Du khách leo trèo, tập yoga trong chùa Thái Lan gây phản cảm

Trong thông báo chính thức hôm 18/1, phía chùa cho biết gần đây xuất hiện tình trạng một số du khách thực hiện các động tác yoga, tạo dáng chụp ảnh nhào lộn, leo trèo lên các công trình cổ, vách đá trong khuôn viên, thậm chí mặc trang phục hở hang khi tham quan chùa.

“Wat Pha Lat là một ngôi chùa Phật giáo và là chốn linh thiêng, không phải công viên giải trí hay phòng tập gym”, thông báo nhấn mạnh.

Nhà chùa khẳng định Wat Pha Lat hiện vẫn là nơi tu hành, sinh hoạt tôn giáo của các nhà sư, đồng thời là một di tích lịch sử cần được bảo tồn và tôn trọng tuyệt đối.

Du khách tạo dáng phản cảm trong khuôn viên chùa Wat Pha Lat (Ảnh: Khaosod).

Theo nội dung thông báo, các hành vi bị nghiêm cấm trong khuôn viên chùa bao gồm: Tập yoga hoặc các hoạt động thể dục, thể thao, leo trèo lên tượng Phật, bảo tháp, thác nước hoặc đá tự nhiên, mặc đồ bơi hoặc trang phục không phù hợp, gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh vốn có của chùa.

Thông báo được đăng tải bằng tiếng Thái và tiếng Anh, nhằm đảm bảo tất cả du khách, đặc biệt là khách quốc tế, hiểu rõ và tuân thủ các quy định.

Ban quản lý chùa cũng cảnh báo, nếu tình trạng thiếu tôn trọng tiếp diễn, họ có thể buộc phải đóng cửa hoàn toàn với du khách để bảo vệ giá trị tâm linh của di tích.

“Chúng tôi luôn chào đón những vị khách đến với sự tôn trọng”, thông báo viết, đồng thời kêu gọi cộng đồng và du khách chung tay gìn giữ để Wat Pha Lat có thể tiếp tục mở cửa đón khách tham quan trong tương lai.

Du khách mặc bikini tắm nắng ở khu vực đối diện cổng chùa (Ảnh: Khaosod).

Trước đó, cũng trong tháng 1 và cũng tại Chiang Mai, hình ảnh một nhóm nữ du khách nước ngoài mặc bikini nằm tắm nắng ngay đối diện chùa Wat Ratchamonthian đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Những hình ảnh lan truyền cho thấy các du khách thoải mái nghỉ ngơi, phơi nắng trước không gian được xem là linh thiêng, thậm chí có người nằm quay bàn chân trực diện về phía ngôi chùa - hành động bị coi là bất kính trong văn hóa Thái Lan.

Sự việc nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, với nhiều ý kiến cho rằng du khách nước ngoài cần chú trọng tìm hiểu đầy đủ phong tục, tập quán bản địa và cần có ý thức tôn trọng các giá trị văn hóa - tôn giáo khi xuất hiện tại không gian công cộng gắn với chùa chiền.