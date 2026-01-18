Du khách nước ngoài quấn chuối quanh người để cho khỉ hoang dã ăn

Ngày 18/1, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã nắm được thông tin liên quan đến video ghi lại cảnh một du khách sử dụng thức ăn để "chọc ghẹo" đàn khỉ hoang dã tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, xuất hiện hình ảnh một du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân rồi tiến vào khu vực đàn khỉ đang sinh sống trên núi Sơn Trà.

Du khách dùng chuối tiếp cận khỉ trên núi Sơn Trà bị nhắc nhở (Ảnh: Ngọc Trúc).

Người này tỏ ra thích thú khi những con khỉ lao tới giành lấy chuối trên cơ thể mình, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.

Phát hiện sự việc, nhân viên của một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt hành vi phản cảm này.

Video ghi lại hình ảnh nêu trên đã gây ra nhiều tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi không chú ý quy định bảo vệ động vật hoang dã khi tại khu vực này đã có nhiều biển cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn.

Theo đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời tiếp cận hiện trường, nhắc nhở và yêu cầu du khách dừng ngay việc cho khỉ ăn.

Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, nhiều năm qua, do tâm lý hiếu kỳ, không ít du khách vẫn cố tình cho động vật hoang dã ăn, dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên và có nhiều bảng cảnh báo tại các điểm tham quan.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ tăng cường tuần tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại bán đảo Sơn Trà.