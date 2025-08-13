Đà Nẵng tính làm khu du lịch mạo hiểm, sinh thái ở đồi núi

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc tuyến quốc lộ 14G, thuộc phân khu sinh thái phía Tây, tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực quy hoạch tại thôn Phú Túc, xã Hòa Vang, phía bắc và phía nam giáp đồi núi, phía đông và phía tây giáp tuyến quốc lộ 14G, quy mô khoảng 339ha.

Một khu du lịch dọc tuyến quốc lộ 14G, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành phố định hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên kết hợp với nhiều khu du lịch hiện hữu.

Nơi đây dự kiến hình thành các điểm du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng, khám phá, phát triển loại hình du lịch sinh thái, dã ngoại. Chỉ tiêu dân số trong khu vực quy hoạch khoảng 1.000 người.

Nội dung quy hoạch gồm các phân khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cùng khu quy hoạch mới phía đông bắc tuyến quốc lộ 14G.

Đồng thời, du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm, vận động ngoài trời tại khu trượt thác Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền cùng khu quy hoạch mới phía nam quốc lộ 14G và phía tây bắc khu vực quy hoạch.

Ngoài ra, dự án còn có khu dịch vụ công cộng chung với chức năng trưng bày, triển lãm, mua sắm và thưởng thức sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm); đồng thời là điểm trao đổi, buôn bán nông sản phục vụ cư dân và du khách.

Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố đáng sống” với nhiều danh lam thắng cảnh. Năm 2024, có gần 11 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách.