Hai cô gái sốc vì ly kem 12,5 triệu đồng ở khách sạn ông Trump từng sở hữu

Lấy cảm hứng từ bộ phim Giáng sinh năm 1992 Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình phần 2: Lạc ở New York), khách sạn Plaza hiện cung cấp thực đơn đặc biệt gợi nhớ đến món tráng miệng xa xỉ của cậu bé nhân vật chính.

Tuy nhiên, mức giá "trên trời" của phần kem này có thể là một "cú sốc" thực sự đối với ví tiền của những ai muốn trải nghiệm.

Nếu món kem của Kevin McCallister trong phim khi đó có giá tới 967 USD (24,5 triệu đồng) thì ngày nay, tại khách sạn Plaza, phiên bản "Home Alone Sundae" có giá 500 USD sau khi tính phí đặt món, thuế và 22% phí phục vụ.

Ly kem 16 viên

Mới đây, Amira Harvey (nhạc sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung ở Los Angeles) và Jenna Sinatra (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện rằng họ vừa "vô tình" chi 500 USD (khoảng 12,5 triệu đồng) chỉ để thưởng thức một ly kem.

Phần kem có giá 100 USD (Ảnh: Amira Harvey).

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội với tiêu đề "Hãy tưởng tượng bạn vô tình đặt một ly kem giá 500 USD", hai cô gái cho biết họ đã đặt món kem "khổng lồ" gồm 16 viên khi ở trong khách sạn Plaza.

Ly kem được trang trí với kẹo M&M, cherry ngâm đường, các loại sốt chocolate, caramel, cốm, quả mâm xôi. Tất cả được phục vụ trên một chiếc xe đẩy sang trọng.

Jenna sững sờ kể lại: "Trước khi đặt món, Amira đã khẳng định với tôi rằng giá chỉ 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) và cả hai sẽ chia đôi số tiền. Nhưng khi nhận hóa đơn, con số hiện lên lại là 500 USD".

Đến tận khi sắp thưởng thức, Jenna còn đùa: "Có trả lại được không nhỉ?". Đáng nói, Jenna thú nhận cô thậm chí chưa bao giờ xem bộ phim Home Alone.

Video của cả hai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Một người hài hước bình luận: "500 USD? Thế thì ăn hết từng viên kẹo M&M đi nhé". Người khác viết: "Với giá đó, tôi sẽ giữ luôn cả bát đĩa lẫn muỗng".

Phần kem có khẩu phần khá lớn (Ảnh: Amira Harvey).

Trả lời các bình luận, Amira chia sẻ rằng đây là "bài học nhớ đời" của cô. "Tôi không nghĩ bất kỳ món kem nào đáng giá 500 USD, nhưng trải nghiệm thì rất vui!", cô viết. Trong video thưởng thức phần kem đắt đỏ này, hai cô gái cũng thừa nhận rằng không thể ăn hết một phần kem.

Trải nghiệm "lạc lối" như Kevin McCallister

Ngoài món kem xa xỉ, khách sạn Plaza còn cung cấp gói trải nghiệm "Home Alone: Fun in New York" giúp khách lưu trú có cơ hội hóa thân thành Kevin McCallister.

Cậu bé Kevin McCallister đang sử dụng dịch vụ ăn uống tại phòng khách sạn Plaza trong phim "Home Alone 2: Lost in New York" (Ảnh: 20th Century Fox).

Gói dịch vụ này bao gồm chuyến tham quan kéo dài 4 giờ bằng limousine để khám phá các địa điểm nổi tiếng tại New York đồng thời là bối cảnh trong phim như Công viên Trung tâm, Nhà hát Radio City Music Hall và Tòa nhà Empire State.

Trong suốt chuyến đi, khách còn được phục vụ pizza phô mai nóng hổi, giống y như trong phim. Và dĩ nhiên, món kem 16 viên đặc trưng cũng được mang lên tận phòng.

Dù trải nghiệm này mang đến cảm giác "lạc lối ở New York" đúng chất phim ảnh nhưng mức giá cũng không hề nhẹ nhàng: Từ 2160 USD (khoảng 55 triệu đồng) chưa bao gồm thuế. Để sử dụng được dịch vụ này, khách cần đặt trước ít nhất 3 ngày trước ngày nhận phòng và tùy thuộc vào lịch trống.