Trung Quốc: Bé gái quyết ngủ cạnh mộ ông bà và câu nói gây xúc động

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 4 tại thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem ghi cảnh một bé gái (không rõ danh tính) nằm ở trước phần mộ đặt trong nghĩa trang. Thỉnh thoảng, cô bé ngồi dậy, lấy bánh ăn một cách tự nhiên.

Khi được cha mẹ gọi về, bé gái từ chối và cho biết muốn được ngủ cạnh phần mộ của ông bà mình.

Anh Trần, cha của em bé, cho biết, con gái mình được ông bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ nên có tình cảm đặc biệt sâu sắc. Vào tháng 9 năm ngoái, mẹ đẻ của anh qua đời do mắc bệnh. Tới tháng 3 đầu năm nay, bố đẻ của anh cũng qua đời vì bị bệnh tim.

"Con bé luôn yêu cầu chúng tôi phải đưa đi thăm mộ ông bà. Gần đây cả gia đình tới nghĩa trang để dọn dẹp, khi chúng tôi gọi về, con bé từ chối và nói rằng muốn được ngủ cạnh mộ của ông bà", anh Trần kể.

Hành động và lời nói của bé khiến cả cha lẫn mẹ không kìm được nước mắt. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận bày tỏ xúc động.

“Tôi cũng rơi nước mắt khi thấy bé muốn ngủ bên mộ ông bà. Mong ước của bé cũng là điều tôi muốn làm với ông bà mình”, một tài khoản chia sẻ trên Weibo.

“Đã 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ ông bà. Có thể thấy ông bà đã yêu thương bé đến mức nào. Em cuộn mình trước mộ như khi còn được ôm ấp”, một người khác nhận xét.

Tại Trung Quốc tồn tại một hiện tượng văn hóa phổ biến được gọi là gắn bó thế hệ, chỉ mối quan hệ gắn kết tình cảm giữa ông bà với cháu thậm chí gần gũi hơn giữa cha mẹ và con cái. Những trường hợp các em nhỏ có tình cảm sâu đậm với ông bà thường được báo chí Trung Quốc đăng tải.

Năm 2024, một bé trai ở tỉnh Sơn Đông (miền đông Trung Quốc) đã khóc không ngừng và nhất quyết đòi bà quay lại khi bà rời đi để về quê chỉ hai ngày. Đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Đầu năm nay, một bé gái 11 tuổi tại Tứ Xuyên cũng gây chú ý khi thường xuyên viết dòng tin nhắn “cháu nhớ ông” tới người ông đã qua đời. Để vơi nỗi nhớ người thân, bé gái còn thường xuyên chia sẻ cuộc sống hằng ngày kể từ khi ông mất cách đây 2 năm.