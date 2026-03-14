Hà Nội lãng mạn mùa hoa khoe sắc

Mỗi khi tháng 3 về, Hà Nội bước qua mùa thay lá với những tán lá lộc vừng đỏ rực ở nhiều góc phố, những tán bàng Đài Loan đang đâm chồi non xanh mướt, đây cũng là thời điểm Hà Nội bắt đầu bước vào một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm.

Những ngày giữa tháng 3, thành phố như thay một chiếc áo mới với đủ sắc màu. Hoa sưa trắng tinh khôi, hoa ban tím dịu dàng và hoa phong linh vàng rực rỡ, hoa gạo đỏ rực cả con đường...

Tháp nước Hàng Đậu trở thành điểm tập trung nhiều bạn trẻ và du khách mỗi ngày ghé qua chụp ảnh, check-in với các tán lộc vừng đỏ - vàng đang trong mùa rụng lá.

Nếu nói về con đường ngắm hoa ban nổi tiếng nhất Hà Nội, nhiều người chắc chắn sẽ nhắc tới đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn với hàng cây hoa ban tím nở rộ, rực rỡ cả một góc đường.

Hai con đường gần như năm nào cũng trở thành điểm check-in quen thuộc mỗi khi mùa hoa ban đến. Thời điểm hoa nở rộ nhất, nhiều du khách và các bạn trẻ từ nhiều nơi đổ về từ sáng đến chiều để chụp ảnh, check-in với những góc hoa ban tím rực rỡ.

Hà Anh và Nguyễn Tú tranh thủ buổi chiều sau giờ học tìm về khu vực hàng cây ban tím để check-in, ngắm hoa ban nở rộ dưới ánh nắng chiều.

"Mình thấy nhiều người check-in, đăng ảnh trên mạng xã hội mấy hôm nay rồi, nhưng giờ mới có thời gian để tới ngắm và chụp ảnh làm kỷ niệm. Hoa năm nay nở rộ và đẹp lắm, may mắn là mình đi đúng hôm trời nắng nên chụp ảnh càng đẹp hơn", Hà Anh (bên phải) chia sẻ.

Ánh nắng vàng buổi chiều nhẹ chiếu qua từng chùm hoa tím trên đường Hoàng Diệu tạo nên một khung cảnh rất thơ.

Du khách nước ngoài thích thú với khung cảnh lãng mạn, rực rỡ của những hàng hoa ban tím nở rộ trên đường Hoàng Diệu.

Mỗi độ giao mùa, cây gạo cổ thụ bên bờ hồ Hoàn Kiếm lại bung nở rực rỡ, nhuộm đỏ cả một góc trời. Những bông hoa đỏ thắm nổi bật trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm, vừa lãng mạn giữa lòng Thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Dọc theo khu đô thị Park City Hanoi (phường Hà Đông), những hàng cây hoa gạo bung nở, nhuộm đỏ cả con đường, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hoài niệm như trong tranh.

Hoa gạo nở rộ, tô điểm sắc đỏ nổi bật giữa những con đường ở Hà Nội, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Thời điểm lý tưởng để chụp hoa gạo là vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ rực rỡ trên những tán cây, tạo nên bức tranh đầy cảm xúc.

Không chỉ có sắc đỏ của hoa gạo, dọc theo khu đô thị Park City Hanoi còn được tô điểm bởi màu vàng óng ánh của hoa phong linh, thu hút nhiều người dân tìm về check-in.

Hoa phong linh nở rộ từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng đẹp nhất là vào cuối tháng 3, khi toàn bộ cây phủ kín hoa vàng, gần như không còn lá.

Năm nay cung đường hoa phong linh ở khu đô thị Park City Hanoi nở sớm, những ngày giữa tháng 3 hoa đã bắt đầu tàn dần. Tuy nhiên vẫn thu hút nhiều người dân tìm về vui chơi, chụp ảnh vào mỗi buổi chiều.

"Nhà cũng gần đây nên thỉnh thoảng tôi cũng hay đưa con ra đây chơi. Đặc biệt là 2 tuần nay, tôi ra đây khá nhiều lần vì cung đường này đang trong thời điểm hoa phong linh, hoa gạo nở rộ, rất đẹp. Chụp rất nhiều ảnh ở đây rồi những vẫn không chán" chị Nguyễn Thị Lan cho hay.

Không rực rỡ, không nhiều màu sắc như hoa ban tím, hoa gạo, hoa sưa lại mang vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng hơn.

Ở Hà Nội, nếu muốn tìm một cây hoa sưa vừa đẹp vừa có không gian chụp ảnh thoải mái hơn, nhiều người đang đổ về đoạn giữa đường Thanh Niên, khu vực hồ Tây. Cây hoa sưa ở đây cũng đang nở rộ với sắc trắng phủ kín tán cây.

Cây hoa sưa trên đường Thanh Niên nở rộ thu hút nhiều bạn trẻ về chụp ảnh, check-in mỗi buổi chiều.

Hoàng hôn xuống trên mặt nước hồ Tây, tán hoa sưa nở trắng muốt được nhuộm vàng bởi nắng chiều, gió hồ Tây thổi nhẹ khiến những cánh hoa sưa nhỏ li ti bay trong gió tạo nên khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.