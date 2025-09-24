Đà Nẵng chi 149 tỷ đồng “thắp sáng” sông Hàn

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" (giai đoạn 1).

Mục tiêu của dự án là xây dựng sông Hàn trở thành dòng sông ánh sáng lung linh, rực rỡ, tạo nên biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng.

Sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) về đêm (Ảnh: Hoài Sơn).

Giai đoạn này, thành phố sẽ đầu tư mới chiếu sáng trang trí cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Tiên Sơn. Nâng cấp điện chiếu sáng nghệ thuật cho cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Thành phố cũng đầu tư lắp đặt 4 đèn laser chiếu tia lên trời tại các cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Lắp bổ sung 8 đèn laser chiếu tia xuống mặt nước ở các cầu nói trên để tạo thêm hiệu ứng chiếu sáng, tạo điểm nhấn trên sông Hàn.

Dự kiến trong giai đoạn 2, thành phố sẽ chiếu sáng nghệ thuật hai bờ kè và lan can đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước. Bổ sung hạng mục lan can đối với các đoạn chưa có và cải tạo các đoạn hư hỏng trong phạm vi dự án...

Thành phố cũng khuyến khích các tòa nhà cao tầng bên bờ sông Hàn bố trí các đèn phản chiếu mặt nước, tạo điểm nhấn.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 149 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.