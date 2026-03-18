Dự chi 16 tỷ đồng cải tạo nhà 3 nón lá nổi tiếng ở xứ Công tử Bạc Liêu

Ngày 18/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng sửa chữa, cải tạo các khối nhà thuộc Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi nhà 3 nón lá).

Nhà 3 nón lá nằm tại trung tâm thành phố Bạc Liêu trước đây (nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) và là một công trình nổi tiếng của tỉnh này.

Nhà 3 nón lá (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), một công trình nổi tiếng ở xứ Công tử Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, quy mô dự án cải tạo, sửa chữa gồm phần xây dựng với các hạng mục như: Chống thấm, dột và chống bám bẩn mái công trình các khối nhà A (nhà hát), B, C (bảo tàng) với tổng diện tích hơn 4.700m2.

Cùng với đó là hạng mục cải tạo, sửa chữa phần xây dựng khối nhà A và một số vị trí phía ngoài khối nhà B, C. Hạng mục này có hơn 10 phần việc, chủ yếu xử lý các vị trí bị hư hỏng, thay mới một số hệ thống khác.

Về phần thiết bị, tỉnh cũng cải tạo, sửa chữa và bảo trì thiết bị khối nhà A phục vụ cho các hoạt động của nhà hát.

Tổng kinh phí đầu tư dự án hơn 16,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2027.

Phần mái của một khối nhà (Ảnh tư liệu: Nhật Linh Đan).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh triển khai dự án này để xử lý tình trạng xuống cấp, khắc phục thấm dột, hạn chế rêu mốc bám bẩn nhằm phát huy công năng sử dụng, đáp ứng yêu cầu giữ gìn và phát triển giá trị công trình kiến trúc mang tính văn hóa, tạo điểm nhấn trang trọng cho du khách đến tham quan.

Đồng thời góp phần chỉnh trang, đảm bảo tính đồng bộ về mỹ quan cho công trình và đô thị nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.