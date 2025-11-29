Đưa du lịch Việt Nam tới gần hơn với du khách ở "xứ sở chuột túi"

Tiếp nối thành công tại Melbourne (Australia), ngày 27/11 tại Sydney đã diễn ra chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại thị trường Australia do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Australia là quốc gia xinh đẹp giàu tài nguyên, con người cởi mở, thân thiện, chan hòa. Hai quốc gia Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Ông Hà Văn Siêu nhận định, hiện việc hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Australia được đánh giá là một trong những thị trường hiệu quả nhất (Ảnh: BTC).

Điều đó đồng nghĩa với việc cơ quan du lịch quốc gia của hai nước sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tích cực hơn nữa trong việc làm cầu nối cho doanh nghiệp du lịch của hai nước hợp tác, kết nối kinh doanh.

Nhìn từ các con số cụ thể do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thống kê cho thấy, năm 2024, Việt Nam đón 490.880 lượt khách Australia, tăng 26% so với năm trước. Trong 10 tháng đầu năm nay, lượng khách đạt 447.470 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính vì điều này, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định hiện việc hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Australia được đánh giá là một trong những thị trường hiệu quả nhất.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia (Ảnh: BTC).

Cùng chung quan điểm, bà Trần Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney - nhận định du lịch là một trong những cầu nối năng động nhất kết nối hai quốc gia, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hiện Australia là quê hương thứ 2 của hơn 360.000 người Việt Nam. Đó cũng là hơn 360.000 "đại sứ văn hóa" góp phần gắn kết 2 quốc gia.

Theo bà Thanh Mỹ, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á. Bên cạnh phong cảnh và ẩm thực, sự nồng hậu và lòng hiếu khách của người Việt Nam đã khiến khách du lịch muốn quay lại đây nhiều lần.

Để du lịch phát triển, hành trình đi lại cần sự thuận tiện. Hiện đường bay giữa 2 quốc gia được kết nối rất tốt. Nhiều chuyến bay thẳng từ Sydney, Melbourne và các thành phố khác đến Hà Nội, TPHCM được khai thác bởi Vietnam Airlines, Vietjet Air và các hãng khác.

Bên cạnh đó, chính sách thị thực điện tử (E-visa) đã hoàn toàn mở cho công dân Australia, cho phép đăng ký trực tuyến dễ dàng và thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và tất cả các đối tác Australia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi thông tin và giải quyết mọi khó khăn.

Các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Australia trong cuộc trò chuyện đàm phán (Ảnh: BTC).

Ông Matthew Kensett, đại diện Công ty du lịch Savenio, nhận định Việt Nam đang là thị trường du lịch phát triển mạnh và rất được người Australia ưa chuộng, xếp hạng cao trong các điểm đến của họ. Ông cho biết du khách Australia ấn tượng với sự đa dạng giữa các vùng miền của Việt Nam, từ sông Mekong đến những đô thị và điểm du lịch nổi bật như Đà Nẵng, Hà Nội hay Hội An.

Diễn ra trong hai ngày 25/11 tại Melbourne và ngày 27/11 tại Sydney (Australia), sự kiện hướng tới việc quảng bá điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam tới các đối tác lữ hành, báo chí truyền thông và khách du lịch Australia.

Qua đó, củng cố, tăng cường hiện diện của du lịch Việt Nam, tạo diễn đàn cho doanh nghiệp kết nối kinh doanh, thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác du lịch đối với thị trường Australia.

Đây cũng là hoạt động thuộc Chương trình kích cầu phát triển du lịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm hướng tới mục tiêu đón 22 triệu lượt khách quốc tế.