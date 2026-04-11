Hàn Quốc đưa ra nhiều chính sách thu hút khách du lịch Việt Nam

Mới đây, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) phối hợp Cục Xúc tiến Du lịch tỉnh Gyeonggi (GTO) tổ chức sự kiện Korea Travel Mart 2026 và Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế Sản phẩm du lịch Hàn Quốc 2026, thu hút hơn 160 đại biểu hai nước tham dự.

Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời quảng bá hệ sinh thái du lịch của 7 thành phố phía Tây tỉnh Gyeonggi.

Chương trình quy tụ hơn 20 đơn vị Hàn Quốc, gồm các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị công nghệ du lịch và đại diện quản lý tại các điểm đến.

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội thu hút nhiều doanh nghiệp du lịch tham gia (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch Hàn Quốc của du khách Việt tăng mạnh, chương trình được xem là hoạt động xúc tiến chiến lược, tạo nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu và tính liên kết cao. Tại sự kiện, các bên cũng công bố loạt chính sách hỗ trợ năm 2026, hướng tới thu hút thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, quý I năm nay, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 167.000 lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ 2025, thị trường khách đoàn (MICE) cũng ghi nhận mức tăng hơn 21%. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế lớn của Việt Nam.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đáng chú ý, từ 30/3, Hàn Quốc triển khai chính sách cấp visa (thị thực) nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm cho công dân Việt Nam tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, góp phần tạo thuận lợi cho phân khúc khách du lịch tự túc và khách quay lại.

Tại sự kiện, KTO Việt Nam công bố chiến lược xúc tiến năm 2026 với ba trọng tâm: Tăng cường hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, đối tác, mở rộng thị trường khách tự túc (FIT) và phát triển sản phẩm du lịch theo chủ đề.

Nhiều chương trình lớn dự kiến triển khai như lễ hội quảng bá văn hóa - du lịch Hàn Quốc, chuỗi sự kiện văn hóa du lịch tại TPHCM và Đà Nẵng, cùng các chiến dịch truyền thông số hợp tác với nền tảng OTA.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế Sản phẩm du lịch Hàn Quốc 2026 với chủ đề “Đổi sắc hành trình - Mở trời trải nghiệm” cũng được tổ chức. Sau gần một tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 20 doanh nghiệp lữ hành với hơn 40 sản phẩm tham gia. Các đơn vị đạt giải sẽ nhận được sự hỗ trợ quảng bá từ KTO để đưa sản phẩm ra thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh: “Đây là hoạt động xúc tiến du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy trao đổi khách giữa hai quốc gia”.

Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần duy trì đà tăng trưởng tích cực của du lịch Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.