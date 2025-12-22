Từng nhiều lần tới Tây Ninh để chụp hình, nhưng chuyến đi lần này của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa đến từ TPHCM, mang nhiều cảm xúc.

Tạm rời xa phố thị ồn ào với cuộc sống sôi động tại TPHCM, ngày 15/12, anh Khoa đến Tây Ninh. Điểm đến lần này của nhiếp ảnh gia là khu vực cây lòng mứt cô đơn, xã Ninh Thạch, cách núi Bà Đen chừng 6km.

Thời gian qua, điểm đến này thu hút rất đông các bạn trẻ tới trải nghiệm dã ngoại, cắm trại, thả diều.

Đàn vịt 3.000 con trắng như bông tuyết ở Tây Ninh, nhiều người nghĩ ảnh giả (Nguồn video: Nguyễn Khánh Vũ Khoa).

Tuy nhiên, điều khiến anh Khoa chú ý lại là đàn vịt trắng muốt hàng nghìn con đang được chăn thả tại đây. Ông Trần Thanh Hải, người nuôi vịt cho biết, đây là đàn vịt được nuôi để phục vụ dịp Tết. Vịt được chăn nuôi quanh năm tại chỗ, không phải là loại vịt chạy đồng.

Ông Hải cũng gắn bó với nghề chăn vịt hơn 30 năm. Để thuận tiện, ông dựng chòi canh vịt và chòi ăn ở ngay tại đó. Các chủ nuôi vịt nhờ ông Hải chăn giúp và trả công hàng tháng.

Đàn vịt trắng di chuyển theo hình lốc xoáy xung quanh ông Hải để kiếm mồi (Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa).

Đây vốn là vịt Bắc Kinh chỉ nuôi để đẻ trứng, không phải vịt đồng. Mỗi lứa nuôi khoảng hơn 3 tháng. Những con vịt trưởng thành có trọng lượng khoảng 3kg/con. Khu vực chăn thả là một bãi đất trống, có hồ nước trong xanh bên cạnh và hậu cảnh là núi Bà Đen, tạo nên cảnh sắc nên thơ.

Anh Khoa cho biết, vịt được ăn ngày vài cữ. Sau khi ăn no, chúng lại xuống hồ nước bên cạnh bơi lội tắm rửa nên con nào cũng trắng phau như bông tuyết. Để có được bộ ảnh như ý, anh Khoa phải ở lại thêm vài ngày mới chụp được khoảnh khắc ấn tượng.

Những con vịt được tắm mát dưới hồ, trắng trẻo như bông tuyết (Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa).

"Do đàn vịt chuyển động nên tôi muốn dùng hiệu ứng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc chúng di chuyển như lốc xoáy.

Muốn có điều đó, tôi phải gắn filter vào flycam để bay. Nhưng nguyên buổi sáng đầu tiên, tôi không được bức ảnh nào ưng ý. Tới ngày thứ 3, tôi mới có được bức ảnh như ý muốn", anh Khoa chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nhiếp ảnh gia cho biết, đàn vịt khá dạn người. Chúng vẫn thoải mái hoạt động như bình thường, không để ý chuyện có mặt của người lạ. Khi cho flycam bay lên để ghi hình, cảnh tượng cả đàn chuyển động trên bờ, dưới nước như những bông tuyết trắng, tạo nên bộ ảnh thu hút người xem.

Phía xa là núi Bà Đen tạo nên cảnh tượng nên thơ hữu tình (Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa).

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đàn vịt trắng muốt di chuyển liên tục. Những chiếc mỏ màu cam nổi bật trên nền lông màu trắng, tạo thành hình khối đều tăm tắp. Điều này khiến không ít người nhầm tưởng đây là sản phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, không phải hình ảnh ngoài đời thực.

Ở phía xa là hồ nước phẳng lặng và núi Bà Đen ẩn hiện giúp bức tranh phong cảnh thêm hữu tình. Nhiều người còn ví ngọn núi như "núi Phú Sĩ phiên bản Việt". Anh Khoa nhận định, có thể những yếu tố này đã tạo nên sức hút của những bức hình.

Ông Hải đã có kinh nghiệm chăn nuôi vịt hàng chục năm (Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa).

"Nếu tôi chụp đàn vịt trong một trang trại thông thường, có lẽ những khoảnh khắc này không tạo được ấn tượng đến thế", nhiếp ảnh gia đến từ TPHCM nhận xét.

Theo ông Hải, người chăn nuôi vịt, thỉnh thoảng khu vực này có vài bạn trẻ tới chụp ảnh check-in vì đây vốn là địa điểm để cắm trại, dã ngoại. Du khách có thể tới chụp ảnh miễn phí, nhưng cần xin phép trước và di chuyển theo hướng dẫn.

Theo kinh nghiệm của anh Khoa, thời điểm phù hợp để chụp hình đàn vịt là lúc sáng sớm hoặc buổi chiều trùng với giờ cho vịt ăn. Địa điểm này nằm xa khu dân cư, du khách nên tìm địa điểm trên bản đồ trước khi di chuyển.