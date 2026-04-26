Hàng nghìn người chen chân vào Đại nội Huế xem "vua thiết triều"

Chương trình "Hoàng cung huyền ảo" diễn ra vào các buổi tối 25-28/4 tại Đại nội Huế, thuộc lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, không thu vé vào cửa.

Ngay trong đêm khai mạc, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt để tham dự chương trình, trải nghiệm không gian di sản văn hóa.

Theo ban tổ chức, chương trình tái hiện sinh động không gian Hoàng cung Huế về đêm thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc như lễ đổi gác tại cổng Ngọ Môn, trình diễn 3D mapping (sử dụng ánh sáng và máy chiếu công suất lớn để tạo hiệu ứng hình ảnh 3D) họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo, múa đèn lồng của các cung nữ.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo" (Ảnh: Đình Hoàng).

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là lễ thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn tại khu vực điện Thái Hòa bên trong Đại nội Huế.

Đây là buổi lễ quan trọng đặc biệt dưới triều Nguyễn, khi vua cùng bá quan văn võ họp mặt tại điện Thái Hòa vào các ngày mùng 1 và rằm hàng tháng để bàn luận triều chính. Buổi lễ cũng là dịp phô diễn quyền uy hoàng gia với nghi thức nghiêm cẩn, trang trọng nhất.

Trong đêm khai mạc, du khách cũng được thưởng thức các màn trình diễn võ thuật truyền thống đặc sắc khi ban tổ chức tái hiện Lễ xuất quân và thao diễn Kinh binh ở phía Đông điện Thái Hòa và trải nghiệm không gian phiên chợ Hoàng cung, ẩm thực tại Phủ Nội vụ.

Bên cạnh các nghi lễ cung đình, chương trình còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm đa dạng cho du khách như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc), trải nghiệm thực tế ảo VR “đi tìm Hoàng cung đã mất”, không gian “đế đô khảo cổ ký”, triển lãm phong lan, cây cảnh ba miền tại Phủ Nội vụ, vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ.

Dòng người chen chân xếp hàng vào Đại nội Huế trải nghiệm di sản văn hóa về đêm (Ảnh: Xuân Đạt).

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết lễ hội mùa Hạ là giai đoạn cao điểm của Festival Huế 2026, hội tụ các chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc cho công chúng.

Chương trình "Hoàng cung huyền ảo" không chỉ là sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc mà còn góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm phong phú tại Đại nội Huế, lan tỏa giá trị di sản cố đô trong đời sống đương đại.