựa chọn thức uống trà hoặc cà phê (chưa bao gồm phí phục vụ và thuế).

Đầu bếp bánh Chayasit Ainaeam tạo ra Tiệc trà chiều độc đáo tại JW Marriott Saigon (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Những bữa tiệc thịnh soạn và không gian sang trọng

Về mặt ẩm thực, JW Marriott Saigon mang đến các trải nghiệm đa dạng mang tên JW Café. Nhà hàng JW Café tọa lạc tại tầng 1- JW Marriott Hotel & Suites Saigon (Góc đường Hai Bà Trưng và Đại lộ Lê Duẩn, Phường Sài Gòn).

Nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú cho dịp Giáng sinh và năm mới với quầy canapé trứng cá muối thượng hạng, các lựa chọn hải sản cao cấp và những món ngon truyền thống mùa lễ hội như gà tây nướng nguyên con, gan ngỗng áp chảo, sườn cừu Pháp nướng phủ vụn bánh mì thảo mộc, sườn bò Úc cao cấp nướng nguyên xương, thịt thăn heo nướng da giòn kiểu Đan Mạch dùng kèm bánh pudding Yorkshire và các loại xốt thơm ngon.

Ngoài ra, quầy hải sản trên đá mang đến các lựa chọn được ưu chuộng như cua tuyết, tôm hùm Canada, ghẹ bông, tôm sú thượng hạng cùng nhiều loại hàu tươi quốc tế.

Tiệc buffet cùng hải sản cao cấp tươi ngon và ẩm thực đa dạng tại JW Café (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Khám phá quầy tráng miệng đặc sắc với đầy ắp những loại bánh thủ công: bánh nướng mơ vị quế, bánh gừng quế cuộn, bánh kem cây thông và hàng loạt những lựa chọn bánh đậm phong vị lễ hội khác. Tại các bữa tiệc Giáng sinh, thực khách không chỉ thưởng thức ẩm thực, mà còn có cơ hội thưởng thức tiết mục Ballet.

Không gian nhà hàng JW Café mới sang trọng và tinh tế (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Chuỗi đại tiệc buffet đón Giáng sinh và năm mới tại JW Café có giá từ 1,98 triệu đồng/khách (chưa bao gồm thuế, phí).

Tận hưởng ưu đãi Early Bird 15% khi đặt bàn sớm mang đến cơ hội thưởng thức ẩm thực đẳng cấp với giá trị hiếm có trong mùa lễ hội. Đặt bàn tại: https://sevn.ly/xDVkIlrf.

Thực đơn tối Giáng sinh được phục vụ vào ngày 24 -25/12, trong khi thực đơn tối năm mới được phục vụ vào tối 31/12 và trưa 1/1, với giá từ 1,7 triệu đồng/khách. Gói rượu vang dùng kèm có giá từ 950.000 đồng/khách (chưa bao gồm thuế và phí phục vụ).

Khách hàng cũng có thể chọn đón năm mới tại nhà hàng Basilico tại tầng trệt JW Marriott Hotel & Suites Saigon, The Apartments (Góc đường Lê Văn Hưu và Nguyễn Du, phường Sài Gòn). Tận hưởng ưu đãi Early Bird 15% khi đặt bàn trước ngày 17/12 hoặc tham khảo trang Facebook của nhà hàng tại: facebook.com/basilicosaigon.

Bên cạnh đó, JW Terrace là không gian phù hợp cho một bữa buffet tối Giáng sinh hoặc năm mới với tầm nhìn ra đường phố về đêm nhộn nhịp. Vốn là không gian dành riêng cho những bữa tiệc riêng tư cao cấp, nay JW Terrace sẽ được mở cửa phục vụ buffet tối vào ngày 24/12 và 31/12.

Nhiều trải nghiệm ẩm thực phong phú cho dịp Giáng sinh và năm mới dành cho thực khách (Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon).

Thực khách còn có thể chào 2026 giữa JW Garden và Driftwood Pool Bar với gói tiệc đếm ngược năm mới bao gồm các món canape, cocktails và rượu vang sủi được phục vụ không giới hạn. Tiệc đếm ngược phục vụ vào ngày 31/12 với giá từ 2 triệu đồng/khách (chưa bao gồm phí phục vụ và thuế).

Bên cạnh những trải nghiệm cá nhân đa dạng và sang trọng, khách sạn JW Marriott Saigon cũng mang đến một gói dịch vụ tiệc tất niên dành cho doanh nghiệp và các nhóm khách đang tìm kiếm địa điểm tổ chức sự kiện cuối năm.

Gói tiệc tất niên được thiết kế trọn gói từ 1,77 triệu đồng /khách, bao gồm canapés khai vị, 2,5 giờ phục vụ bia, nước khoáng và nước ngọt không giới hạn, quà tặng dành riêng cho từng khách và bàn tiệc được trang trí bằng hoa tươi. Gói tiệc áp dụng cho tối thiểu 40 khách, cùng các điều khoản và điều kiện đi kèm.

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ qua hotline +84 28 3520 9999 hoặc email sgnjs.event@marriott.com.