Đồng hồ vàng của vị khách giàu nhất trên tàu Titanic, bán giá 60 tỷ đồng

Món kỷ vật của hai vợ chồng vị khách có mặt trên tàu Titanic định mệnh vừa được đưa ra bán đấu giá vào cuối tháng 11 vừa qua. Đó là chiếc đồng hồ bằng vàng bỏ túi của ông Isidor Straus vốn là một trong những hành khách giàu có nhất có mặt trên tàu Titanic.

Cận cảnh chiếc đồng hồ bằng vàng của cặp đôi du khách là một trong những người giàu nhất tàu Titanic thời điểm đó (Ảnh: Mail).

Ông Isidor và vợ đều là hành khách trên khoang hạng nhất, được sắp xếp lên xuồng cứu sinh. Tuy nhiên họ từ chối phải tách nhau nên đều thiệt mạng sau thảm họa chìm tàu.

Cặp đôi cũng trở thành nguồn cảm hứng cho câu chuyện tình yêu được đạo diễn James Cameron sáng tạo nên bộ phim kinh điển Titanic năm 1997 với cảnh hai vợ chồng già ôm nhau nằm trên giường khi con tàu bị nước biển đổ ập vào và chìm xuống dưới đại dương.

Sau đó, thi thể ông Isidor được tìm thấy trên Đại Tây Dương chỉ vài ngày sau sự cố chìm tàu. Toàn bộ đồ vật trên người ông được ghi nhận, trong đó có chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng 18 carat hiệu Jules Jurgensen. Món kỷ vật dừng lại ở mốc 2h20 - thời điểm Titanic chìm hoàn toàn dưới làn nước.

Người ta tin rằng, chiếc đồng hồ là món quà bà Ida tặng chồng vào năm 1888 nhân sinh nhật lần thứ 43 của ông.

Chiếc đồng hồ có khắc chữ viết tắt “IS” được trả lại cho con trai ông, Jesse, cùng những vật dụng cá nhân khác.

Ông Isidor Straus là nhà đồng sáng lập đế chế bán lẻ Macy’s. Đến nay, đây là chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất nước Mỹ.

Chân dung hai vợ chồng ông Isidor (Ảnh: Mail).

Trong đêm xảy ra thảm họa năm 1912, bà Ida từ chối lên thuyền cứu sinh vì không muốn rời chồng, nói rằng bà thà chết bên cạnh ông còn hơn.

Chiếc đồng hồ sau đó được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình, trước khi cháu cố của ông là Kenneth Hollister Straus cho sửa chữa và phục hồi bộ máy bên trong.

Kèm theo đồng hồ là một bức thư của bà Ida gửi từ trên tàu Titanic không lâu sau khi con tàu rời Southampton ngày 10/4/1912.

Khoảnh khắc cuối cùng của tàu Titanic trước khi tai nạn thảm khốc xảy ra (Ảnh: WK).

Trong bức thư viết trên giấy có tiêu đề của Titanic gửi một người bạn, bà Ida cũng mô tả về sự tráng lệ và xa hoa của con tàu. Thời điểm đó, Titanic được coi là con tàu du lịch lớn nhất thế giới.

"Con tàu được thiết kế to lớn và trang trí tuyệt mỹ. Phòng của chúng tôi được bài trí tinh tế và rất sang trọng", một phần bức thư chia sẻ.

Bà cũng nhắc tới sự cố Titanic suýt va chạm với tàu SS New York đang neo đậu tại cảng Southampton.

Bức thư được đóng dấu “TransAtlantic 7”, cho thấy nó được xử lý tại bưu điện trên tàu Titanic trước khi được đưa xuống cùng các túi thư tại Queenstown (Ireland).

Sau thảm kịch ngày 15/4/1912 khiến 1.520 người thiệt mạng, thi thể bà Ida vĩnh viễn không bao giờ được tìm thấy.

Sau này, bức thư từng được treo trong văn phòng của Kenneth Hollister Straus tại cửa hàng Macy’s. Cả chiếc đồng hồ và bức thư chưa từng được công bố trước đây.

Sau thời gian dài thảo luận, mới đây gia đình quyết định bán nó lần đầu tiên. Đây cũng là một trong những cổ vật Titanic đắt giá nhất từng được đấu giá.

Món cổ vật được con cháu của gia tộc Straus đem bán cho nhà đấu giá Henry Aldridge & Son.

Nhà đấu giá Andrew Aldridge cho biết: “Isidor và Ida Straus thuộc tầng lớp thượng lưu. Dù là một trong những cặp đôi giàu có nhất thế giới, nhưng do bị tách nhau khỏi xuồng cứu sinh, họ quyết định ở lại trên tàu Titanic và chìm cùng con tàu".

Hiện tại, một bức tượng mô phỏng hai vợ chồng Isidor được đặt tại giao lộ ở Manhattan (Mỹ).

Ngày 22/11 vừa qua, trong buổi bán đấu giá, chiếc đồng hồ được rao bán thành công với giá 1,7 triệu bảng Anh (60 tỷ đồng).

Trước đó, một chiếc đồng hồ vàng tặng thuyền trưởng tàu Carpathia - con tàu cứu hơn 700 người sống sót từ Titanic, được bán với giá kỷ lục 1,56 triệu bảng (55 tỷ đồng).

Năm 2013, cây đàn violin của trưởng ban nhạc Titanic, Wallace Hartley, được bán với giá 1,1 triệu bảng (39 tỷ đồng). Đồng hồ vàng của John Jacob Astor được bán năm ngoái với giá 900.000 bảng Anh (31 tỷ đồng).