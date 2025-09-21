Nam hướng dẫn viên bất ngờ nổi tiếng nhờ màn hát tiếng Anh ấn tượng

Thiện cho biết ca khúc “Shape of You” là bài hát “tủ” của mình. Mới đây, anh chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh vừa lái xe chở du khách tới điểm tham quan vừa hát ca khúc này. Thiện mong muốn thử sức xem liệu màn trình diễn tiếng Anh này có thể gây sốt với cộng đồng mạng hay không.

Không nằm ngoài dự đoán, đoạn clip nhanh chóng lan truyền và được nhiều trang mạng chia sẻ lại, thu hút sự quan tâm, thích thú từ cộng đồng mạng.

Nam hướng dẫn viên du lịch gây sốt với màn hát tiếng Anh cực cuốn (Video: NVCC).

Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng hát và nói tiếng Anh trôi chảy của Thiện. Chàng trai 30 tuổi cho biết trước khi trở thành một hướng dẫn viên du lịch, anh đã rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh rất nhiều.

Đến thời điểm này, Thiện khá tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân, anh đã có được ngữ điệu tự nhiên, giàu biểu cảm. Trước đó, Thiện vốn có niềm đam mê với ngoại ngữ và đã dành khá nhiều thời gian cho việc tự học tiếng Anh.

Chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh, Thiện cho biết cách học của anh khá đơn giản. Vì muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, nên anh chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe và nói.

Trước tiên, anh luyện kỹ năng nghe thật nhiều. Khi nghe đủ nhiều một thứ ngôn ngữ trong quá trình tự học, đến một giai đoạn, ngôn ngữ ấy sẽ đủ “ngấm” và người học bắt đầu có sự tự tin trong cách giao tiếp, diễn đạt, họ biết cách sử dụng ngữ điệu một cách tự nhiên và linh hoạt.

Theo Thiện, điều quan trọng trong việc học ngoại ngữ là phải biết mình đang ở đâu. Từ đó, người học sẽ lựa chọn các sách vở, nguồn tài liệu phù hợp với trình độ của bản thân.

Hiện tại, Thiện hài lòng với công việc hướng dẫn viên du lịch (Ảnh: NVCC).

Ngoài ra, những hoạt động hỗ trợ cho việc học ngoại ngữ nên đáp ứng đúng sở thích cá nhân của người học, vì chỉ khi người học cảm thấy thực sự yêu thích, hứng thú, họ mới có đủ sự kiên trì để theo đuổi việc học. Đối với Thiện, luyện hát tiếng Anh cũng là một cách để anh rèn kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.

Trước đây, Thiện từng theo học cử nhân tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện tại, anh sinh sống và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Thiện làm hướng dẫn viên du lịch tại địa phương và làm giáo viên dạy tiếng Anh.

Niềm vui lớn nhất của Thiện khi làm hướng dẫn viên du lịch là được tiếp xúc và trò chuyện với du khách tới từ nhiều nơi trên thế giới. Mỗi du khách đến từ những quốc gia khác nhau lại mang những nét đặc trưng và sự thú vị riêng, nên dù những điểm đến đối với Thiện vẫn vậy, nhưng khi đồng hành với những vị khách khác nhau, anh lại có cảm nhận khác nhau.

Hiện tại, Thiện hài lòng với công việc hướng dẫn viên du lịch, bởi anh được thỏa mãn những tiêu chí mà anh đặt ra trong công việc mưu sinh, như cảm giác vui vẻ, sự tự do, phóng khoáng...

Trong tương lai, chàng trai 30 tuổi dự định sau khi tích lũy đủ vốn sẽ mở rộng hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Anh muốn mở một công ty riêng để cung cấp các tour du lịch trải nghiệm tại quê nhà.