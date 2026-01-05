Di sản Mộc Châu và hành trình kết nối thế hệ trẻ

Hội thi Hoa hậu Bò sữa 2026 diễn ra trong 2 ngày (2-3/1) tại sân Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La. Hoạt động chính là tổ chức cuộc thi giữa 40 “cô bò sữa” đang được các hộ chăn nuôi thuộc Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu chăm sóc, nuôi dưỡng để lựa chọn ra “Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2026”.

Tiêu chí lựa chọn dựa trên căn cứ vẻ đẹp ngoại hình tổng thể, các chỉ số cơ thể, đầu vai, ngực, 4 chân, bầu vú, đặc biệt là sản lượng sữa phải đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh phần thi chính - nơi những cô bò ưu tú nhất được chấm điểm dựa trên ngoại hình, sức khỏe và sản lượng sữa - sự kiện còn mở ra một không gian lễ hội cho du khách.

Lần đầu tiên, hội thi được tổ chức với sự phối hợp chính thức giữa Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và chính quyền địa phương, mang đến cách làm chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Mộc Châu Creamery vừa là nhà tổ chức, vừa trực tiếp tham gia vào chuyên môn kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn, ban giám khảo, đảm bảo hội thi giàu bản sắc, có chuyên môn cao.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa mang đến trải nghiệm độc đáo và thú vị cho du khách (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Dù mới tham gia Hội thi được hai mùa, bé Nguyễn Lê Bảo Ngọc mỗi lần đến hẹn đều háo hức như chờ Tết, bởi bố em – anh Nguyễn Duy Trung, kỹ thuật viên chăn nuôi của Mộc Châu Creamery – cũng chính là giám khảo vòng loại đã đi khắp các nông hộ để tuyển chọn 40 cô bò xuất sắc nhất từ hàng chục nghìn con trên cao nguyên.

Suốt mấy tháng rồi, cứ cuối tuần, cô bé lại theo bố lên đồi, đi từ trại này sang trại khác để thăm các cô bò Hoa Hậu. “Lúc bố tỉa lông hoặc cắt móng cho bò thì con đi vun cám cho bò ăn. Được làm cùng bố rất vui”, bé Ngọc nói.

Bé Ngọc theo bố đi chăm sóc từng cô bò Hoa hậu (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Tại hội thi, không gian tái hiện “Nông trường Mộc Châu xưa”, triển lãm ảnh, các gian hàng sữa và nông sản địa phương, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, cùng các hoạt động cộng đồng như chương trình nghệ thuật “Tiếng hát người chăn nuôi”, cuộc thi sáng tác video “Thảo Nguyên - Câu chuyện tôi kể” hay sân chơi “Rung chuông vàng - Mộc Châu, miền đất diệu kỳ” dành cho học sinh THPT trên địa bàn phường… thu hút du khách trải nghiệm.

Tham dự lễ khai hội vào chiều ngày 2/1 vừa qua, chị Hà Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi được tham dự hội thi Hội thi Hoa hậu Bò sữa tại cao nguyên Mộc Châu. Dù mới là ngày hội đầu nhưng tôi bất ngờ về quy mô và rất yêu thích các hoạt động bên lề như cuộc thi Rung chuông vàng, các chương trình nghệ thuật và đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Bò sữa vào ngày hội chính”.

Mộc Châu Creamery thu hút giới trẻ bằng “văn hóa bò sữa” (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Ra đời từ năm 2004, Hội thi đã được tổ chức 17 lần, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa - nghề nghiệp đặc trưng của thảo nguyên. Sau giai đoạn gián đoạn do dịch bệnh, hội thi trở lại vào năm 2023 và năm nay, được tổ chức ngay vào những ngày đầu năm với quy mô bài bản hơn, mở rộng hơn và gắn kết chặt chẽ hơn với du lịch trải nghiệm.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, người trẻ tìm thấy một cách kết nối rất khác: ngồi nghe nông dân kể chuyện nuôi bò, theo chân họ đi chăm đàn từ sáng sớm, hay cảm nhận sự tự hào của những người chủ nuôi. Ở đó, “Hoa hậu” không chỉ là danh hiệu, mà là kết quả của nhiều năm chăm sóc, chọn giống, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và khoa học chăn nuôi.

Mộc Châu Creamery truyền cảm hứng giúp người trẻ hiểu, trân trọng và đồng hành cùng giá trị nông nghiệp Việt (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

“Mộc Châu Creamery đã góp phần giúp di sản nông nghiệp hiện diện chân thật, tử tế, và giàu bản sắc ngay tại cuộc thi, cho người trẻ cảm nhận được nỗi vất vả trong từng ca vắt sữa, niềm vui của nông dân khi bò đạt chuẩn, và tinh thần gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Khi bước ra khỏi thảo nguyên, nhiều bạn trẻ mang theo không chỉ những câu chuyện thú vị, mà cả sự trân trọng dành cho nền nông nghiệp Việt Nam, nơi giá trị được tạo ra bằng đôi bàn tay và tấm lòng. Họ góp phần kể lại di sản Mộc Châu theo cách mới, gần gũi và chân thành hơn; không ồn ào, mà sâu sắc”, đại diện công ty cho hay.