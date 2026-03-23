Hà Nội và TPHCM hợp tác, tăng cường liên kết du lịch

Ngày 22/3, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Đây là một trong những hoạt động quan trọng để giúp cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và TPHCM giai đoạn 2026–2030.

Đại diện Hanoitourist và Saigontourist ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Nội dung hợp tác trọng tâm là phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, đáp ứng xu hướng thị trường trong nước và quốc tế. Sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 06/01/2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hai công ty sẽ kết hợp, tích hợp các sản phẩm - dịch vụ nhằm hình thành các gói sản phẩm liên kết có giá trị gia tăng cao, khai thác thế mạnh riêng của từng hệ thống để đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cũng được chú trọng. Chương trình này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai các chương trình ưu đãi nội bộ, ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau và phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình liên kết du lịch phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Saigontourist Group – nhấn mạnh: "Việc ký kết hợp tác giữa Saigontourist Group và Hanoi Tourist không chỉ là sự kết nối giữa hai doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục liên kết du lịch Bắc - Nam, gắn kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là TP.HCM và Hà Nội".

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty du lịch Hà Nội - nhận định: "Sự hợp tác giữa hai Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không chỉ là sự kết nối về nguồn lực, mà còn là sự đồng hành về tầm nhìn chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới".

Sau đại dịch Covid-19, du lịch Hà Nội và TPHCM đều có sự hồi phục ấn tượng. Cụ thể, năm 2025, ngành du lịch Thủ đô ước tính đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024. Lượng khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt tăng 22,76%, khách nội địa đạt hơn 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước.

Trong năm 2025, ngành du lịch TPHCM đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40,3%, gần 46 triệu lượt khách nội địa, tăng 20%, tổng thu du lịch đạt 278.566 tỷ đồng, tăng 45,8%.