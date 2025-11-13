Du lịch nông thôn Tây Ninh: Thiên nhiên trở thành động lực phát triển vùng

Làng nổi Tân Lập: “Bản giao hưởng” của miền sông nước

Từ rừng tràm, đồng sen đến những cánh đồng cỏ bàng trải dài, Tây Ninh đã biến lợi thế thiên nhiên thành chuỗi điểm đến hấp dẫn, vừa gìn giữ môi trường sinh thái, vừa mở ra sinh kế ổn định cho người dân vùng Đồng Tháp Mười.

Cách TPHCM khoảng 100km, Làng nổi Tân Lập (xã Mộc Hóa) là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn “chữa lành” giữa thiên nhiên mà không cần đi xa.

Du khách chèo xuồng ba lá tại Làng nổi Tân Lập (Ảnh: Mộc Khải).

Trải rộng gần 135ha giữa trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, nơi đây được bao phủ bởi những cánh rừng tràm bạt ngàn, không gian trong lành và tĩnh lặng.

Du khách đến Tân Lập thường chọn chèo xuồng ba lá xuyên rừng, len qua những con rạch nhỏ uốn lượn, hít hà hương tràm thoang thoảng trong gió. Những khoảnh khắc mộc mạc ấy khiến nhiều người ví nơi đây như “bản giao hưởng của thiên nhiên”.

Không chỉ là khu du lịch sinh thái, Làng nổi Tân Lập còn lưu giữ nếp sống dân dã của cư dân vùng sông nước. Người dân vẫn gắn bó với nghề nông, đánh bắt thủy sản, làm bánh, nấu ăn phục vụ du khách.

Du khách trải nghiệm dỡ lợp bắt cá (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chị Lê Thị Thặng - Đội trưởng bến xuồng - chia sẻ: “Du khách đến đây đa phần là người muốn sống chậm, muốn trở về với thiên nhiên. Họ rất thích được cùng dân địa phương dỡ lợp, giăng lưới hay tát ao bắt cá, càng đông người tham gia càng vui”.

Ẩm thực nơi đây cũng là điểm nhấn khó quên: Cá lóc nướng trui, lẩu mắm, bông súng chấm mắm kho... tất cả đều được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đậm đà, khiến thực khách mê mẩn.

Cánh đồng bất tận: Khi du lịch gắn liền bảo tồn

Cách Làng nổi Tân Lập chỉ khoảng 13km, Cánh đồng bất tận - vốn là Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười - lại là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Trải rộng hàng nghìn ha với rừng tràm gió nguyên sinh có tuổi thọ hàng trăm năm, nơi đây vừa là khu bảo tồn thiên nhiên, vừa là không gian trải nghiệm dành cho du khách yêu thích sự yên bình và hoang sơ.

Mùa nước nổi, cánh đồng cỏ bàng và hoa súng tím phủ kín mặt nước, phản chiếu ánh sáng tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm thấy.

Cánh đồng bất tận là một trong những điểm check-in hút khách tại Tây Ninh (Ảnh: Phú Vinh).

Chị Nguyễn Đặng Thị Ngọc Hân - nhân viên điều hành tại khu du lịch - cho biết: “Buổi sáng là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa súng. Ngồi trên xuồng máy, lướt dọc các con kênh giữa mênh mông nước và hoa là trải nghiệm khiến ai cũng nhớ”.

Ông Bùi Đắc Thắng - Giám đốc khu du lịch - cho biết, nơi đây đang phát triển mô hình du lịch sinh thái chăm sóc sức khỏe dựa trên cây dược liệu. Du khách có thể tham gia “tắm rừng”, ngâm chân thảo dược, pha chế tinh dầu, tìm hiểu các loài cây quý hiếm.

“Tắm rừng là khi ta đi bộ, chèo thuyền hoặc đạp xe trong rừng dược liệu. Hợp chất hữu cơ từ cây cỏ thấm qua da, giúp cơ thể thải độc, tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. Đó là liệu pháp kết nối con người với thiên nhiên theo đúng nghĩa”, ông Thắng nói.

Tây Ninh - điểm sáng trong phát triển du lịch nông thôn

Theo Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022, mục tiêu trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan sinh thái đặc trưng từng vùng, thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Thực hiện định hướng đó, Tây Ninh đã tận dụng lợi thế “giáp ranh” giữa Đông và Tây Nam Bộ - nơi giao thoa giữa đồng bằng và sông nước - để phát triển mô hình du lịch nông thôn xanh.

Tây Ninh đang nổi lên như một điểm sáng trong phát triển du lịch nông thôn gắn với sinh thái và cộng đồng (Ảnh minh họa: Phú Vinh).

Toàn tỉnh hiện có nhiều di tích lịch sử và văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch văn hóa - sinh thái.

Từ những năm trước, các cơ quan quản lý du lịch cũng như chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh đã đặt mục tiêu đến năm 2030, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn.

Với định hướng rõ ràng, tiềm năng sẵn có và sự đồng lòng của người dân, Tây Ninh đang trở thành hình mẫu tiêu biểu của du lịch nông thôn xanh miền Tây, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Ở đó, mỗi vùng quê không chỉ là chốn yên bình để trở về mà còn là điểm đến đáng trải nghiệm, đáng tự hào của du lịch Việt Nam.