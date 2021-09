Kích hoạt du lịch Bình Định khi người dân tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Dân trí Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có thể "kích hoạt" các hoạt động du lịch nội tỉnh, nội địa và mở du lịch quốc tế.

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Long cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh Bình Định đã đạt được rất nhiều "điểm sáng" trong bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 26/9 đạt gần 9,6 nghìn tỷ đồng (đạt gần 91% dự toán, tăng hơn 28% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 9 tháng ước đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng (tăng 2,6% so cùng kỳ); sản xuất công nghiệp đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 6,9% so cùng kỳ).

Tuy nhiên, trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch… mức tăng trưởng giảm sâu so với cùng kỳ. Đặc biệt du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, song gần như bị "đóng băng" hoàn toàn do dịch bệnh.

Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 55,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thương nghiệp đạt hơn 48,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5%; khách sạn, nhà hàng ước đạt hơn 4,6 nghìn tỷ đồng, giảm 17,5%; dịch vụ ước đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 13%; du lịch ước đạt 18,8 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với cùng kỳ.

Bình Định dự kiến sẽ "kích hoạt" du lịch, dự kiến đón khách nội địa từ đầu tháng 11 này.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Định cho rằng, tỉnh này thực hiện chuyển đổi trạng thái từ không có Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh, bằng việc đẩy mạnh "phủ" vắc xin cho người dân.

"Khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xét nghiệm PCR thì có thể "kích hoạt" các hoạt động du lịch nội tỉnh, nội địa và mở du lịch quốc tế", ông Long nói.

Ông Long chia sẻ thêm, dự kiến ngày 1/10, tỉnh Bình Định chuyển việc giãn cách xã hội từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19 (trừ các khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ) và mở lại một số lĩnh vực thể dục, thể thao để người dân tham gia.

"Ngoài đối tượng ưu tiên, cố gắng tiêm tất cả người lao động trên địa bàn tỉnh. Riêng TP Quy Nhơn, cố gắng tiêm vắc xin phủ 90% mũi một. Đồng thời, người dân ở bán đảo Phương Mai sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin để khôi phục du lịch và có thể đón khách nội địa và trong tỉnh vào đầu tháng 11 này.

Với khách quốc tế, tỉnh đang xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ, nếu được cho phép thì mở bán đảo Phương Mai đón khách và đảo Nhơn Châu, sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho người dân", ông Long nói.

Triển khai app (ứng dụng) du lịch thông minh Ông Huỳnh Cao Nhất - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định - cho biết, hiện Sở Du lịch đang chuẩn bị kế hoạch cầu du lịch, trong đó tập trung chủ yếu vào khách nội địa, đặc biệt là thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh. Đối với kích cầu khách quốc tế, Sở cũng đã xây dựng xong đề án đón khách du lịch quốc tế bằng hình thức các chuyến bay charter (chuyến bay thuê) để báo cáo tỉnh phê duyệt và trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Bình Định sẽ tập trung vào ba đề án cấp bách có thể thu hút, phát triển du lịch. Đó là đề án phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển, quản lý du lịch và đề án du lịch cộng đồng. "Chúng tôi phấn đấu tháng 10 này sẽ chính thức đưa vào hoạt động app du lịch thông minh. Nếu app này hoạt động tốt thì việc quảng bá du lịch khi áp dụng công nghệ thông tin sẽ giảm được rất nhiều kinh phí cho hoạt động xúc tiến quảng bá và các lĩnh vực khác", ông Nhất nói.

Doãn Công