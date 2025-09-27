Đưa thuyền du lịch chạy bằng điện xuống sông Hương, kết nối các điểm di sản

UBND thành phố Huế đã phê duyệt đề án thí điểm tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm di sản bằng phương tiện thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu.

Theo UBND thành phố Huế, với 8 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng đã được UNESCO công nhận, Huế là một thành phố du lịch trọng điểm của cả nước.

Huế sẽ đưa phương tiện vận tải chạy bằng điện xuống sông Hương, thay thế loại hình thuyền rồng truyền thống (Ảnh: Cao Tiến).

Một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên đặc trưng của đô thị Huế là các tuyến giao thông đường thủy, còn gọi là hệ thống thủy đạo cổ gắn liền với quần thể kiến trúc cung đình Huế.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế cho rằng phát triển giao thông xanh, trong đó có giao thông thủy kết hợp khai thác tiềm năng di sản hệ thống thủy đạo sẽ góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch.

Đề án thí điểm vận tải du khách bằng phương tiện thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu sẽ giúp thành phố Huế đi đầu trong việc thực hiện chủ trương bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Mục tiêu của đề án là giúp giảm thiểu ô nhiễm nước, không khí và tiếng ồn, bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên và giá trị văn hóa, lịch sử của các dòng sông quanh quần thể di tích cố đô Huế; nâng cao trải nghiệm cho du khách qua việc cung cấp các tour du lịch sinh thái độc đáo.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, hiện nay phần lớn thuyền rồng du lịch chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trên sông Hương đã hết niên hạn sử dụng.

Nhiều chủ thuyền không có cơ hội tái đầu tư thuyền mới, lực lượng lao động liên quan bị mất việc làm. Việc thí điểm phương tiện vận tải bằng năng lượng xanh sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch thành phố Huế.