Hơn 100.000 lượt khách đến núi Bà Đen ở Tây Ninh dịp Giỗ Tổ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lượng khách đến khu du lịch núi Bà Đen tăng mạnh trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Hệ thống cáp treo lên đỉnh núi hoạt động liên tục, phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái của du khách.

Điểm thu hút du khách là phiên chợ lá lần đầu tổ chức tại quảng trường trên đỉnh núi. Không gian chợ tái hiện nét văn hóa Nam Bộ xưa với các gian hàng lợp lá tranh, tre nứa mộc mạc.

Tại đây, du khách không sử dụng tiền mặt mà dùng lá bồ đề để trao đổi, mua các món ăn dân dã như bánh tráng, bánh bò cùng nhiều đặc sản Tây Ninh. Không khí mua bán sôi động, tạo nên trải nghiệm mới lạ.

Du khách tham gia phiên chợ lá trên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: Mai Lan).

Dịp này, nhiều bạn trẻ rủ nhau lập nhóm chinh phục đỉnh núi Bà Đen theo đường bộ. Nguyễn Hoài Minh (28 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, chị cùng 5 người bạn leo núi theo đường cột điện và bất ngờ khi có rất đông người cùng tham gia.

“Đường lên đỉnh núi đẹp, dù khá mệt, bù lại tôi có nhiều trải nghiệm thú vị, đây là kỳ nghỉ đáng nhớ của chúng tôi”, chị Minh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 27/4, đại diện khu du lịch cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có hơn 100.000 lượt khách đến tham quan núi Bà Đen. Dự kiến, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến núi Bà Đen tiếp tục tăng cao.