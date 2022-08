Hào hứng với sự kiện bay dù lượn ngắm Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Jungle Boss phối hợp với Công ty Cổ phần Fly High Việt Nam tổ chức chương trình bay dù lượn ngắm miền di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Để chương trình diễn ra đúng với quy định và đảm bảo an toàn, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị này hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc xác nhận bằng văn bản.

Tỉnh Quảng Bình đã đồng ý chủ trương cho phép tổ chức chương trình bay dù lượn ngắm miền di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Jungle boss).

Trong đó, 2 công ty sẽ phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai đối với khu vực đỗ, khu vực xuất phát; điều kiện hoạt động bay, điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn; biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, an ninh, an toàn trên không, mặt đất khu vực bay dù lượn.

Về phối hợp liên ngành, UBND tỉnh Quảng Bình giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này căn cứ việc cấp phép hoạt động bay của Cục tác chiến (thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) để chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động bay theo thẩm quyền và xử lý theo pháp luật khi phát hiện sai phạm trong quá trình tổ chức hoạt động bay.

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn Công ty TNHH Jungle Boss, Công ty cổ phần Fly High Việt Nam thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn và thủ tục có liên quan khác theo quy định.

Trung tâm Phong Nha - Kẻ Bàng nhìn từ trên cao (Ảnh: Tiến Thành).

Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch đối với hoạt động tổ chức chương trình bay dù lượn, cũng như kiểm tra việc hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi bắt đầu tổ chức chương trình.

UBND huyện Bố Trạch, địa phương diễn ra sự kiện, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các đơn vị liên quan để quản lý, giám sát đơn vị tổ chức trong quá trình tổ chức chương trình.

Hoạt động ngắm miền di sản ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch dự kiến sẽ diễn ra từ 1/9 đến 31/12.