Ảo ảnh “đoàn tàu” lơ lửng giữa trời và biển ở Trung Quốc gây xôn xao

Chiều 28/3, tại khu vực bờ biển A Na Á thuộc Tần Hoàng Đảo ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), nhiều người dân và du khách bất ngờ chứng kiến hình ảnh ảo ảnh dạng dải ngang hiếm gặp.

Các chuyên gia đánh giá, đây vốn là hiện tượng quang học tự nhiên hiếm thấy.

Chia sẻ với Jimu News, ông Mã, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay tại địa phương cho hay, khoảng 14h20 ngày 28/3, khi đang chụp ảnh ven biển, ông phát hiện vùng hình ảnh mờ xuất hiện gần đường chân trời.

Sau đó, hình ảnh dần rõ nét, kéo dài thành một dải ngang đều đặn từ trái sang phải. Cảnh tượng được mô tả giống một đoàn tàu được ghép từ các khối lego.

Bên trong có nhiều hình dạng như nhà cửa, phía trước còn xuất hiện hình ảnh con tàu lớn đang di chuyển, trôi nổi. Đặc biệt, "đoàn tàu" là hình ảnh ảo ảnh này như lơ lửng giữa trời và mặt nước.

Hiện tượng ảo ảnh ở phía xa xuất hiện trên biển được du khách ghi lại (Ảnh: News).

Cảnh tượng lạ khiến nhiều người có cảm giác như bước ra từ thước phim viễn tưởng. Đáng chú ý ở chỗ, hình ảnh ảo ảnh xuất hiện lần này không chập chờn mà rất rõ nét.

Những đường viền tương đối rõ và có bố cục đều khiến người chứng kiến có cảm giác như được tận mắt thấy cụm công trình bí ẩn ở ngoài khơi.

"Suốt 30 năm sinh sống tại địa phương, đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ảo ảnh xuất hiện trên biển", ông nói.

Cũng như ông Mã, anh Triệu - một nhiếp ảnh gia tại địa phương khi đang tác nghiệp trên bờ biển, cũng vô tình chứng kiến hình ảnh ảo ảnh nên đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy.

Anh bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng lúc 14h40. Thời điểm đó, đường chân trời xuất hiện nhiều lớp phân tầng. Theo ghi nhận từ các nhân chứng, toàn bộ hiện tượng kéo dài ít nhất một tiếng trước khi tan biến hẳn.

"Việc chụp ảnh đủ rõ nét là điều không đơn giản bởi ranh giới giữa bầu trời, mặt nước biển và lớp ảo ảnh thay đổi liên tục theo góc nhìn", anh Triệu nói.

Một số người nhận định rằng, sự xuất hiện của ảo ảnh có liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Những ngày gần đây, khu vực ven biển luôn bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Theo dữ liệu khí tượng, ngày 29/3 tại Tần Hoàng Đảo trời nhiều mây chuyển âm u, nhiệt độ cao nhất 16°C, thấp nhất 6°C, gió đông nam cấp 2, độ ẩm tương đối 37%, tia cực tím yếu và chỉ số chất lượng không khí là 87.

Các chuyên gia cho biết, ảo ảnh là một hiện tượng quang học tự nhiên do sự khúc xạ và phản xạ toàn phần của ánh sáng gây ra. Ánh sáng phản xạ từ các vật thể ở xa bị bẻ cong khi đi qua các lớp khí quyển có mật độ khác nhau theo phương thẳng đứng, từ đó tạo thành hình ảnh ảo trong mắt người quan sát.

Trên thực tế, du khách ở một số nơi từng chứng kiến hiện tượng ảo ảnh có tên Fata Morgana, được tạo ra do sự chênh lệch nhiệt độ trong không khí.

Hiện tượng ảo ảnh Fata Morgana xảy ra khi nhiệt độ khác nhau tại một khu vực (Ảnh: News).

Đây là một dạng ảo ảnh phức tạp. Khi lớp không khí ấm hơn ở trên lớp không khí lạnh, khiến ánh sáng bị bẻ cong. Tới khi đến mắt người nhìn đã tạo ra hiệu ứng ảo ảnh khiến chúng ta thấy con chuyển di chuyển như "đang bay" trên không trung mà không chạm vào mặt nước.

Chuyên gia khí tượng David Braine của BBC cũng giải thích hiện tượng khoa học này xảy ra khi nhiệt độ khác nhau tại một khu vực, làm thay đổi hình ảnh của các vật thể khi nhìn từ xa. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở đất liền hoặc trên biển, ở các vùng cực hoặc trên sa mạc.

Trước đó, cảnh tượng thú vị này từng được người dân tại một số vùng ở Anh như Cornwall, Devon và Aberdeenshire nhìn thấy. Tháng 3/2021, một người dân tại Banff, Aberdeenshire, đã ghi lại đoạn video khi bất ngờ thấy cảnh dường như con tàu cỡ lớn trôi lơ lửng giữa không trung trên mặt biển. Đoạn video này đã thu hút hàng triệu lượt xem.