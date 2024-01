Thanh Hóa phấn đấu đón 13,8 triệu lượt khách trong năm 2024

Ngày 26/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết, năm 2023 địa phương đón hơn 12,4 triệu lượt khách (tăng 13,1% so với năm 2022). Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 616.200 lượt (tăng 2,5 lần so với năm 2022). Tổng thu du lịch đạt 24.505 tỷ đồng (tăng 22,2% so với năm 2022).

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng được khẳng định, công tác liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch được đặc biệt quan tâm. Ngành du lịch Thanh Hóa đã đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đã được phát triển, đưa vào khai thác, phục vụ du khách như: Quảng trường biển, cung biểu diễn nhạc nước, phố đi bộ, chợ đêm, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; tour du lịch Đảo Mê, các trò chơi cảm giác mạnh như xe địa hình không vô lăng, đường đua công thức F1, trượt cỏ, bắn súng sơn…

Trong năm 2023, du lịch Thanh Hóa còn phát triển thêm sản phẩm du lịch sự kiện nhằm thu hút du khách suốt bốn mùa với việc chú trọng kết hợp các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với nhau, tạo nên chuỗi các sự kiện, phục vụ phát triển du lịch nhằm đem đến cho du khách những trải nghiệm đầy đủ nhất, vừa thưởng ngoạn thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực đặc sản, vừa tham gia các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống và hiện đại.

Du khách đổ về biển Sầm Sơn tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh hóa, năm 2024 có tới 145 sự kiện được đăng ký tổ chức. Điều này cho thấy hiệu ứng lan tỏa rất lớn từ việc tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

"Trong số những sự kiện đăng ký năm nay, có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch, góp phần hiện thực hóa thông điệp "Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa". Dự kiến, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu hút 13,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt 32.387 tỷ đồng", ông Hồng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch đã được đăng ký, hoạt động du lịch mùa xuân năm nay tại Thanh Hóa sẽ gắn với nhiều lễ hội truyền thống...

Đông đảo du khách về trẩy hội tại Khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Mùa hè gắn với các sự kiện biển: Liên hoan đặc sản xứ Thanh; lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Quảng Xương; lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái; lễ hội đường phố - Carnival du lịch biển Sầm Sơn; các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế,…

Mùa thu - đông với các giải thể thao quốc gia và quốc tế; các lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng: Liên hoan văn nghệ dân gian - phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; tổ chức công bố các tour mạo hiểm (trekking tour), lễ hội Mường Đeng…