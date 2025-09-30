Gặp gỡ 16 chú chim cánh cụt châu Phi tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Việc chào đón 16 cá thể này không chỉ là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn, mà còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm gần gũi và ý nghĩa hơn với loài chim này.

16 chú chim cánh cụt châu Phi được đưa về Thủy cung Lotte World Hà Nội, mang đến sự háo hức cho đông đảo khách tham quan (Ảnh: Thủy cung Lotte World Hà Nội).

Quá trình thích nghi của 16 cá thể chim cánh cụt mới

Đại diện Thủy cung Lotte World Hà Nội cho biết, 16 chú chim cánh cụt được chăm sóc trong môi trường thiết kế mô phỏng tự nhiên với nhiệt độ, ánh sáng và dòng nước phù hợp, chỉ sau gần 1 tháng, các cá thể đều phát triển tốt, tăng cân ổn định và trở nên năng động, vui vẻ.

Chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò quan trọng: thực đơn mỗi ngày gồm các loại cá tươi giàu dinh dưỡng như cá trích, cá trứng, cá nục thuôn… Khẩu phần ăn của từng cá thể được nhân viên chăm sóc theo dõi kỹ lưỡng trong từng bữa, nhằm đảm bảo mỗi chú cánh cụt đều hấp thụ đủ dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe ổn định và phát triển tốt.

Ông Nguyễn Văn Tuyến - Chuyên viên chăm sóc sinh vật tại Thủy cung Lotte World Hà Nội - người trực tiếp chăm sóc đàn chim cánh cụt, cho biết: “Mỗi cá thể có đặc điểm khác nhau nên chúng tôi phải quan sát kỹ từng con trong quá trình ăn uống và sinh hoạt.

Có con háu ăn, ăn nhanh, có con lại khá chậm nên cần hỗ trợ để đảm bảo không bị bỏ sót bữa. Ngoài ra, chúng tôi còn ghi chép cân nặng và tình trạng sức khỏe định kỳ, từ đó điều chỉnh chế độ ăn hoặc cách chăm sóc sao cho phù hợp nhất. Việc này giúp các cá thể thích nghi tốt, giữ được sự hứng thú trong vận động và tinh thần luôn thoải mái”.

Những “cư dân mới” của thủy cung nhanh chóng thích nghi và tận hưởng cuộc sống mới (Ảnh: Thủy cung Lotte World Hà Nội).

Chế độ dinh dưỡng khoa học giúp chim cánh cụt nhanh chóng phục hồi sức khỏe và tăng trưởng (Ảnh: Thủy cung Lotte World Hà Nội).

Trong số 16 cá thể, chú chim cánh cụt lớn tuổi nhất sinh năm 2002, đồng thời cũng là cá thể có kích thước lớn nhất, đang bước vào mùa thay lông thường niên. Đây là quá trình đặc trưng diễn ra một lần mỗi năm, khi cánh cụt tạm ngừng bơi lội, nghỉ ngơi để tái tạo lớp lông mới dày và mượt, giúp giữ nhiệt tốt hơn.

Cá thể nhỏ tuổi nhất vừa tròn 1 tuổi lại tỏ ra nhanh nhẹn, hiếu động và không ngừng khám phá, trở thành “ngôi sao nhí” được nhiều em nhỏ yêu thích khi đến tham quan thủy cung.

Chú chim cánh cụt sinh năm 2002 đang trong quá trình thay lông (Ảnh: Thủy cung Lotte World Hà Nội).

Ý nghĩa giải trí gắn liền với giáo dục và bảo tồn

Chim cánh cụt châu Phi hiện được IUCN xếp vào nhóm loài cần được bảo vệ khẩn cấp do số lượng ngoài tự nhiên suy giảm mạnh. Việc chăm sóc và trưng bày chúng tại Thủy cung Lotte World Hà Nội không chỉ tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn cho khách tham quan, mà còn góp phần truyền tải thông điệp bảo tồn, khơi gợi ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với các loài động vật hoang dã.

Đến với Thủy cung Lotte World Hà Nội, du khách không chỉ được quan sát gần gũi những chú chim cánh cụt châu Phi, mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về tập tính và vòng đời tự nhiên của loài động vật này.

Qua đó, công chúng nhận thấy rõ giá trị cũng như sự cấp thiết trong việc bảo vệ một loài đang đứng trước nguy cơ biến mất ngoài tự nhiên. Thủy cung tiếp tục thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chăm sóc và nhân giống trong môi trường mô phỏng tự nhiên, vừa lan tỏa nhận thức cộng đồng, vừa đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn loài chim cánh cụt châu Phi.

Đội ngũ chăm sóc luôn theo dõi sát sao để đảm bảo mỗi cá thể khỏe mạnh và thích nghi tốt (Ảnh: Thủy cung Lotte World Hà Nội).

Khách tham quan, nhất là các em nhỏ hào hứng khi được gặp gỡ loài chim cánh cụt châu Phi (Ảnh: Thủy cung Lotte World Hà Nội).

Ông Lee Hae Yeol - Giám đốc Thủy cung Lotte World Hà Nội - chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc mang đến trải nghiệm giải trí và giáo dục cho công chúng, mà còn hướng tới việc bảo tồn những loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ biến mất ngoài tự nhiên.

Việc đón nhận và chăm sóc 16 cá thể chim cánh cụt châu Phi lần này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực ấy, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Thủy cung Lotte World trong nghiên cứu, bảo tồn thiên nhiên và đóng góp vào công tác duy trì đa dạng sinh học biển”.