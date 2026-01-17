Một nhà bảo tồn thiên nhiên người Mỹ đã công bố những thước phim gây kinh ngạc chưa từng xuất hiện trước đây.

Trong video ghi lại hình ảnh về một bộ tộc sống ở rừng rậm Amazon, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ông cũng kể lại cuộc chạm trán đẫm máu suýt cướp đi mạng sống của mình.

Đó là trải nghiệm của nhà bảo tồn Paul Rosolie. Ông đã dành hơn hai thập kỷ làm việc tại rừng rậm Amazon, sát cánh cùng các bộ tộc bản địa sống tách biệt với công nghệ hiện đại. Hình ảnh được ông quay tại khu vực gần lưu vực Amazon.

Hình ảnh ít ỏi về bộ tộc không mặc quần áo, chưa từng tiếp xúc với thế giới (Nguồn video: Paul Rosolie).

Hình ảnh đầu tiên trong video cho thấy máy quay được đặt ở khoảng cách xa.

Những người thuộc một bộ tộc ở Amazon xuất hiện từ bờ sông đối diện. Trong suốt video, các thành viên bộ tộc tỏ ra bị kích động. Họ tỏ ra lo lắng rõ rệt, vừa dè chừng vì sợ bị nhóm người lạ khiêu khích.

"Đó là những bức ảnh mờ nhòe, chụp ở khoảng cách khoảng 100m", Paul nói.

Ban đầu, nhóm thổ dân nhìn Paul cùng ê-kíp của ông bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Họ tỏ ra sẵn sàng dùng bạo lực khi cần và mang sẵn vũ khí để tấn công.

"Tôi phải nhìn xung quanh xem liệu các mũi tên sẽ bay từ hướng nào", Paul nhớ lại.

Tuy nhiên mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi các thành viên bộ lạc tới gần hơn. Họ bỏ vũ khí xuống. Những căng thẳng ban đầu biến thành sự tò mò.

Hình ảnh vừa được công bố về bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới hiện đại (Ảnh: Paul Rosolie).

Khi mọi lo lắng ban đầu lắng xuống, các thanh niên trong bộ tộc dần thoải mái hơn khi thấy người lạ. Họ bắt đầu đùa giỡn và nhảy múa qua lại. Họ ấn tượng với vóc dáng cao lớn như chiến binh của Paul nên mời ông tiến lên phía trước.

Để làm quen, nhóm của Paul đã gửi tặng bộ tộc chuối và một số món đồ ăn. Đứng ở bờ sông đối diện, cả ê-kíp được những người ở bộ tộc hát cho nghe. Sau đó, họ mang theo những món quà rồi biến mất vào rừng sâu.

Theo các nhà nghiên cứu và tổ chức bảo tồn, trên thế giới, hiện có khoảng 200 nhóm bộ tộc chưa từng tiếp xúc với xã hội hiện đại. Phần lớn nhóm người này sinh sống trong rừng rậm Amazon. Họ tập trung chủ yếu ở Brazil và Peru.

Các chuyên gia cho biết, những cuộc chạm trán như vậy ngày càng xảy ra nhiều hơn khi những khu rừng bị công nghiệp hóa. Điều này khiến các “vùng đệm” là nơi từng giúp các bộ tộc sống biệt lập được bảo vệ, nhưng nay dần bị thu hẹp.

Cuộc sống của các bộ tộc đang bị thu hẹp dần, mất môi trường sống (Ảnh: X).

Việc tiếp xúc trực tiếp với nhóm thổ dân ở các cộng đồng xa xôi có thể nhận phải hậu quả thảm khốc. Năm 2018, du khách có tên John Allen Chau bị giết hại khi tiếp xúc với người Sentinelese trên đảo North Sentinel. Đây vốn là một trong những cộng đồng sống cô lập nhất thế giới.

Tháng 3/2025, một du khách người Mỹ có tên Mykhailo Viktorovych Polyakov đã bị bắt giữ sau khi thực hiện chuyến đi trái phép tới đảo North Sentinel để thăm bộ lạc Sentinelese.

Chính phủ Ấn Độ cho rằng, đây là cuộc xâm nhập bất hợp pháp bởi vùng đất này được bảo tồn.

Khi đặt chân lên đảo, vị khách đã quay video trong vòng 5 phút và để lại một lon nước ngọt, một quả dừa như món quà dành cho bộ lạc.

Các chuyên gia cho biết, bộ lạc này chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài và không có miễn dịch với các bệnh phổ biến như cúm hay sởi. Những bệnh này có thể dễ dàng khiến bộ lạc Sentinelese bị diệt vong nếu một trong số họ nhiễm phải.