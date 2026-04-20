Khoang thương gia tàu cao tốc Trung Quốc vé 7 triệu đồng: Ngồi như máy bay

Hạng thương gia trên tàu cao tốc chặng Bắc Kinh - Thượng Hải và ngược lại được mô tả mang tới cho hành khách trải nghiệm như trên máy bay riêng. Trong đó, hành khách được tận hưởng ghế xoay180 độ, có tiếp viên riêng, bữa ăn nhẹ miễn phí và quyền sử dụng phòng chờ riêng.

Khách trải nghiệm khoang thương gia trên tàu cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải

Hành khách hạng thương gia được sử dụng phòng chờ VIP tại nhà ga. Chỉ cần xuất trình vé và hộ chiếu, du khách có thể nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, ít đông đúc.

Phòng chờ thường có ghế sofa, ti vi, đồ ăn nhẹ (như bánh, kẹo), nước uống, wifi, ổ điện và nhà vệ sinh riêng. Khoảng 15-20 phút trước giờ tàu chạy, nhân viên sẽ thông báo để hành khách ra tàu.

Tại nhiều ga lớn, hành khách còn có thể đi qua lối ưu tiên riêng, không cần xếp hàng.

Trên tàu 8 toa, khoang hạng thương gia thường nằm ở toa đầu, ngay sau buồng lái. Mỗi khoang chỉ có khoảng 5 ghế, chia thành 2 hàng, giúp không gian thoáng và yên tĩnh.

Khoảng cách giữa hai hàng ghế lên tới khoảng 2m đủ để duỗi chân thoải mái. Phía sau khoang cũng có không gian rộng để đi lại hoặc đặt hành lý lớn.

Do đa phần hành khách là doanh nhân nên môi trường trong khoang rất yên tĩnh. Khoang còn được ngăn cách với các toa khác bằng cửa trượt, giúp hạn chế tiếng ồn tối đa.

Điểm nổi bật nhất của hạng thương gia là loại ghế bọc da cao cấp có thể điều chỉnh linh hoạt. Người dùng có thể điều chỉnh góc ngả từ 0 đến 90 độ bằng các nút bấm ở tay vịn bên phải với 3 chế độ bao gồm ngồi thẳng, ngả thư giãn và nằm hoàn toàn.

Khi chuyển sang chế độ nằm, ghế trở thành giường phẳng, phù hợp cả với hành khách cao khoảng 1,8m. Ghế đi kèm gối nhỏ giúp tăng sự thoải mái dù ngồi hay nằm.

Ngoài ra, toàn bộ ghế trong khoang có thể xoay ngang 180 độ, giúp hành khách quay về phía cửa sổ lớn để ngắm cảnh núi non, sông hồ, cây cối, làng mạc suốt chặng hành trình. Đây cũng là lý do hạng ghế này được gọi là ghế ngắm cảnh đẹp nhất trên tàu cao tốc.

Ngoài ra, trong khoang này còn được trang bị nhiều tiện ích cao cấp như nút gọi phục vụ khi cần, đèn đọc sách có thể điều chỉnh độ sáng linh hoạt, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn có bồn rửa tay riêng.

Bên cạnh đó, khách ở khoang thương gia còn tận hưởng bữa ăn miễn phí như sáng, trưa, tối (theo khung giờ quy định) gồm cơm, thịt, rau và canh. Nhân viên sẽ phục vụ tận chỗ.

Mỗi hành khách còn nhận một túi đồ ăn nhẹ gồm 6-8 món cùng các loại đồ uống như trà, cà phê, nước trái cây, nước ngọt. Một số khoang có trang bị thêm màn hình LCD phục vụ khách xem phim, nghe nhạc.

Trong khoang này cũng cung cấp miễn phí chăn, bịt mắt, dép đi trong tàu nhằm đảm bảo giấc ngủ thoải mái. Trong hình là nhà vệ sinh riêng trong khoang thương gia.

Về mức giá, khoang thương gia của tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải có giá vé từ 1.748 tệ (khoảng 7 triệu đồng). Trong khi giá của khoang hạng nhất cùng chặng này từ 933 tệ (3,6 triệu đồng).

George Buckley, du khách nam đến từ Đức cho biết anh vừa trải nghiệm hành trình này hồi tháng 3 vừa qua và nhận thấy đây là chuyến đi "xứng đáng tới từng đồng xu". Hành trình kéo dài khoảng 5 tiếng và vị khách gần như trải nghiệm hết mọi dịch vụ trên tàu.

"Nếu đi máy bay khoang phổ thông của hành trình này, giá vé khoảng 150 USD (tương đương 4 triệu đồng). Tuy nhiên bạn không có phòng chờ, tận hưởng các tiện ích miễn phí. Đi tàu cao tốc khoang thương gia có giá cao hơn, nhưng gần như tôi không phải chờ đợi. Tôi đánh giá đây là trải nghiệm đáng tiền", George nhận xét.

