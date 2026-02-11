Hành lý khách Việt chứa gần 12kg sừng tê giác bị bắt tại sân bay ở Thái Lan

Ngày 10/2, lực lượng chức năng Thái Lan vừa bắt giữ một hành khách quốc tịch Việt Nam tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok và thu giữ 11,75kg sừng tê giác. Theo truyền thông nước này, đây là một đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia sử dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển sang Lào.

Bà Sadudee Phanphakdee, Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Động vật hoang dã và Thực vật thuộc Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan, cho biết vụ bắt giữ là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan như hải quan, nhập cư, kiểm dịch và lực lượng cảnh sát nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã qua biên giới.

Vị khách người Việt bị bắt giữ là nam giới, 36 tuổi.

Gần 12kg sừng tê giác trong hành lý của vị khách người Việt Nam (Ảnh: Khaosod).

Theo ông Komkrit Pinsai, Trưởng chốt kiểm soát động vật hoang dã tại sân bay Suvarnabhumi, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 9/2 (giờ địa phương), sau khi lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong hình ảnh X-quang của một thùng xốp được ký gửi trong khoang hành lý của máy bay.

Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng kiểm soát động vật hoang dã, hải quan, nhập cư và cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra và xác định hành lý thuộc về hành khách người Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, người này khởi hành từ thành phố Lubumbashi (Cộng hòa Dân chủ Congo), quá cảnh tại Ethiopia và Thái Lan, sau đó dự định bay tiếp sang Vientiane (Lào) trên chuyến bay TG574 của hãng hàng không Thai Airways.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 khúc sừng tê giác được chia thành 3 gói, tổng trọng lượng 11,75kg. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 3 mảnh da động vật nặng khoảng 12kg được dùng để che giấu sừng tê giác.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Sau đó, người này cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tại đồn cảnh sát sân bay Suvarnabhumi để xử lý theo quy định pháp luật. Các mẫu vật thu giữ được chuyển tới trung tâm giám định pháp y động vật hoang dã để xác định loài, phục vụ công tác điều tra và truy tố.

Trước đó một vụ việc tương tự từng xảy ra vào tháng 9/2025.

Một hành khách người Việt Nam khởi hành từ Luanda (Angola), quá cảnh tại Addis Ababa (Ethiopia), trước khi đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, đã mang trái phép 7 khúc sừng tê giác trị giá 200.000 USD (5,1 tỷ đồng) khi nhập cảnh vào sân bay.

Vụ bắt giữ diễn ra khi hải quan Thái Lan tăng cường nỗ lực trấn áp nạn buôn bán động vật trái phép. Sừng tê giác vẫn được coi là mặt hàng giá trị tại một số thị trường châu Á bất chấp lệnh cấm quốc tế.

Từ nhiều năm nay, Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn khách Việt. Tuy nhiên có những món đồ mà quốc gia này nghiêm cấm hành khách không được mang theo khi nhập cảnh, nhưng đôi khi khách vẫn vi phạm vì không nắm được luật, dẫn tới việc bị phạt.

Cụ thể, hành khách khi nhập cảnh vào Thái Lan tuyệt đối không mang theo thuốc lá điện tử. Nếu bị phát hiện, người sử dụng sẽ chịu mức phạt từ tịch thu tới phạt tiền, thậm chí phạt tù.

Từ đầu năm 2025, chính phủ Thái Lan tiến hành cuộc chiến quyết liệt chống thuốc lá điện tử, tập trung vào các đối tượng buôn lậu và cả người sử dụng.

Ngoài ra, du khách tuyệt đối không được mang sừng tê giác vào Thái Lan. Đây là hành vi buôn lậu trái phép, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Thái Lan (luật bảo vệ động vật hoang dã, luật hải quan) và công ước quốc tế CITES (công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Bên cạnh đó, du khách không mang theo rau, trái cây tươi khi nhập cảnh. Muốn mang những đồ tươi sống này, khách buộc phải có giấy phép nhập khẩu.

Nếu những món đồ này được tìm thấy trong vali, hành lý của khách sẽ bị thu giữ và nhận mức phạt như nộp tiền lên tới 20.000 baht (16,6 triệu đồng) hoặc ngồi tù một năm.

Cùng với đó, hành khách không mang theo các sản phẩm từ lợn khi nhập cảnh, kể cả dùng với mục đích cá nhân. Nếu bị phát hiện, khách có thể bị cơ quan chức năng truy tố, nhận phạt theo quy định.