Du lịch Tết lập kỷ lục 14 triệu lượt khách, nhiều tỉnh thắng đậm

"Thất thủ", "đông nghịt khách không còn chỗ trống", "cạn sạch phòng" là những cụm từ được sử dụng nhiều nhất để mô tả về tình hình du lịch tại các điểm đến nóng vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Các chuyên gia du lịch và doanh nghiệp lữ hành đánh giá, kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14/2 đến 22/2), cộng thêm thời tiết trên cả nước thuận lợi, đã tạo điều kiện để du khách trên mọi miền thỏa sức du xuân.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Du lịch quốc gia, Tết Bính Ngọ ghi dấu một mùa du lịch sôi động, an toàn và đạt nhiều mốc tăng trưởng ấn tượng trên phạm vi cả nước.

Ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55-60%, trong đó nhiều điểm đến đạt tỷ lệ rất cao như Phú Quốc khoảng 95%, Sa Pa 90-95%, Đà Lạt và Phan Thiết 80-90%.

Du khách mặc áo dài chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Phương).

Đứng đầu trong danh sách các tỉnh thành nhận lượng khách cao nhất cả nước phải kể tới Đà Nẵng.

Trong 9 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, địa phương đón hơn nửa triệu lượt khách quốc tế trong tổng 1,1 triệu lượt. Tổng thu du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65-70%.

Nếu xét về doanh thu du lịch và tổng lượng khách, TPHCM vẫn ở vị trí đầu bảng. Địa phương thu về hơn 12.150 tỷ đồng, phục vụ 4,3 triệu lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 170.000 lượt. Trung bình mỗi lượt khách chi tiêu hơn 2,8 triệu đồng, công suất phòng ước đạt 75%.

Hà Nội cũng là địa phương "thắng đậm" trong kỳ nghỉ Tết năm nay, đón 1,34 triệu lượt khách, đạt 4.800 tỷ đồng và đứng thứ 2 cả nước. Con số này tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Giám đốc Sở du lịch Hà Nội - bà Đặng Hương Giang - nhận định năm nay mọi điểm di tích trên địa bàn thành phố được mở cửa, trang hoàng, tạo không khí vui tươi để thu hút du khách.

Điểm mới nổi bật năm nay tại các khu, điểm du lịch nói chung và các điểm tham quan di tích nói riêng là gia tăng trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa.

Điển hình là chuỗi hoạt động đón Tết tại phố cổ Hà Nội trong các điểm di tích như ngôi nhà Di sản (số 87 phố Mã Mây), đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ (50 Đào Duy Từ)...

Bên cạnh đó, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám với hoạt động hội chữ Xuân Bính Ngọ và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, viết thư pháp.

Người dân du xuân tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Các tỉnh, thành có doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng tiếp theo gồm Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, An Giang, Khánh Hòa, Huế, Lâm Đồng.

Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp Tết, toàn tỉnh ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách, đạt 116% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 248.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.172 tỷ đồng, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước.

Lào Cai ước đón gần 780.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.667 tỷ đồng. Riêng trong mồng 4 Tết, điểm đến Fansipan đón lượng khách kỷ lục, lên tới 14.000 lượt khách.

Du lịch các điểm nóng khác của miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An dịp Tết có phần trầm lắng hơn.

Trong 9 ngày nghỉ lễ, Thanh Hóa ước đón 690.000 lượt khách, tổng thu hơn 600 tỷ đồng. Nghệ An ước đón khoảng 367.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 505 tỷ đồng. Hai tỉnh đều tăng nhẹ 5%-6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của các chuyên gia, xu hướng du lịch tết đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tìm kiếm giá trị văn hóa bản địa, lưu trú dài ngày hơn thay vì đi ngắn ngày, di chuyển nhiều điểm.

Một số điểm nổi bật đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi. Bên cạnh đó, tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%, thậm chí cao hơn tốc độ tăng khách, phản ánh xu hướng nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ.

TPHCM là địa phương thắng đậm về doanh thu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm nay (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét. Khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày. Điều này cho thấy thị trường ngày càng trưởng thành và bền vững hơn.

Du lịch tàu biển khởi sắc với trên 10.000 lượt khách trong dịp Tết, nhiều tàu quốc tế cập cảng tại các địa phương ven biển. Đặc biệt, nhiều địa phương miễn phí tham quan di tích, danh thắng; các đô thị lớn tổ chức miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong những ngày đầu năm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách.

Từ những số liệu trên cho thấy, bức tranh du lịch khởi sắc trên cả nước. Đặc biệt, trong 9 ngày nghỉ Tết, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, trật tự, hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp được giữ vững.