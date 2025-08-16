Du lịch Mũi Né với xe Limo ghế boeing massage

Một trong những điểm nghỉ dưỡng gần TPHCM mà du khách và người thân không thể bỏ lỡ là Mũi Né. Nơi đây vẫn còn giữ được trọn vẹn nét hoang sơ và bình yên vốn có, với những đường bờ biển đầy thơ mộng và đồi cát vàng. Bên cạnh đó, Mũi Né còn nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sát biển hay các địa điểm du lịch mang theo dấu ấn thời đại.

Ghế boeing massage trên xe Vie Limo (Ảnh: Vie Limo).

Một trong những hành trang đầu tiên cho mọi chuyến đi là lựa chọn hình thức di chuyển phù hợp. Từ TPHCM, du khách có thể cân nhắc di chuyển bằng xe limousine. Đơn vị nổi bật trong dịch vụ xe du lịch phải kể đến là Vie Limo - sở hữu dòng xe limousine ghế boeing massage bởi hãng độ xe hàng đầu SkyBus.

Điểm cộng nổi bật của xe limousine của Vie Limo

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị xe du lịch, Vie Limo là một trong số đơn vị hàng đầu về dịch vụ xe limousine tại TPHCM. Bên cạnh sức hút bởi thiết kế độc đáo từ ngoại thất đến nội thất, Vie Limo còn chỉn chu trong từng khâu chăm sóc và vận hành.

Sự khác biệt tạo nên nét độc đáo và độc bản chỉ có tại Vie đó chính là nội thất chất lượng. Dưới đây là những nét nổi bật được khách hàng yêu thích lựa chọn.

Thiết kế ghế boeing nguyên khối, tạo cảm giác riêng tư và vững chắc cả khi ngồi hay nằm; chức năng massage 9 chế độ thư giãn, điểm chạm của sự thư thái và tận hưởng xuyên suốt chuyến đi.

Ghế còn trang bị chế độ ngả lưng ghế và bệ nâng đỡ chỉnh điện tự động cho hành khách dễ dàng điều chỉnh dáng ghế mong muốn. 4 ghế giữa được trang bị màn hình tablet, giúp hành khách giải trí trên chính chuyến xe của mình từ nghe nhạc, xem phim đến chơi game. Mỗi vị trí ghế đều được trang bị cổng sạc nhanh USB/Type-C - hành khách không phải lo điện thoại hết pin. Thiết kế ghế thế hệ mới theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế với seat-belt 3 điểm. Xe trang bị dàn karaoke giải trí cho hành khách có nhu cầu.

Bên cạnh các chức năng phục vụ trải nghiệm tại từng vị trí ngồi, không gian chung bên trong cũng được Vie Limo thiết kế phù hợp nhằm đảm bảo sự thoải mái nhất. Trần xe cao 2,1m, tạo sự thoáng đãng. Để đảm bảo sự riêng tư và phục vụ chu đáo, bên trong mỗi chiếc xe đều chỉ có 9 ghế, chính vì thế, hành khách không phải lo chật chội.

Nếu du khách đi cùng gia đình, đây không chỉ là không gian riêng của hành khách mà sẽ thêm phần sôi động hơn với chiếc TV 24 inch, thoải thích nghe nhạc hay xem những nội dung giải trí yêu thích. Trên hành trình khám phá những vùng đất mới, Vie Limo là người bạn đồng hành thích hợp.

Vie luôn đặt kim chỉ nam kinh doanh của mình tại khách hàng. Sự hài lòng của hành khách trong mỗi hành trình là mục tiêu hướng đến của thương hiệu. Không chỉ đầu tư vào sản phẩm dịch vụ, Vie còn chú trọng trong từng khâu vận hành đặt vé. Khách hàng có thể đặt vé xe đi Mũi Né nhanh chóng tại website vielimousine.com

Thiết kế ghế thế hệ mới theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế với seat-belt 3 điểm (Ảnh: Vie Limo).

Ngoài ra, khách hàng có thể đặt vé trực tiếp hoặc liên hệ hotline 18001131 để được tư vấn bởi các tổng đài viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể kết nối qua các kênh khác như Zalo, WhatsApp và đa dạng các kênh chat quốc tế khác.

Tại đây, đội ngũ chăm sóc khách hàng túc trực 24/7 cùng với đó là chính sách hủy, đổi và dời vé, hứa hẹn mang đến cho khách hàng và gia đình một chuyến đi chơi trọn vẹn.

Vie Limo còn có các chương trình cho khách hàng thân thiết hay các phần quà tặng ý nghĩa như một lời tri ân.

Combo (gói) khách sạn Mũi Né tiện lợi

Không chỉ cung cấp dịch vụ xe limousine, Vie Limo còn nắm bắt xu hướng du lịch nghỉ dưỡng cá nhân (free & easy) với các combo khách sạn trọn gói. Vie ký kết trực tiếp với các khách sạn và resort cao tại Mũi Né để mang đến cho bạn những gói nghỉ dưỡng bao gồm lưu trú và xe limousine khứ hồi với mức giá hợp lý.

Du khách không còn phải loay hoay đặt vé xe hay tìm kiếm khách sạn nữa. Các combo đều được Vie thiết kế phù hợp với từng phong cách du lịch cùng các tiện ích nghỉ dưỡng đi kèm như buffet sáng, hỗ trợ đón/trả tận nơi,...

Ngoài Mũi Né, du khách có thể tham khảo đa dạng các gói nghỉ dưỡng và xe limousine các tuyến Phan Thiết, Vũng Tàu, Hồ Tràm hoặc vé xe đi Long Hải.

Dưới đây là các combo khách sạn và khứ hồi xe limousine được yêu thích tại Vie Limo: Combo khách sạn ibis Vũng Tàu và khứ hồi xe limousine: 1,25 triệu đồng/người; combo khách sạn Pullman 5 sao Vũng Tàu và khứ hồi xe limousine: 1,35 triệu đồng/người; combo resort Lan Rừng Phước Hải và khứ hồi xe limousine: 1,35 triệu đồng/người; combo khách sạn Dhawa 5 sao Hồ Tràm và khứ hồi xe limousine: 1,75 triệu đồng/người; combo resort Asteria Mũi Né và khứ hồi xe limousine: 1,75 triệu đồng/người; combo suối khoáng nóng Minera Bình Châu và khứ hồi xe limousine: 1,85 triệu đồng/người; combo resort Radisson Phan Thiết và khứ hồi xe limousine: 2,05 triệu đồng/người.

Hành trình vi vu của bạn và gia đình thêm phần riêng tư và đẳng cấp hơn với hệ thống xe limousine ghế boeing massage cao cấp. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Mũi Né, có thể tham khảo dịch vụ xe và combo khách sạn trọn gói tại Vie Limo.