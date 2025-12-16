Đồng hồ hé lộ phút cuối đời ám ảnh của người bị gấu kéo vào rừng cắn chết

Thảm kịch xảy ra vào ngày 14/8 trên núi Rausu, thuộc dãy Shiretoko, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản).

Nạn nhân là một nam thanh niên có tên Sota Keisuke, 26 tuổi, tử vong ngay sau khi bị gấu nâu tấn công khi đang leo núi. Sau đó, nạn nhân còn bị con vật kéo lê thi thể vào rừng sâu.

Một cá thể gấu nâu ở Nhật Bản (Ảnh: News).

Ngày 13/12, truyền thông Nhật Bản đưa tin về những khoảnh khắc cuối đời gây ám ảnh của nạn nhân trước và sau khi tử vong thông qua dữ liệu từ chiếc đồng hồ thông minh đeo trên tay.

Chuyến đi định mệnh

Sáng sớm 14/8, anh Keisuke cùng một người bạn bắt đầu hành trình leo núi Rausu. Đây vốn là điểm đến nổi tiếng của những người mê khám phá, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro vì là địa bàn của loài gấu nâu sinh sống.

Khi di chuyển trên đường mòn, anh Keisuke bị một con gấu nâu tấn công. Người bạn đi cùng may mắn thoát chết, vội trình báo với lực lượng chức năng nhờ hỗ trợ.

Sau đó, đội cứu hộ thấy một mảnh áo sơ mi cùng một chiếc ví được cho là của nạn nhân. Thi thể được tìm thấy vào chiều 15/8. Quá trình khám nghiệm cho thấy, anh đã tử vong trước đó.

Dữ liệu từ đồng hồ thông minh hé lộ những khoảnh khắc kinh hoàng

Theo tờ Asahi Shimbun, dữ liệu từ đồng hồ GPS của Keisuke cho thấy vào khoảng 11h sáng 14/8, thiết bị bất ngờ rời khỏi lối mòn vốn là con đường để du khách leo núi, lao xuống một sườn rừng rậm rạp.

Biển cảnh báo gấu nâu tại Nhật Bản (Ảnh: News).

Tại khu vực bụi cây dày đặc, dữ liệu ghi nhận đồng hồ rung nhẹ, di chuyển vòng tròn nhiều lần quanh cùng một điểm. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị gấu nâu kéo lê.

Thiết bị cũng ghi nhận tim của Keisuke ngừng đập khi nạn nhân chỉ cách lối mòn từ 100m đến 130m. Nhiều khả năng đây là nơi anh tử vong.

Chiếc đồng hồ nằm yên suốt đêm. Tuy nhiên, đến khoảng 9h sáng 15/8, thiết bị lại di chuyển thêm vài trăm mét trong rừng. Điều này cho thấy con gấu đã quay lại kéo thi thể đi nơi khác.

Chiều 15/8, đội tìm kiếm phát hiện một con gấu mẹ đang kéo thi thể Keisuke. Đi cùng nó là hai gấu con. Lực lượng săn bắn đã tiêu diệt cả ba con gấu tại chỗ.

Cách vị trí này khoảng 100m, lực lượng chức năng còn phát hiện một mỏm đất. Nơi này vốn được loài gấu nâu có thói quen chôn giấu thức ăn không ăn hết. Tại đây, họ tìm thấy thêm dấu vết thi thể của nạn nhân còn sót lại.

Dữ liệu từ đồng hồ thông minh ghi lại những thông tin ám ảnh cuối đời của nạn nhân trước và sau khi tử vong (Ảnh: News).

Thi thể Keisuke sau đó được đưa về đồn cảnh sát Shari. Tại đây, cha mẹ anh từ vùng Kansai lên nhận dạng. Cảnh sát khuyến cáo gia đình “chỉ nên nhìn mặt nạn nhân”, do mức độ thương tích quá nghiêm trọng.

Tại lễ viếng tổ chức ngày 16/8 với số người tham gia hạn chế, chỉ gồm cha mẹ nạn nhân và người bạn leo núi tham dự. Chính người bạn này đã tiết lộ một bí mật khiến gia đình càng thêm đau đớn. Keisuke và bạn gái đã lên kế hoạch kết hôn, nhưng anh chưa kịp báo tin vui thì gặp nạn.

Sau cái chết của con trai, suốt thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cha mẹ của Keisuke cũng đồng ý chia sẻ toàn bộ dữ liệu GPS và chi tiết vụ việc với báo chí với mong muốn “không có thêm bất cứ nạn nhân nào bị gấu nâu tấn công ở khu vực này”.

Cảnh báo về gấu nâu ở Nhật Bản

Theo chính quyền Hokkaido, đây là vụ gấu tấn công đầu tiên tại dãy núi Shiretoko trong vòng 63 năm qua. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ gấu tấn công trên khắp Nhật Bản.

Đáng chú ý, con gấu tấn công Keisuke đã được theo dõi từ năm 2014. Con vật thường xuyên xuất hiện gần các tuyến đường mòn. Cha nạn nhân đặt câu hỏi, vì sao chính quyền vẫn để con gấu nguy hiểm này được tự do hoạt động.

“Nếu không đóng đường leo núi hoặc tiêu diệt con gấu từ sớm, bi kịch tương tự chắc chắn sẽ còn lặp lại”, ông nói.