Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách năm 2026

Đông đảo du khách và người dân địa phương đã tập trung tại sân khấu chính để tham dự lễ khai mạc mùa du lịch biển Hải Tiến.

Ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết năm nay, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu 4.700 tỷ đồng, qua đó khẳng định vị thế thứ hai tại Thanh Hóa, chỉ sau du lịch Sầm Sơn.

“Hải Tiến là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, nổi bật là tiềm năng du lịch biển với trung tâm là khu du lịch Hải Tiến - điểm đến ngày càng hấp dẫn du khách thập phương. Hải Tiến hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng biển hoang sơ đã hình thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, văn minh, đầy sức sống”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Với bờ biển dài hơn 12km, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và giao thông thuận tiện, Hải Tiến đang dần khẳng định vị thế là điểm nhấn du lịch trên bản đồ Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Du khách đến Hải Tiến không chỉ được hòa mình vào làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn và nắng vàng rực rỡ, mà còn có cơ hội khám phá không gian văn hóa đặc sắc, các di sản lịch sử như đền thờ Tô Hiến Thành, tượng đài lão dân quân Hoằng Trường, công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, Nghè Cáy, chùa Bụt, chùa Hồi Long và nhiều danh thắng khác.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến nhấn mạnh, với chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”, lễ hội năm nay không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Hoằng Tiến - Hoằng Thanh mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên, phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ của vùng đất này.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Tiến thành đô thị du lịch biển hiện đại, văn minh, có hạ tầng đồng bộ, môi trường du lịch văn minh và con người thân thiện”, ông Hoàn phát biểu tại đêm khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, đêm khai mạc du lịch biển Hải Tiến đã mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương.

Chương 1 “Tự hào biển quê Thanh” mở đầu bằng những tiết mục ca múa giàu cảm xúc như: “Tự hào xứ Thanh”, “Về quê anh em ơi”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”... tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc và giàu tiềm năng phát triển du lịch biển.

Chương 2 “Nhịp sống vươn mình” tiếp nối bằng các ca khúc sôi động, trẻ trung như “Nhớ mãi chuyến đi này”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”, “Mái đình làng biển - Lý kéo chài”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Người ơi người ở đừng về”... khắc họa nhịp sống mới nơi miền biển, sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Chương 3 “Hải Tiến rạng rỡ tương lai” là điểm nhấn của chương trình với các tiết mục ca múa hiện đại như: “Bay qua Biển Đông”, “Bật tình yêu lên”, “Thủy triều”, “Vũ điệu Carnaval”, mang đến một cái nhìn lạc quan về tương lai phát triển của du lịch Hải Tiến.