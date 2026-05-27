Định hướng xây sân bay, cáp treo trên đảo Lý Sơn

Ngày 27/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được công nhận là khu du lịch quốc gia, mỗi năm đón 400.000 lượt du khách.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lý Sơn sẽ vươn tầm trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế, khai thác tối ưu lợi thế để đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đến giai đoạn này, lượng khách đến với Lý Sơn sẽ đạt 2,5 triệu người mỗi năm.

Miệng núi lửa Giếng Tiền tại đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Bùi Thanh Trung).

Sau năm 2030, Quảng Ngãi dự kiến xây dựng cảng hàng không Lý Sơn theo mô hình lưỡng dụng quân sự kết hợp dân sự, cùng cảng hành khách quốc tế ở phía nam cảng hàng không Lý Sơn. Cùng với đó là việc xây dựng hệ thống cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé.

Để thu hút du khách, tỉnh Quảng Ngãi định hướng sẽ xây dựng các bảo tàng chuyên đề trên đảo Lý Sơn. Nhiều lễ hội truyền thống cũng được nâng tầm thành sản phẩm du lịch đặc trưng như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền tứ linh, lễ hội tỏi Lý Sơn…

Không gian kinh tế đêm với phố đi bộ, chợ đêm, bar, quảng trường nhạc nước, công viên biển và các khu vui chơi giải trí cao cấp cũng sẽ được đầu tư xây dựng nhằm giữ chân du khách, gia tăng chi tiêu.

Không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng thông thường, Lý Sơn còn được định hướng phát triển du lịch thể thao biển như bơi vượt biển, lướt sóng, dù lượn, xây dựng sân golf 18 hố và các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Đảo Lý Sơn cách đất liền 17 hải lý, diện tích 10km2, dân số khoảng 22.000 người. Hòn đảo này sở hữu nhiều miệng núi lửa cổ, bãi biển đẹp, khung cảnh hoang sơ. Hiện nay, đảo Lý Sơn đón 200.000-250.000 du khách mỗi năm.