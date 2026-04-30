Tây Ninh không nhận cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, Chính phủ giao lại Bộ Xây dựng

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc liên quan đến việc xác định cơ quan chủ quản đầu tư cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý, đầu tư xây dựng dự án; bảo đảm không chậm trễ trong hoạt động đầu tư xây dựng; an toàn công trình; đồng thời phòng ngừa tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Vị trí cao tốc Đức Hòa - Mỹ An thuộc nhánh cao tốc Bắc - Nam phía Tây (Đồ họa: Ngọc Tân).

Chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ được đưa ra sau khi tỉnh Tây Ninh có đề xuất không tiếp nhận vai trò cơ quan chủ quản đối với dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.

Theo lý giải của địa phương, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực cho nhiều dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 như Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, đường tỉnh 827E, đường Tân An - Bình Hiệp, trục động lực Đức Hòa, đường kết nối hành lang công nghiệp đô thị Mộc Bài - Xuyên Á…

Do đó, địa phương không đủ nguồn nhân lực để tiếp nhận, quản lý thêm dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.

Bên cạnh đó, hồ sơ báo cáo tiền khả thi của dự án cũng đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) lập. Việc giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình, đường cao tốc Đức Hòa - Mỹ An có điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, kết thúc tại điểm giao với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 63,5km, trong đó phần lớn đi qua địa phận Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến 29.332 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Trong bối cảnh 2 đoạn Chơn Thành - Đức Hòa và Mỹ An - Cao Lãnh đang được xây dựng, việc triển khai đầu tư đoạn Đức Hòa - Mỹ An sẽ giúp hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tăng cường kết nối từ TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.