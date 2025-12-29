Đón năm mới an yên trên núi cùng Topas Ecolodge

Khi những cánh hoa rừng dần hé nở, không khí lễ hội bắt đầu lan tỏa khắp Sa Pa, sẵn sàng chào đón du khách cho một năm mới với nhiều trải nghiệm.

Múa Tày tại Topas Ecolodge (Ảnh: Topas Ecolodge).

Sa Pa vào mùa lễ hội: Câu chuyện văn hóa giàu cảm xúc giữa thiên nhiên tươi đẹp

Nằm ẩn mình trên đỉnh đồi xanh mướt của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Topas Ecolodge không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, đó là nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, chạm vào những giá trị truyền thống và cảm nhận hơi thở của núi rừng Tây Bắc.

Năm nay, thay vì những ồn ào phố thị, du khách có thể chọn một không gian bình yên để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng khoảnh khắc đón chào năm mới.

Tại Topas Ecolodge, mỗi ngày là một câu chuyện, mỗi hoạt động là một trải nghiệm đậm chất Tây Bắc.

Tại lớp học làm rượu gạo truyền thống người Dao đỏ, du khách sẽ được trải nghiệm tự tay lên men, thưởng thức hương vị rượu gạo nồng nàn, để thấy sự tinh tế trong từng giọt men của núi rừng.

Du khách tham gia lớp học làm rượu gạo người Dao đỏ (Ảnh: Topas Ecolodge).

Tham gia trải nghiệm làm cơm lam và bánh chưng, du khách được tìm hiểu bí quyết nấu nướng và gói bánh truyền thống - biểu tượng của sự sum vầy, gắn kết mọi thế hệ.

Bên cạnh đó, du khách có thể học trang trí lợn đất và viết chữ người Dao đỏ, sáng tạo với nét văn hóa thủ công, vừa chơi vừa học chữ viết truyền thống đầy thú vị.

Du khách được trải nghiệm trang phục dân tộc, hóa thân vào những bộ cánh rực rỡ của người H’Mông, Tày, Dao đỏ, để cảm nhận từng đường kim mũi chỉ thấm đẫm tâm hồn dân bản.

Những hoạt động múa Tày và lễ hội đón Tết đưa du khách hòa mình vào điệu múa truyền thống, trò chơi dân gian, và nghi lễ đặc sắc - kết nối sâu sắc với tinh thần Tây Bắc.

Đón năm mới truyền thống tại Topas Ecolodge (Ảnh: Topas Ecolodge).

Ẩm thực Tết độc đáo: Hương vị núi rừng giao thoa tinh tế

Không chỉ là những trải nghiệm văn hóa, Topas còn mang đến thực đơn năm mới hòa quyện giữa phong vị bản địa và sự tinh tế trong chế biến. Du khách có thể cùng nâng ly chúc mừng, sẻ chia những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình và bạn bè, để năm mới bắt đầu trọn vẹn và đầy năng lượng.

Bữa tối giao thừa tại Topas Ecolodge (Ảnh: Topas Ecolodge).

Du khách có cơ hội trải nghiệm kỳ nghỉ Tết ý nghĩa với ưu đãi mùa lễ hội dành riêng cho khách Việt tại Topas Ecolodge, áp dụng cho khách lưu trú đến hết ngày 28/2/2026.

Khu nghỉ Topas Ecolodge (Ảnh: Topas Ecolodge).

Một năm mới bình yên, một hành trình văn hóa sâu sắc đang chờ đón du khách giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.