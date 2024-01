Du khách lái xe 250km xuyên đêm săn băng giá -5 độ C ở Phja Oắc

Bắt đầu từ chiều 22/1, đỉnh Phja Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện tình trạng băng giá, khi nhiệt độ giảm xuống -5 độ C. Băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ, tạo thành những cây băng trắng xóa.

Tuy thời tiết khắc nghiệt nhưng hiện tượng băng giá đã thu hút nhiều du khách tìm tới chiêm ngưỡng.

Băng giá phủ kín các cành, ngọn cây vào sáng 23/1 (Ảnh: Minh Trường).

2h đêm 23/1, vợ chồng anh Minh Trường (Hà Nội) và 3 con (4 tuổi, 7 tuổi và 10 tuổi) lái xe xuyên đêm để tới đỉnh Phja Oắc săn băng giá. Từng chứng kiến khung cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Phja Oắc vào tháng 2/2022 nhưng gia đình nhỏ vẫn sung sướng vỡ òa, các bạn nhỏ reo lên thích thú.

"Tôi đã săn băng giá nhiều lần tại Mẫu Sơn, Phja Oắc nên có kinh nghiệm lái xe, chuẩn bị trang phục, đồ dùng cho cả gia đình. Khoảng cách từ Hà Nội tới đỉnh núi khoảng 250km, di chuyển trong 4 tiếng. Tuy nhiên, cả nhà rất khỏe, vui vẻ. Đây là trải nghiệm lý thú với các con", anh Trường cho hay.

Gia đình anh Trường chụp ảnh kỷ niệm lần thứ 2 cùng đón băng giá thành công ở Phja Oắc (Ảnh: Minh Trường).

Anh Trường cũng bật mí, hôm nay là sinh nhật anh nên cả gia đình quyết tâm đi săn băng giá trong đêm để tạo kỷ niệm đáng nhớ.

Gia đình anh thường xuyên đi cắm trại khắp nơi trên chiếc xe ô tô - "ngôi nhà di động" nên luôn trang bị đầy đủ: Lều trại, giường nệm, bếp, bàn ăn,...

"Khoảng 8h sáng nay trời hửng nắng, gió không quá mạnh và không có mưa phùn hay sương mù. Nhiệt độ khoảng -5 độ C", anh Trường cho hay.

Các con anh Trường ngồi sưởi ấm trong xe và ăn sáng sau khi ngắm băng giá (Ảnh: Minh Trường).

Gia đình anh Ngô Ngọc Kiên cũng di chuyển từ Hải Phòng lên Phja Oắc từ 2h đêm ngày 23/1. Đây là lần đầu tiên vợ chồng anh và con gái 5 tuổi trực tiếp nhìn thấy băng giá sau vài lần "săn hụt". Cô bé được bố mẹ trang bị quần áo nhiều lớp, ấm áp để bước ra khỏi xe, chạm tay vào lớp băng trắng xóa.

"Khung cảnh này đến người trưởng thành như mình cũng thấy choáng ngợp", anh Kiên cho biết.

Gia đình anh Kiên lần đầu chứng kiến băng giá phủ kín đỉnh núi (Ảnh: Ngọc Kiên).

Băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ (Ảnh: Ngọc Kiên).

Theo các du khách, cung đường lên đỉnh núi khá khó đi do đường trơn, trượt, du khách nên lựa chọn phương tiện phù hợp và cần có kinh nghiệm điều khiển xe tốt.

Các du khách nhóm củi sưởi ấm, ăn sáng, uống trà ngắm băng giá (Ảnh: Minh Trường).

Tại đỉnh núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) từ chiều tối qua nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá hình thành ở khu vực đỉnh núi. Sáng nay một số du khách cũng đã tìm về đây để chiêm ngưỡng băng giá.

Nhiều khu vực vùng núi cao nhiệt độ xuống dưới 5 độ C như Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ C.