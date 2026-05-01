Địa đạo như pháo đài dưới lòng đất ở Tây Ninh

Nằm ẩn mình trong lòng đất thuộc khu dân cư phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh, Địa đạo An Thới sừng sững như một chứng tích lịch sử, một công trình quân sự độc đáo, biểu tượng cho ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo phi thường của quân và dân Tây Ninh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

Từ năm 1961 đến 1965, trước sự càn quét liên tục của địch, Huyện ủy Trảng Bàng đã chỉ đạo xây dựng hệ thống địa đạo liên hoàn tại ấp An Thới, nhằm đáp ứng yêu cầu bám đất, giữ làng. Giai đoạn 1966-1968, địa đạo được mở rộng, phát triển thành một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ với các công sự, hầm bí mật, giao thông hào và các bãi chông, mìn trên mặt đất.

Địa đạo An Thới được thiết kế độc đáo theo hình chữ chi (Z), với lòng đất khoét thành các công sự mái vòm sâu khoảng 3m. Chiều rộng trung bình từ 0,8-1m, chiều cao mái vòm khoảng 1,2-1,4m. Lòng hầm được khoét thành nhiều đoạn gấp khúc, nhằm hạn chế tối đa sức công phá của bom đạn địch.

Ông Phạm Văn Thơ (56 tuổi, ngụ phường An Tịnh), người trông coi khu di tích, cho biết: "Trong những năm kháng chiến, địa đạo An Thới có chiều dài nhiều km. Tuy nhiên, đến nay, khoảng 750m địa đạo tại khu vực trung tâm đã được bảo tồn".

Từ lòng địa đạo, các lỗ châu mai hình tam giác được thiết kế khéo léo, kết nối lên mặt đất, giúp bộ đội quan sát và chiến đấu hiệu quả.

Khu vực tượng đài Địa đạo An Thới là nơi ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Những trận đánh địch tại khu vực Địa đạo An Thới đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Lối dẫn vào phòng trưng bày của địa đạo được lát bằng đá tổ ong, một vật liệu có độ bền cao, có thể tồn tại hàng trăm năm, minh chứng cho sự bền bỉ của công trình.

Ông Thơ giới thiệu sơ đồ các mũi tiến công của địch vào vùng địa đạo An Thới giai đoạn 1961-1965, giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về chiến lược và tầm quan trọng của địa đạo.

Hai khẩu súng M16, chiến lợi phẩm của bộ đội trong những năm chiến đấu tại địa phương, hiện được trưng bày tại địa đạo, phục vụ khách tham quan tìm hiểu lịch sử.

Ngày 23/7/1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Địa đạo An Thới là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Trung tâm khu địa đạo gồm 2 khu vực, với tổng diện tích bảo vệ hơn 3ha.

Địa đạo An Thới (Tây Ninh) cùng với Địa đạo Củ Chi (TPHCM) là những minh chứng hùng hồn cho tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến vĩ đại.

Vị trí khu vực Địa đạo An Thới (Tây Ninh) và Địa đạo Củ Chi (TPHCM) (Đồ họa: An Huy).